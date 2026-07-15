David Fuks
Co-Directeur général d'Aubay
Aubay : croissance, transformation numérique et intelligence artificielle
Publié le 15 Juillet 2026
|Aubay en quelques repères
|Activité
|Conseil, conception, développement, maintenance et évolution de systèmes d’information complexes
|Secteurs historiques
|Banque et assurance
|Diversification
|Énergie, transports et industrie
|Expertises clés
|Modernisation des infrastructures, cloud, data, cybersécurité, intelligence artificielle, applications métiers et automatisation
|Objectifs de moyen-long terme
|Croissance organique annuelle de 5 % à 7 % et rentabilité opérationnelle comprise entre 9 % et 10 %
|Positionnement, stratégie et relais de croissance
|Aubay se distingue par une double expertise technologique et métier au service des systèmes d’information complexes.
Depuis près de trente ans, Aubay accompagne les grandes entreprises européennes dans la conception, le développement, la maintenance et l'évolution de systèmes d'information complexes. Notre intervention couvre l'ensemble du cycle de vie des applications, depuis les missions de conseil jusqu'à leur évolution et leur maintien en conditions opérationnelles.
Au fil des années, nous avons développé une expertise reconnue qui repose autant sur notre maîtrise des technologies que sur une connaissance approfondie des métiers de nos clients. C'est un élément fondamental de notre positionnement et un véritable facteur de différenciation.
Nous sommes historiquement très présents dans les secteurs de la banque et de l'assurance, où cette double expertise technologique et métier nous permet d'accompagner durablement nos clients dans leurs projets de transformation. Cette proximité avec leurs enjeux constitue l'un des fondements de notre développement et de la relation de confiance que nous entretenons avec eux depuis de nombreuses années.
|Le groupe privilégie une croissance durable, combinant développement organique rentable et acquisitions ciblées.
Notre stratégie de développement s'articule autour de plusieurs axes complémentaires, avec une priorité constante : inscrire la croissance du groupe dans la durée.
Le premier pilier repose sur une croissance organique rentable. Nous nous attachons avant tout à poursuivre notre développement en accompagnant nos clients sur leurs projets de transformation, tout en préservant un haut niveau d'exigence opérationnelle.
Cette dynamique s'appuie également sur une politique de croissance externe sélective. Depuis la création d'Aubay, nous avons réalisé plus de trente acquisitions ciblées. Chacune d'entre elles répond à une logique de complémentarité et de création de valeur, qu'il s'agisse de renforcer nos expertises, d'élargir notre présence géographique ou de consolider notre capacité à accompagner les grandes transformations technologiques de nos clients.
L'intelligence artificielle s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle ouvre un nouveau cycle d'investissement, aussi bien pour nos clients que pour notre groupe. Son déploiement ne se résume pas à l'intégration de nouveaux outils : pour en exploiter pleinement le potentiel, les entreprises devront moderniser leurs architectures informatiques, valoriser leurs données, renforcer leur cybersécurité et intégrer ces nouveaux usages au sein d'environnements technologiques souvent complexes et critiques.
Ces transformations s'inscrivent dans le temps. Elles nécessiteront des investissements importants ainsi qu'un accompagnement de long terme. C'est précisément sur ces enjeux qu'Aubay intervient depuis de nombreuses années, en mettant à la disposition de ses clients son expertise technologique et sa connaissance approfondie de leurs métiers.
Notre ambition n'est pas de devenir le plus grand acteur du marché. Nous privilégions une croissance durable, fondée sur la qualité d'exécution, la proximité avec nos clients et une discipline financière constante. Ce sont ces principes qui guident notre développement depuis près de trente ans et qui continueront d'accompagner notre stratégie dans les années à venir.
|Aubay vise une croissance organique annuelle de 5 % à 7 % et une rentabilité opérationnelle comprise entre 9 % et 10 %.
Nous ne raisonnons pas à partir d'une feuille de route figée ou d'objectifs fixés à un horizon déterminé. Notre priorité est avant tout de tirer le meilleur parti des conditions de marché et des opportunités qui se présentent, tout en conservant une approche pragmatique et disciplinée.
En revanche, nous nous sommes fixé des objectifs de performance clairement définis. Nous visons une croissance organique annuelle comprise entre 5 % et 7 % sur le moyen long terme, une rentabilité opérationnelle située entre 9 % et 10 %, tout en poursuivant une ambition constante : continuer à surperformer notre marché de référence.
|Modernisation des infrastructures, cloud, data, IA et diversification sectorielle constituent les principaux relais de croissance.
Nous constatons aujourd'hui une reprise progressive des investissements de nos clients, portée par plusieurs tendances de fond qui transforment durablement leurs systèmes d'information.
La modernisation des infrastructures informatiques constitue un premier moteur de croissance, tout comme la migration vers le cloud, la valorisation des données, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus métier ou encore les nombreuses évolutions réglementaires auxquelles sont confrontés nos clients, en particulier dans les secteurs de la banque et de l'assurance.
Historiquement, nous sommes fortement implantés dans les services financiers, où nous accompagnons depuis de nombreuses années les grands acteurs du secteur dans leurs projets les plus stratégiques. Parallèlement, nous poursuivons une politique active de diversification. L'acquisition de Solutec nous a notamment permis de renforcer notre présence dans des secteurs tels que l'énergie, les transports et l'industrie, tout en consolidant notre maillage territorial en France.
Nous observons également une dynamique encourageante dans nos autres implantations européennes, notamment en Espagne, au Portugal et en Italie, où nous constatons également un retour progressif des investissements.
Notre priorité demeure d'accompagner ces grandes transformations technologiques en intervenant sur des projets à forte valeur ajoutée, autour de systèmes d'information et d’environnements complexes et critiques, qui constituent le cœur de notre savoir-faire.
|Les projets clients se concentrent sur la modernisation, le cloud, la cybersécurité, la data et l’automatisation.
Comme évoqué, les principaux projets concernent aujourd'hui la modernisation des systèmes d'information, les migrations vers le cloud, la cybersécurité, l'exploitation et la valorisation des données, le développement d'applications métiers ainsi que l'automatisation des processus.
À travers ces investissements, les entreprises recherchent avant tout des gains concrets en matière d'efficacité opérationnelle, de capacité d'innovation et de compétitivité. Elles attendent des solutions capables d'accompagner durablement leur transformation tout en répondant à des exigences croissantes de performance et de sécurité.
Notre rôle consiste précisément à transformer ces innovations technologiques en solutions robustes, industrialisées et créatrices de valeur, afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux de long terme.
|Croissance externe, talents et innovation
|La croissance externe reste un levier complémentaire pour renforcer les expertises, les marchés et le portefeuille de clients.
Oui, la croissance externe demeure un levier pleinement intégré à notre stratégie de développement. Notre objectif est de maintenir un équilibre entre croissance organique et acquisitions ciblées, les deux approches étant complémentaires.
Les opérations de croissance externe nous permettent d'élargir notre portefeuille de clients, d'accélérer notre développement sur certains marchés et de renforcer nos expertises afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nous privilégions des acquisitions créatrices de valeur, capables de s'intégrer naturellement à notre modèle et de conforter notre positionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée.
|L’acquisition de Solutec renforce la présence géographique d’Aubay et sa diversification dans l’énergie, les transports et l’industrie.
L'acquisition de Solutec constitue une étape importante dans le développement d'Aubay. Au-delà de l'augmentation de notre taille, avec plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, cette opération renforce plusieurs dimensions stratégiques de notre groupe.
Elle consolide tout d'abord notre présence en France en nous permettant de disposer de positions fortes dans plusieurs grandes métropoles où nous étions jusqu'alors pas ou moins implantés, notamment à Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes. Dans notre métier, cette proximité géographique est essentielle. Être au plus près de nos clients constitue un véritable facteur de réussite et favorise l'établissement de relations durables.
Comme mentionné, cette acquisition nous a également permis d'élargir notre présence dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'énergie, les transports et l'industrie, tout en renforçant nos expertises. Solutec présentait une forte complémentarité avec Aubay, tant sur le plan commercial que sur celui de l'exigence opérationnelle, ce qui a largement contribué à l'intérêt stratégique de cette opération.
Nous continuons naturellement à étudier les opportunités offertes par le marché. D'autres acquisitions pourront intervenir à l'avenir, mais nous n'avons, à ce stade, aucune opération à annoncer.
|Formation, certifications et parcours durables sont au cœur de la stratégie de fidélisation des talents.
Notre métier repose avant tout sur les femmes et les hommes qui composent Aubay. Les compétences de nos collaborateurs constituent notre principal actif et un facteur essentiel de différenciation.
Le marché évolue rapidement et les attentes de nos ingénieurs évoluent elles aussi. Ils souhaitent intervenir sur des projets stimulants, développer en permanence leur expertise et participer aux grandes transformations technologiques qui façonnent aujourd'hui les systèmes d'information.
C'est pourquoi nous investissons de manière continue dans la formation, les certifications et l'accompagnement de nos équipes dans les nouveaux domaines d’expertise. Notre objectif est de leur permettre de développer leurs compétences dans les domaines qui concentrent aujourd'hui les principaux besoins de nos clients, qu'il s'agisse de la data, du cloud, de la cybersécurité ou encore de l'intelligence artificielle.
Au-delà du développement des compétences, notre ambition est d'offrir à nos collaborateurs des parcours professionnels durables au sein d'une entreprise reconnue à la fois pour la qualité des projets qu'elle mène et pour son environnement de travail.
|Aubay consacre environ 5 % du temps de travail de ses collaborateurs à la recherche et au développement.
La recherche et le développement occupent une place importante au sein d'Aubay. Nous consacrons en permanence une partie du temps de nos collaborateurs à ces activités, afin de développer de nouvelles expertises et d'anticiper les évolutions technologiques.
Cette part représente environ 5 % de leur temps de travail.
Nous raisonnons davantage en temps consacré par nos équipes qu'en pourcentage du chiffre d'affaires ou en montant financier. Cette approche traduit notre volonté d'investir durablement dans l'innovation et dans le développement des compétences qui accompagneront les besoins futurs de nos clients.
|Performance, indicateurs et feuille de route
|Croissance organique, rentabilité, effectifs, taux d’activité et génération de cash sont les indicateurs clés à suivre.
Le premier indicateur à suivre est naturellement la croissance organique. C'est elle qui reflète le plus fidèlement le dynamisme réel de notre activité et notre capacité à gagner des parts de marché. Au premier trimestre, nous avons enregistré une croissance organique de 10 %, dans un marché dont la progression était sensiblement plus modérée. Cette performance constitue un bon indicateur de notre dynamique de développement.
Le deuxième indicateur est la rentabilité opérationnelle. Elle traduit notre capacité à conjuguer croissance interne, discipline de gestion et création de valeur dans la durée.
L'évolution des effectifs représente également un élément de suivi important. Remporter de nouveaux contrats est une première étape, mais il est tout aussi essentiel de disposer des compétences nécessaires pour accompagner durablement les besoins de nos clients.
Dans notre métier, le taux d'activité des consultants constitue également un indicateur clé. Une fois les collaborateurs recrutés, il est indispensable de pouvoir les mobiliser efficacement sur les projets qui nous sont confiés afin d'optimiser l'utilisation de nos ressources.
Enfin, la capacité à générer du cash demeure un indicateur fondamental. Transformer le chiffre d'affaires en résultat, puis le résultat en trésorerie, illustre la solidité de notre modèle économique et notre capacité à financer notre développement tout en préservant une situation financière saine.
|Le groupe affiche plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires et vise 700 millions d’euros en 2026.
Au titre du dernier exercice, Aubay a réalisé plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une rentabilité opérationnelle de 9 %. Nous visons 700 M€ en 2026. Notre capacité à générer des liquidités demeure également solide, avec un cash-flow représentant environ 10 % du chiffre d'affaires.
Par ailleurs, la croissance organique de 10 % enregistrée au premier trimestre est supérieure à nos attentes. Elle illustre la bonne dynamique commerciale du groupe et notre capacité à évoluer plus rapidement que notre marché de référence.
|Aubay entend poursuivre une croissance de long terme fondée sur l’exécution, la proximité client et la discipline financière.
Tout d’abord, en tant que dirigeant, je me garderai bien de formuler des recommandations d'investissement. En revanche, je peux rappeler ce qui caractérise Aubay depuis près de trente ans : une croissance régulière, une rentabilité solide, une discipline financière constante et une capacité démontrée à accompagner les grandes transformations technologiques de ses clients.
L'intelligence artificielle ouvre aujourd'hui une nouvelle phase de croissance pour notre industrie. Elle fera évoluer les métiers, les compétences et les modes de fonctionnement des entreprises. Mais, au-delà des nouveaux usages qu'elle rend possibles, elle renforcera surtout les besoins d'expertise autour des systèmes d'information complexes et critiques. C'est précisément sur ce positionnement qu'Aubay a construit son développement et qu'il entend poursuivre sa croissance.
Nous abordons cette nouvelle phase avec confiance, tout en restant fidèles aux principes qui ont toujours guidé notre développement : la qualité d'exécution, la proximité avec nos clients et une vision de long terme.
|Une macroéconomie durablement atone constitue le principal risque, sans remettre en cause les tendances structurelles du marché.
Le principal risque serait une macroéconomie durablement atone. Lorsque l’environnement économique est incertain, certains projets peuvent être décalés ou ralentis.
Cela étant, les entreprises s’adaptent aux cycles économiques. Elles vivent avec des phases de hausse et de baisse.
Sur des risques plus spécifiques, je n’en vois pas aujourd’hui qui remettraient en cause notre trajectoire. Les grandes tendance structurelles qui soutiennent notre marché (digitalisation, data et désormais l’IA) restent intactes. Nous avons désormais une taille suffisante pour continuer à grandir et à nous développer dans l’ensemble des pays où nous sommes présents.
|Intelligence artificielle : opportunités, risques et perspectives
|L’intelligence artificielle constitue une rupture technologique réelle, mais les valorisations et les investissements traduisent une forme d’exubérance.
Je porte un regard circonspect sur le sujet. L’intelligence artificielle draine aujourd’hui beaucoup de flux financiers et des investissements colossaux. Les hyperscalers brûlent énormément de cash dans ce domaine.
Comme souvent avec les grandes ruptures technologiques, les marchés ont tendance à anticiper très rapidement les bénéfices futurs. L’histoire montre que ces phases d’enthousiasme sont souvent suivies d’éclatement de bulles, à, l’image de la bulle d’internet.
Cela reste une vraie innovation, une véritable rupture technologique. Mais, compte tenu des montants investis et de ce que cela draine en Bourse, il y a clairement une forme d’exubérance.
|La normalisation d’une éventuelle bulle IA pourrait au contraire confirmer la pertinence du modèle des sociétés de services numériques.
Je ne le crois pas. Je pense même que cela pourrait être l’inverse.
Aujourd’hui, les sociétés de services sont malmenées par cette bulle autour de l’intelligence artificielle, parce que les investisseurs perçoivent un risque de disruption. Or ce risque est, selon moi, loin d’être avéré.
À la fin, si la bulle se normalise et si les sociétés de services continuent à publier de bons résultats, cela démontrera que notre modèle reste pertinent.
De plus, nous sommes des tiers de confiance. Je ne crois pas du tout que l’on puisse déployer des agents d’intelligence artificielle partout sans experts pour les piloter, les superviser et les faire évoluer.
L’intelligence artificielle est un outil technologique de plus. Elle permettra des gains de productivité, mais elle permettra aussi d’augmenter le champ des possibles et le nombre de projets.
Imen Hazgui