Palmarès des actions les plus achetées et les plus vendues au mois de juin sur easybourse.com
(Easybourse.com) Au cours du mois de juin, les investisseurs d'EasyBourse sont restés particulièrement actifs sur le marché actions. Le palmarès des vingt valeurs les plus achetées et des vingt valeurs les plus vendues met en évidence une forte intensité des échanges, marquée par de nombreux arbitrages mais également par des convictions d'investissement qui se confirment. Les grandes capitalisations françaises demeurent au coeur des portefeuilles, tandis que plusieurs valeurs technologiques et petites et moyennes capitalisations continuent de susciter un vif intérêt. Si certaines actions figurent simultanément parmi les principaux achats et les principales ventes, signe de prises de bénéfices et de repositionnements tactiques, d'autres enregistrent des flux nettement acheteurs, témoignant d'une confiance persistante dans leurs perspectives. Entre recherche de valeurs décotées, exposition aux secteurs de l'énergie, de la technologie ou de l'industrie, et maintien d'un intérêt pour les sociétés de croissance, ce classement offre un éclairage précieux sur les choix d'allocation des investisseurs particuliers au cours du mois écoulé.
Découvrez ci-dessous les vingt actions les plus achetées et les vingt actions les plus vendues sur EasyBourse en juin, ainsi que les principaux enseignements à retenir de ce palmarès.
Autrement dit, il ne s'agit pas uniquement de nouveaux investissements, mais aussi d'une forte rotation des portefeuilles. Les achats restent néanmoins supérieurs aux ventes sur plusieurs valeurs clés, signe que les investisseurs continuent de renforcer certaines convictions malgré les prises de bénéfices.
2. Les grandes capitalisations françaises restent privilégiées
Le classement est dominé par les grandes valeurs du CAC 40. On retrouve notamment TotalEnergies, Stellantis, Air Liquide, Safran, Airbus, Société Générale, Capgemini, Sanofi, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA, LVMH, Hermès et EssilorLuxottica.
3. Les valeurs technologiques continuent de susciter un fort intérêt
Cette concentration illustre le maintien de l'intérêt des investisseurs pour les thèmes liés aux semi-conducteurs, à l'intelligence artificielle, à la digitalisation et aux infrastructures technologiques. Même lorsque certaines de ces valeurs figurent parmi les plus vendues, les volumes d'achats restent très élevés.
4. Les small & mid caps restent très présentes
5. L'énergie et l'industrie demeurent des thèmes majeurs
6. La santé conserve son pouvoir d'attraction
Le secteur de la santé est également bien représenté. Deux profils se distinguent : Sanofi, valeur défensive de référence, qui apparaît uniquement parmi les achats ; et Abivax, société de biotechnologie, qui figure simultanément parmi les plus achetées et les plus vendues, signe d'une forte activité autour de ses développements cliniques.
Cette coexistence montre que les investisseurs recherchent à la fois la stabilité des grands groupes pharmaceutiques et le potentiel de croissance des biotechnologies.
7. Certaines valeurs apparaissent uniquement dans les achats alors que d'autres sont surtout vendues
Certaines sociétés ne figurent pas parmi les principales ventes : Renault, Sanofi, FDJ, EssilorLuxottica et Hermès. Cette absence peut être interprétée comme un signe de conviction plus durable. Les investisseurs semblent construire progressivement des positions sur ces dossiers plutôt que réaliser des opérations de court terme.
À l'inverse, quelques sociétés apparaissent uniquement dans le classement des ventes : Air France-KLM, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA et LVMH. Ces mouvements peuvent traduire des prises de bénéfices après de bonnes performances ou des arbitrages vers d'autres secteurs.
Imen Hazgui
Publié le 08 Juillet 2026