Top 20 des OPC éligibles au PEA les plus achetés en décembre 2025
(Easybourse.com) EasyBourse met à disposition une large sélection de plus de 1 000 organismes de placement collectif sur sa plateforme digitale, dont plus de 300 sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Afin de vous accompagner dans vos décisions d'investissement, nous vous présentons ici le Top 20 des fonds actions les plus souscrits le mois dernier, selon la catégorisation établie par notre fournisseur de données de référence, Morningstar.com. Ce classement, qui repose sur l'analyse des montants d'achats bruts réalisés par les investisseurs, reflète une forte domination des actions européennes, une surreprésentation des grandes capitalisations mais avec un vrai intérêt pour les PME, une nette appétence pour la gestion de conviction et le stock picking et un rôle clé pour les thématiques sectorielles.
Top 20 des fonds actions éligibles au PEA
(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des OPC mentionnés)
|Libellé
|ISIN
|Catégorie Morningstar
|Indépendance AM Europe Small A (C)
|LU1832174962
|Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap.
|Tocqueville Euro Equity ISR C
|FR0000008963
|Actions Zone Euro Grandes Cap.
|Tocqueville Finance R
|FR0000446312
|Actions Secteur Finance
|Independance Am Europe Mid A (C)
|LU2798962978
|Actions Europe Moyennes Cap.
|AXA France Opportunités C
|FR0000447864
|Actions France Grandes Cap.
|Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
|LU1876459303
|Actions Secteur Finance
|LBPAM ISR Actions Europe Monde C
|FR0000936528
|Actions Europe Gdes Cap. Mixte
|Echiquier Value Euro A
|FR0011360700
|Actions Zone Euro Flex Cap
|LBPAM ISR Actions Focus Euro R
|FR0000285884
|Actions Zone Euro Grandes Cap.
|LBPAM ISR Actions Focus France R
|FR0000286304
|Actions France Grandes Cap.
|Comgest Renaissance Europe C
|FR0000295230
|Actions Europe Gdes Cap. Croissance
|LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C
|FR0000934325
|Actions Zone Euro Petites Cap.
|Tocqueville Euro Equity ISR D
|FR0000009755
|Actions Zone Euro Grandes Cap.
|HMG Découvertes PME C
|FR0013351285
|Actions France Petites & Moy. Cap.
|Tocqueville Value Euro ISR GP
|FR0013230042
|Actions Zone Euro Grandes Cap.
|Amundi Europe Monde D
|FR0010093682
|Actions Europe Gdes Cap. Mixte
|Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R
|FR0000446296
|Actions Secteur Technologies
|LBPAM Actions France C
|FR0000003592
|Actions France Grandes Cap.
|LBPAM ISR Actions Europe C
|FR0010257352
|Actions Europe Gdes Cap. Croissance
|Sextant PME A
|FR0010547869
|Actions Zone Euro Petites Cap.
Ce qu’il faut retenir
Une forte domination des actions européennes (zone euro surtout)
Ce classement reflète une préférence marquée des investisseurs EasyBourse pour les actions européennes, probablement liée : à la fiscalité (PEA), à la lisibilité des marchés, à la proximité géographique et économique.
Une surreprésentation des grandes capitalisations… mais avec un vrai intérêt pour les PME
On peut remarquer la présence notable des Small & Mid Caps Europ. Ainsi, les investisseurs EasyBourse acceptent davantage de risque pour chercher : plus de performance, des thématiques de croissance domestique, une décorrélation partielle des grands indices.
Une vraie appétence pour la gestion de conviction et le stock-picking
Beaucoup de fonds sont actifs, concentrés, peu indiciels. Les styles de gestion sont divers : Value (Echiquier Value Euro, Tocqueville Value), Croissance (Comgest, LBPAM Croissance) et Conviction sectorielle (Finance, Banques, Tech). Ce classement ne reflète pas une approche passive, mais plutôt : une recherche de surperformance, avec une certaine confiance dans les sociétés de gestion françaises reconnues.
Un rôle clé joué par les thématiques sectorielles
Plusieurs fonds sectoriels figurent en bonne place : Finance / Banques, Technologie indiquant l’anticipation de cycles favorables (taux, innovation, digitalisation), la volonté de capter des moteurs de performance ciblés, et l’acceptation d’une volatilité plus élevée.
L’ISR n’est plus marginal, mais intégré au “cœur” de l’offre
De nombreux fonds portent le label ISR / SRI : sans être exclusivement “thématiques ESG”, intégrés dans des stratégies classiques (grandes caps, value, croissance). Il semble ainsi que l’ISR est devenu un standard, pas un produit de niche.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 09 Janvier 2026