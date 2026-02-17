Christophe Clerc
Executive Vice President - Chief Corporate Officer de Delfingen
"Aux États-Unis, nous sommes Américains" : la stratégie souveraine de Delfingen pour conquérir le marché nord-américain
Publié le 17 Février 2026
La société est implantée aux États-Unis depuis 1998. Très tôt dans notre stratégie de développement international, il nous est apparu indispensable d’être présents sur ce marché majeur. Les États-Unis constituent l’un des pôles mondiaux les plus importants de l’industrie automobile et industrielle au sens large.
Dans quels États américains Delfingen possède-t-elle des sites de production ou des centres logistiques ?
Nous disposons aujourd’hui de sites de production dans l’État de New York et au Texas, ce qui nous permet de couvrir efficacement différentes zones industrielles stratégiques du pays.
Enfin, nous disposons de bureaux commerciaux à Houston et à Detroit, deux pôles industriels majeurs, afin de maintenir une relation étroite avec nos partenaires et d’accompagner au mieux les développements locaux.
Quel rôle jouent les activités nord-américaines dans le chiffre d’affaires global du groupe ?
Les activités nord-américaines représentent près de 40 % de notre chiffre d’affaires global, ce qui en fait l’un des piliers du groupe.
Quelles sont les principales demandes ou spécificités techniques des clients américains de l’automotive ?
Il n’existe pas de différences techniques fondamentales entre le marché américain et les autres régions où nous opérons. Les standards de qualité, de performance et de fiabilité sont comparables.
Cependant, à véhicule équivalent, les exigences techniques restent similaires. Notre gamme est donc parfaitement transposable d’un marché à l’autre.
Quels ajustements réglementaires ou industriels Delfingen a-t-elle dû opérer ?
Nous n’avons pas eu à réaliser d’ajustements spécifiques dans notre domaine d’activité.
Notre modèle industriel étant structuré autour de bonnes pratiques globales, il s’adapte aisément aux environnements réglementaires nationaux.
L’entreprise travaille-t-elle avec des partenaires ou distributeurs locaux aux États-Unis ?
Oui, pour certaines activités, nous collaborons avec des distributeurs spécialisés, notamment dans le matériel et le câblage électrique. Nous pouvons citer par exemple IEWC…
Comment est organisée la coordination entre les régions ?
Nous appliquons une stratégie dite de « local for local ». Chaque grande région — Amérique, Europe, Asie — fonctionne de manière largement autonome.
Aux États-Unis, nous achetons, produisons, développons et commercialisons pour le marché américain. Cette organisation limite les dépendances interrégionales et renforce notre résilience face aux tensions géopolitiques ou aux perturbations logistiques.
Quels segments constituent aujourd’hui les principaux relais de croissance aux États-Unis ?
De nouveau, notre offre est adaptée aussi bien aux véhicules électriques qu’aux véhicules thermiques. Nous sommes technologiquement positionnés pour accompagner les deux transitions.
Cependant, notre stratégie n’est pas dépendante d’un type de motorisation : tant que des véhicules sont produits et vendus, notre activité trouve sa place.
Comment vous positionnez-vous face à la concurrence ?
La concurrence évolue. On observe notamment l’arrivée d’acteurs chinois qui s’implantent au Mexique pour adresser le marché américain.
Cette ancienneté et cette implantation complète de la chaîne de valeur constituent un avantage concurrentiel important.
Quels sont vos projets d’expansion aux États-Unis ?
Nous accélérons le développement de nos activités hors automobile, notamment dans la robotique, l’agriculture, le mining, les véhicules de chantier, les véhicules récréationnels, ainsi que les infrastructures industrielles.
Quel regard portez-vous sur la politique tarifaire américaine ?
Nous analysons davantage la tendance géostratégique globale que l’action d’une administration spécifique. Le monde évolue vers une fragmentation accrue, avec des logiques de souveraineté industrielle renforcées.
Être souverain signifie disposer localement de l’ensemble de la chaîne de valeur : achats, production, ingénierie, logistique et canaux commerciaux.
Ainsi aux États-Unis nous sommes Américains, en Allemagne nous sommes Allemands, en Corée nous sommes Coréens, en Chine nous sommes Chinois.
Que signifie concrètement être « souverain » ?
Être souverain implique que chaque plaque géostratégique soit relativement autonome en matière d’achats, de production, de logistique, de canaux de vente et d’ingénierie.
Pendant des années, l’automobile a fonctionné sur des plateformes mondiales. Aujourd’hui, les besoins des clients américains ne sont plus ceux des clients allemands, ni ceux d’autres régions. Cela impose une approche véritablement locale.
Être souverain, c’est donc ne pas être dépendant des relations internationales pour exercer son activité localement.
Quelles sont les spécificités des clients américains aujourd’hui ?
Les clients américains privilégient des solutions simples, robustes et fiables. L’innovation est importante, mais la priorité reste la résilience, notamment en matière de supply chain.
Notre proposition de valeur s’inscrit pleinement dans cette logique.
Voyez-vous des difficultés particulières sur ce marché ?
Non. Le marché américain reste pragmatique et orienté business. Il est réactif et dynamique, indépendamment des cycles économiques ou des alternances politiques.
Envisagez-vous d’autres zones géographiques ou d’autres maillons de la chaîne d’approvisionnement ?
Non. Nous considérons aujourd’hui couvrir l’ensemble du territoire pertinent.
Comme évoqué, l’enjeu principal est plutôt d’accélérer notre développement sur les marchés hors automobile, déjà significatifs en Amérique.
Quelle place occupe l’intelligence artificielle dans votre réflexion stratégique ?
L’intelligence artificielle s’accompagne d’un développement massif des infrastructures numériques : data centers, automatisation industrielle, robotisation avancée.
Plus le monde se digitalise et s’électrifie, plus notre cœur de métier devient stratégique. Nous considérons donc ces transformations technologiques comme des opportunités structurelles pour notre développement.
