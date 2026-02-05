Top 20 des OPCVM éligibles au PEA les plus achetés en janvier 2026
(Easybourse.com) EasyBourse met à disposition près d'un millier d'OPCVM sur sa plateforme, dont plus de trois cents accessibles au sein du Plan d'Épargne en Actions. Chaque mois, EasyBourse publie un panorama des vingt fonds éligibles au PEA qui ont suscité le plus d'intérêt. Le classement du mois de janvier met clairement en évidence plusieurs tendances marquantes : une attractivité croissante des stratégies ISR, une préférence affirmée pour les petites et moyennes capitalisations, un fort ancrage géographique sur la France et l'Europe ainsi qu'une concentration notable autour de quelques maisons de gestion reconnues comme Tocqueville Finance, LBPAM et Indépendance AM.
Indépendance AM Europe Small A (C) (LU1832174962) (PEA + PEA PME)
Amundi Sérénité PEA PC (FR0011408350)
Tocqueville Euro Equity ISR C (FR0000008963)
LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C (FR0000934325)
Axiom European Banks Equity RC EUR(v) (LU1876459303)
Tocqueville Finance R (FR0000446312)
Independance Am Europe Mid A (C) (LU2798962978)
LBPAM ISR Actions Focus Euro R (FR0000285884)
HMG Découvertes PME C (FR0013351285) (PEA + PEA PME)
LBPAM ISR Actions Focus France R (FR0000286304)
Tocqueville Value Euro ISR R (FR0013230059)
Moneta Multi Caps C (FR0010298596)
AXA France Opportunités C (FR0000447864)
Tocqueville Value Euro ISR GP (FR0013230042)
Indépendance AM - France Small & midA(C) (LU0131510165)
LBPAM ISR Actions Small Cap Euro D (FR0000944183)
CPR Croissance Dynamique P (FR0010097642)
EdR SICAV Tricolore Convictions B EUR (FR0010588350)
Tocqueville Euro Equity ISR D (FR0000009755)
Tocqueville Dividende C (FR0010546929)
Ce qu'il faut retenir
L’analyse du classement fait ressortir une domination des fonds durables.
Une large part des véhicules plébiscités revendiquent explicitement une approche ISR ou s’inscrivent dans des gammes traditionnellement reconnues pour leur intégration des critères ESG : LBPAM ISR Actions Small Cap Euro (C et D), LBPAM ISR Actions Focus Euro / Focus France, Tocqueville Euro Equity ISR (C et D), Tocqueville Value Euro ISR (R et GP), Tocqueville Finance R… Cette préférence confirme l’ancrage d’une tendance de fond : les investisseurs qui utilisent le PEA orientent désormais une part significative de leur épargne vers des stratégies responsables, traduisant une évolution durable du comportement d’investissement sur le marché français.
La dynamique observée révèle également un retour marqué de l’intérêt pour les petites et moyennes capitalisations.
De nombreux fonds mis en avant concentrent leurs investissements sur des entreprises européennes ou françaises de taille modeste : Indépendance AM Europe Small & Mid, LBPAM ISR Small Cap Euro, Indépendance AM France Small & Mid, HMG Découvertes PME… Cette orientation semble répondre à la décote persistante du segment après plusieurs années de performances jugées décevantes. Les investisseurs particuliers profitent ainsi d’un potentiel de revalorisation perçu comme attractif dans un contexte de marché en mutation.
L’ensemble du classement confirme par ailleurs une forte focalisation géographique sur la France et, plus largement, sur l’Europe.
Assez naturellement, tous les fonds sélectionnés sont exclusivement européens, beaucoup d’entre eux étant même centrés majoritairement sur les valeurs françaises tel que AXA France Opportunités... Le PEA remplit donc pleinement son rôle d’outil d’investissement domestique, puisque les épargnants continuent de privilégier les marchés qu’ils connaissent le mieux.
Une autre caractéristique notable réside dans la présence de plusieurs stratégies orientées value ou contrarian.
Certains fonds mettent en avant une approche de sélection de titres fondée sur la valorisation comme Tocqueville Value Euro ISR ou se positionnent sur des thématiques considérées en décalage avec le consensus, comme les valeurs bancaires européennes tel que Axiom European Banks Equity. Cet intérêt renouvelé pour la gestion value peut s’expliquer par un environnement économique marqué par des taux d’intérêt encore élevés et par des révisions de perspectives macroéconomiques.
Enfin, le classement souligne une forme de concentration du marché autour de quelques maisons de gestion majeures.
Trois acteurs principaux se distinguent nettement, dont La Financière de l'Échiquier, qui place à elle seule six fonds dans le top 20, ainsi que LBPAM et Indépendance AM, qui occupent également une place centrale. D’autres sociétés comme Moneta AM, CPR AM, Edmond de Rothschild Asset Management, AXA IM ou encore Axiom AI apparaissent aussi, mais de manière plus ponctuelle. Cette répartition met en lumière la confiance des investisseurs envers quelques maisons considérées comme spécialistes du segment small et mid caps ou reconnues pour leur expertise ISR.
Imen Hazgui
05 Février 2026