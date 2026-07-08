Découvrez ci-dessous les vingt actions les plus achetées et les vingt actions les plus vendues sur EasyBourse en juin, ainsi que les principaux enseignements à retenir de ce palmarès.









TOP 20 DES ACTIONS LES PLUS ACHETÉES EN JUIN

TOP 20 DES ACTIONS LES PLUS VENDUES EN JUIN

CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Un marché très actif marqué par d'importants arbitrages



Premier constat : 15 valeurs figurent simultanément parmi les 20 actions les plus achetées et les 20 plus vendues. Parmi elles : TotalEnergies, Stellantis, Soitec, Abivax, STMicroelectronics, Société Générale, Air Liquide, Airbus, Capgemini, ArcelorMittal, 2CRSI, Exail Technologies, VusionGroup, Eutelsat et Safran.



Ce phénomène traduit un marché particulièrement animé, où les investisseurs prennent régulièrement leurs bénéfices, renforcent leurs positions ou procèdent à des arbitrages en fonction de l'actualité des sociétés et de l'évolution des marchés.

Autrement dit, il ne s'agit pas uniquement de nouveaux investissements, mais aussi d'une forte rotation des portefeuilles. Les achats restent néanmoins supérieurs aux ventes sur plusieurs valeurs clés, signe que les investisseurs continuent de renforcer certaines convictions malgré les prises de bénéfices.







2. Les grandes capitalisations françaises restent privilégiées

Le classement est dominé par les grandes valeurs du CAC 40. On retrouve notamment TotalEnergies, Stellantis, Air Liquide, Safran, Airbus, Société Générale, Capgemini, Sanofi, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA, LVMH, Hermès et EssilorLuxottica.





Cela confirme que les investisseurs restent très attachés aux grandes capitalisations françaises, qui offrent généralement davantage de liquidité et une meilleure visibilité sur leurs perspectives.



3. Les valeurs technologiques continuent de susciter un fort intérêt



Le secteur technologique est particulièrement représenté. On retrouve notamment Soitec, STMicroelectronics, Capgemini, VusionGroup, Exail Technologies et 2CRSI.



Cette concentration illustre le maintien de l'intérêt des investisseurs pour les thèmes liés aux semi-conducteurs, à l'intelligence artificielle, à la digitalisation et aux infrastructures technologiques. Même lorsque certaines de ces valeurs figurent parmi les plus vendues, les volumes d'achats restent très élevés.



4. Les small & mid caps restent très présentes



Autre enseignement marquant : les investisseurs d'EasyBourse continuent de s'intéresser aux petites et moyennes capitalisations. Parmi elles : Abivax, Exail Technologies, VusionGroup, 2CRSI et Eutelsat.





Cette présence est notable car ces sociétés sont généralement plus volatiles que les grandes capitalisations. Leur visibilité dans les deux classements montre qu'elles demeurent au cœur des stratégies de nombreux investisseurs particuliers.



5. L'énergie et l'industrie demeurent des thèmes majeurs



Les valeurs industrielles et énergétiques occupent une place importante. On retrouve : TotalEnergies, ArcelorMittal, Safran, Airbus, Exail Technologies, Stellantis et Renault.





Cette forte représentation confirme que les investisseurs restent exposés aux secteurs cycliques, susceptibles de bénéficier d'une poursuite de la croissance économique ou de thèmes structurels comme la défense, l'aéronautique ou la transition énergétique.



6. La santé conserve son pouvoir d'attraction

Le secteur de la santé est également bien représenté. Deux profils se distinguent : Sanofi, valeur défensive de référence, qui apparaît uniquement parmi les achats ; et Abivax, société de biotechnologie, qui figure simultanément parmi les plus achetées et les plus vendues, signe d'une forte activité autour de ses développements cliniques.



Cette coexistence montre que les investisseurs recherchent à la fois la stabilité des grands groupes pharmaceutiques et le potentiel de croissance des biotechnologies.



7. Certaines valeurs apparaissent uniquement dans les achats alors que d'autres sont surtout vendues

Certaines sociétés ne figurent pas parmi les principales ventes : Renault, Sanofi, FDJ, EssilorLuxottica et Hermès. Cette absence peut être interprétée comme un signe de conviction plus durable. Les investisseurs semblent construire progressivement des positions sur ces dossiers plutôt que réaliser des opérations de court terme.



À l'inverse, quelques sociétés apparaissent uniquement dans le classement des ventes : Air France-KLM, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA et LVMH. Ces mouvements peuvent traduire des prises de bénéfices après de bonnes performances ou des arbitrages vers d'autres secteurs.



En synthèse



Le palmarès de juin illustre une double dynamique : d'un côté, une forte activité d'arbitrage sur les valeurs les plus suivies ; de l'autre, une volonté de renforcer certaines convictions sur les grandes capitalisations, la technologie, l'industrie et la santé.

