Découvrez ci-dessous le palmarès des vingt ETF les plus achetés sur EasyBourse au mois de juin et les principaux enseignements à retenir des choix d'investissement des clients de la plateforme.







TOP 20 DES ETF LES PLUS ACHETÉS EN JUIN





CE QU'IL FAUT RETENIR



1. Les ETF à effet de levier dominent les achats



C'est sans doute le principal enseignement du classement. Les trois premières places sont occupées par des ETF à effet de levier ou inverses : Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged, Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Leveraged et Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse.



À eux seuls, ils représentent près de 40 % des montants investis par le Top 20. Cette forte présence traduit une recherche d'opportunités de court terme, mais aussi l'utilisation d'outils de couverture dans un environnement de marché volatil.

Le fait que l'ETF CAC 40 x2 et l'ETF CAC 40 -2x figurent simultanément sur le podium montre d'ailleurs que les investisseurs ne parient pas tous dans le même sens : ils recherchent avant tout des outils permettant d'exploiter les mouvements de marché.



2. Le MSCI World reste la pierre angulaire des investissements de long terme



Une fois les ETF tactiques retirés, on retrouve immédiatement les grands classiques de la gestion indicielle. Quatre ETF MSCI World apparaissent dans le Top 20 : Amundi PEA MSCI World, Amundi MSCI World Swap, iShares MSCI World Swap PEA et iShares Core MSCI World.





Cela confirme que, malgré un environnement de marché plus nerveux, les investisseurs continuent de privilégier une diversification internationale très large comme coeur de portefeuille.



3. Le PEA demeure un moteur majeur des investissements



Le classement est largement dominé par les ETF éligibles au PEA. On retrouve notamment : PEA MSCI World, PEA Nasdaq-100, PEA S&P 500, PEA Marchés émergents, PEA Asie émergente, ainsi que plusieurs ETF CAC 40.



Cette forte représentation montre que les investisseurs continuent d'utiliser le PEA comme leur principal support d'investissement en ETF, profitant de son cadre fiscal favorable tout en obtenant une exposition aux grands marchés internationaux grâce aux ETF synthétiques.



4. Les États-Unis restent le marché préféré des investisseurs



L'exposition américaine apparaît sous plusieurs formes : Nasdaq-100, S&P 500 ou encore MSCI World, dont une part importante est aujourd'hui investie sur les actions américaines.





Au total, une très grande partie du classement revient indirectement aux États-Unis. Cela confirme que les investisseurs continuent de miser sur la dynamique des grandes valeurs américaines, en particulier les géants de la technologie.



5. Des expositions plus ciblées apparaissent dans le classement

À côté des grands indices mondiaux, plusieurs ETF thématiques ou géographiques spécialisés font leur apparition : MSCI Korea, MSCI Semiconductors, Asie émergente, Marchés émergents ou encore Europe Select Dividend.





Cette diversification montre que les investisseurs cherchent à compléter leur allocation avec des paris plus ciblés sur certaines zones géographiques ou secteurs jugés porteurs. La présence du MSCI Semiconductors traduit notamment l'intérêt toujours marqué pour la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle.



6. Les actifs alternatifs conservent leur place

Deux produits sortent du cadre des ETF actions traditionnels : l'ETC Amundi Physical Gold et l'Amundi Bitcoin ETP.



Même s'ils figurent en seconde partie du classement, leur présence montre que certains investisseurs continuent de diversifier leur portefeuille vers des actifs alternatifs : l'or conserve son rôle traditionnel de valeur refuge, tandis que le Bitcoin reste recherché comme actif de diversification et de performance potentielle.



En synthèse



Le palmarès de juin illustre une double dynamique : d'un côté, une recherche d'opportunités tactiques via les ETF à effet de levier ; de l'autre, une construction de portefeuille plus structurelle autour des grands indices mondiaux, du PEA et de quelques expositions thématiques ou alternatives.

