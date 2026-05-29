Eric Larchevêque

Publié le 29 Mai 2026

Pouvez-vous présenter TBSO et sa mission ?



Notre mission est d’apporter des outils concrets

Comment cette mission se traduit-elle concrètement ?



Nous nous appuyons sur deux marques principales qui portent deux promesses fortes

Pouvez-vous donner un exemple concret des services proposés ?



L’objectif est d'aider les entrepreneurs à développer leur activité et à générer davantage de croissance

Et pour les investisseurs particuliers ?



Notre ambition est d’élargir le champ des possibilités d’investissement

Quels sont les objectifs de l’augmentation de capital actuellement en cours et dont la période de souscription est ouverte jusqu'au 10 juin 2026 inclus?



La moitié des montants levés sera investie dans le développement technologique

Pourquoi avoir retenu un prix de souscription présentant une décote par rapport au cours de Bourse ?



Nous avons souhaité rester cohérent avec la réalité économique et les fondamentaux de la société

Quel sera l’impact de l’opération pour les actionnaires existants ?



L’un des objectifs de l’augmentation de capital est d’augmenter significativement ce flottant avec une cible à 14%





Pourquoi avoir supprimé le droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires historiques ?



Les opérations avec maintien du DPS sont généralement plus complexes et moins accessibles pour le grand public

Justement, comment interpréter votre engagement financier dans l’opération pouvant atteindre 75% de l’opération ?



Mon engagement traduit avant tout un fort alignement d’intérêts entre le principal actionnaire et les autres investisseurs

Quels indicateurs permettront de mesurer le succès du plan de développement ?



Vous visez plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 20 % de marge d’exploitation en 2028. Sur quelles hypothèses repose cette ambition ?



Notre voulons doubler le chiffre d’affaires à périmètre constant entre 2026 et 2028

Quelle est votre stratégie dans l’intelligence artificielle et quels sont vos avantages concurrentiels ?



Cette base de connaissances constitue un actif unique

Et dans la fintech ?



Nous sommes en train de bâtir un actif réglementaire défensif

Que se passerait-il en cas de souscription partielle de l’augmentation de capital ?



Quoi qu’il arrive, nous continuerons à créer de la valeur et à développer l’entreprise

D’autres opérations de financement sont-elles envisagées ?



Quel regard portez-vous sur l’évolution récente du cours de Bourse ?



Il faut être prudent dans l’interprétation du cours actuel

Quels sont aujourd’hui les principaux risques identifiés pour l’entreprise ?



Nous identifions trois risques principaux pour l'entreprise

Un dernier mot pour conclure ?



Pour moi, être coté en Bourse était un objectif de longue date

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de TBSO (FR0000063307) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de TBSO (FR0000063307) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.

AVERTISSEMENT



