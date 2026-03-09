Actions : le palmarès des achats et des ventes de février 2026
(Easybourse.com) Comme chaque mois, EasyBourse propose un panorama des actions ayant le plus retenu l'attention des investisseurs, tant à l'achat qu'à la vente. Cette analyse repose sur les flux bruts enregistrés sur la période auprès de l'ensemble des clients EasyBourse investis en actions. Les classements du mois de février 2026 laissent entendre trois principaux messages : les investisseurs particuliers restent très actifs sur les grandes valeurs françaises ; ils arbitrent beaucoup : achats et ventes sur les mêmes titres ; ils cherchent un mélange de blue chips solides et de small caps spéculatives.
Top 20 des actions les plus achetées en février 2026
- STELLANTIS (NL00150001Q9)
- SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
- AIRBUS (NL0000235190)
- TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
- VUSIONGROUP (FR0010282822)
- DASSAULT SYSTEMES (FR0014003TT8)
- ARCELORMITTAL (LU1598757687)
- CAPGEMINI (FR0000125338)
- ESSILORLUXOTTICA (FR0000121667)
- ATOS (FR001400X2S4)
- FDJ (FR0013451333)
- 2CRSI (FR0013341781)
- BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
- SOITEC (FR0013227113)
- RENAULT (FR0000131906)
- EMEIS (FR001400NLM4)
- DBV TECHNOLOGIES (FR0010417345)
- GAZTRANSPORT TECHN (FR0011726835)
- SAFRAN (FR0000073272)
- SANOFI (FR0000120578)
Top 20 des actions les plus vendues en janvier 2026
- TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
- STELLANTIS (NL00150001Q9)
- SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
- ORANGE (FR0000133308)
- ARCELORMITTAL (LU1598757687)
- BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
- SAFRAN PROV.ECH. (FR0000073272)
- AIR LIQUIDE (FR0000120073)
- ENGIE (FR0010208488)
- VALLOUREC (FR0013506730)
- 2CRSI (FR0013341781)
- AIRBUS (NL0000235190)
- EMEIS (FR001400NLM4)
- SOITEC (FR0013227113)
- CARREFOUR (FR0000120172)
- VINCI (FR0000125486)
- AIR FRANCE-KLM RGP (FR001400J770)
- SCHNEIDER ELECTRIC (FR0000121972)
- LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
- DBV TECHNOLOGIES (FR0010417345)
Ce qu’il faut retenir
Le principal enseignement à tirer de ces données est que de nombreuses actions apparaissent simultanément dans les deux palmarès, celui des achats comme celui des ventes. C’est notamment le cas de valeurs bien connues telles que Stellantis, TotalEnergies, Société Générale, Airbus, ArcelorMittal ou encore BNP Paribas. Cette présence dans les deux classements traduit généralement des stratégies différentes chez les investisseurs particuliers. Certains choisissent de prendre leurs bénéfices après une période de hausse, tandis que d’autres profitent des phases de repli pour renforcer leurs positions. Cette dynamique est typique des valeurs très liquides et largement suivies par le marché, qui attirent un grand nombre d’investisseurs et génèrent donc un volume important d’échanges.
On observe également une forte présence de valeurs cycliques parmi les titres achetés. Les flux d’achats se concentrent notamment sur des secteurs particulièrement sensibles à la conjoncture économique. L’automobile est représentée par Stellantis et Renault, le secteur bancaire par Société Générale et BNP Paribas, tandis que l’industrie et les matières premières apparaissent avec ArcelorMittal. L’aéronautique, quant à elle, est représentée par des groupes majeurs comme Airbus et Safran. Ce positionnement suggère que les investisseurs particuliers anticipent une poursuite du cycle industriel et misent sur des bénéfices toujours solides dans ces secteurs, qui ont historiquement tendance à bien performer lorsque l’activité économique reste dynamique.
Par ailleurs, les achats montrent que les investisseurs continuent de privilégier les grandes valeurs du CAC 40. Plusieurs grandes capitalisations figurent ainsi parmi les titres les plus renforcés, comme TotalEnergies, Airbus, Capgemini, EssilorLuxottica ou Sanofi. Cela reflète une stratégie très répandue chez les investisseurs particuliers : renforcer progressivement des leaders européens perçus comme solides, capables de générer des revenus réguliers et offrant souvent des dividendes jugés attractifs. Ces entreprises bénéficient en effet d’une forte visibilité, d’un modèle économique éprouvé et d’une position dominante dans leur secteur.
Dans le même temps, les petites et moyennes capitalisations continuent également d’attirer l’attention. Parmi les achats apparaissent plusieurs valeurs considérées comme plus spéculatives, telles que VusionGroup, Soitec, 2CRSi, DBV Technologies ou Emeis. L’intérêt pour ces sociétés traduit souvent une approche plus opportuniste de la part de certains investisseurs particuliers, qui cherchent à se positionner sur des valeurs présentant un potentiel de rebond important ou susceptibles de connaître une forte progression en cas de catalyseur positif.
Enfin, l’analyse des ventes semble révéler des prises de bénéfices. Plusieurs entreprises ayant enregistré de bonnes performances ces derniers temps figurent parmi les titres les plus vendus, comme Air Liquide (+6,26 depuis le début de l’année), Schneider Electric (+7,62) ou Vinci (+9,70%). Ces sociétés étant déjà fortement valorisées après leur progression, certains investisseurs ont probablement choisi de sécuriser leurs gains en allégeant leurs positions, tout en conservant éventuellement une exposition partielle à ces entreprises de grande qualité.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 09 Mars 2026