Christophe Clerc

Publié le 17 Février 2026

Depuis quand la société Delfingen est-elle présente aux États-Unis et quelles ont été les raisons stratégiques de cette implantation ?



La société est implantée aux États-Unis depuis 1998.

Dans quels États américains Delfingen possède-t-elle des sites de production ou des centres logistiques ?



Nous couvrons efficacement différentes zones industrielles stratégiques du pays.

Quel rôle jouent les activités nord-américaines dans le chiffre d’affaires global du groupe ?



Les activités nord-américaines représentent près de 40 % de notre chiffre d’affaires global

Quelles sont les principales demandes ou spécificités techniques des clients américains de l’automotive ?



Notre gamme est parfaitement transposable d’un marché à l’autre

Quels ajustements réglementaires ou industriels Delfingen a-t-elle dû opérer ?



Nos standards industriels et nos processus qualité sont alignés sur des exigences internationales élevées

L’entreprise travaille-t-elle avec des partenaires ou distributeurs locaux aux États-Unis ?



Comment est organisée la coordination entre les régions ?



Nous appliquons une stratégie dite de « local for local »

Quels segments constituent aujourd’hui les principaux relais de croissance aux États-Unis ?



Tant que des véhicules sont produits et vendus, notre activité trouve sa place

Comment vous positionnez-vous face à la concurrence ?



Nous sommes perçus comme un acteur local, pleinement intégré à l’écosystème industriel américain

Quels sont vos projets d’expansion aux États-Unis ?



Nous accélérons le développement de nos activités hors automobile

Quel regard portez-vous sur la politique tarifaire américaine ?



Nous analysons davantage la tendance géostratégique globale que l’action d’une administration spécifique

Que signifie concrètement être « souverain » ?



Être souverain, c’est ne pas être dépendant des relations internationales pour exercer son activité localement

Quelles sont les spécificités des clients américains aujourd’hui ?



Le message est clair : avec nous, il n'y a pas de problème

Voyez-vous des difficultés particulières sur ce marché ?



Le contexte international renforce la pertinence de notre modèle d’implantation locale complète

Envisagez-vous d’autres zones géographiques ou d’autres maillons de la chaîne d’approvisionnement ?



Quelle place occupe l’intelligence artificielle dans votre réflexion stratégique ?



Plus le monde se digitalise et s’électrifie, plus notre cœur de métier devient stratégique

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Delfingen

