Palmarès des ETF les plus achetés au moins de juin
(Easybourse.com) Les ETF continuent de séduire les investisseurs particuliers grâce à leur simplicité, leur diversification et leurs frais généralement compétitifs. Au cours du mois de juin, les clients d'EasyBourse se sont massivement positionnés sur ces supports pour construire ou ajuster leur allocation, qu'il s'agisse de s'exposer aux grands marchés internationaux, de saisir des opportunités de court terme ou de renforcer des convictions sur des thématiques porteuses. Le classement des vingt ETF les plus achetés révèle plusieurs tendances marquantes. Si les ETF à effet de levier occupent les premières places, témoignant d'une forte activité tactique dans un environnement de marché volatil, les grands indices mondiaux restent incontournables pour les investisseurs de long terme. Les ETF éligibles au PEA confirment également leur succès, tandis que des expositions plus ciblées, comme les semi-conducteurs, la Corée, l'or ou encore le Bitcoin, illustrent une volonté de diversification accrue.
Découvrez ci-dessous le palmarès des vingt ETF les plus achetés sur EasyBourse au mois de juin et les principaux enseignements à retenir des choix d'investissement des clients de la plateforme.
Le fait que l'ETF CAC 40 x2 et l'ETF CAC 40 -2x figurent simultanément sur le podium montre d'ailleurs que les investisseurs ne parient pas tous dans le même sens : ils recherchent avant tout des outils permettant d'exploiter les mouvements de marché.
2. Le MSCI World reste la pierre angulaire des investissements de long terme
3. Le PEA demeure un moteur majeur des investissements
Cette forte représentation montre que les investisseurs continuent d'utiliser le PEA comme leur principal support d'investissement en ETF, profitant de son cadre fiscal favorable tout en obtenant une exposition aux grands marchés internationaux grâce aux ETF synthétiques.
4. Les États-Unis restent le marché préféré des investisseurs
5. Des expositions plus ciblées apparaissent dans le classement
À côté des grands indices mondiaux, plusieurs ETF thématiques ou géographiques spécialisés font leur apparition : MSCI Korea, MSCI Semiconductors, Asie émergente, Marchés émergents ou encore Europe Select Dividend.
6. Les actifs alternatifs conservent leur place
Deux produits sortent du cadre des ETF actions traditionnels : l'ETC Amundi Physical Gold et l'Amundi Bitcoin ETP.
Même s'ils figurent en seconde partie du classement, leur présence montre que certains investisseurs continuent de diversifier leur portefeuille vers des actifs alternatifs : l'or conserve son rôle traditionnel de valeur refuge, tandis que le Bitcoin reste recherché comme actif de diversification et de performance potentielle.
Imen Hazgui
Publié le 08 Juillet 2026