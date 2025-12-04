Top 20 des OPC éligibles au PEA les plus achetés en novembre 2025

(Easybourse.com) EasyBourse met à disposition une large sélection de plus de 1 000 organismes de placement collectif sur sa plateforme digitale, dont plus de 300 sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Afin de vous accompagner dans vos décisions d'investissement, nous vous présentons ici le Top 20 des fonds actions les plus souscrits le mois dernier, selon la catégorisation établie par notre fournisseur de données de référence, Morningstar.com. Ce classement repose sur l'analyse des montants d'achats bruts réalisés par les investisseurs.

(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des OPC mentionnés)



Top 20 des fonds actions éligibles au PEA





Ce qu’il faut retenir



- Domination des gestions value et fondamentales, notamment chez Tocqueville et LBPAM.



- Montée en puissance des stratégies ISR, omniprésentes dans le classement. Plus de la moitié du classement porte la mention "ISR" ou "SRI".

- Intérêt renouvelé pour les small caps, Après plusieurs années difficiles, elles attirent de nouveau des flux importants, signe d’un regain d’optimisme.

- Quelques incursions sectorielles fortes gagnent du terrain : technologie, écologie, finance, trois axes stratégiques pour les investisseurs du PEA.



AVERTISSEMENT



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Imen Hazgui