Actions : le Top / Flop du mois de novembre 2025
(Easybourse.com) Dans un contexte de marchés encore marqué par la volatilité des taux et les arbitrages sectoriels de fin d'année, EasyBourse vous propose un point sur les actions ayant le plus suscité l'intérêt - à l'achat comme à la vente - durant le mois de novembre 2025. Cette analyse repose sur les flux bruts d'achats et de ventes réalisés par l'ensemble des clients EasyBourse positionnés sur les actions le mois dernier. Elle permet d'identifier les grandes tendances, les mouvements tactiques ainsi que les rotations sectorielles opérées par les investisseurs particuliers sur la plateforme easybourse.com.
(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des actions mentionnées)
Top 15 des actions les plus achetées en novembre 2025
Les valeurs les plus plébiscitées révèlent un intérêt marqué pour les valeurs défensives et de qualité, la tech européenne, des leaders industriels ainsi que quelques dossiers plus spéculatifs.
AIR LIQUIDE (FR0000120073)
BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
SOITEC REGROUPEM. (FR0013227113)
EDENRED (FR0010908533)
TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
SAINT-GOBAIN (FR0000125007)
AIR FRANCE-KLM RGP (FR001400J770)
WORLDLINE (FR0011981968)
2CRSI (FR0013341781)
STELLANTIS (NL00150001Q9)
PERNOD RICARD (FR0000120693)
VALLOUREC REGPT (FR0013506730)
STMICROELECTRONICS (NL0000226223)
AIRBUS (NL0000235190)
DASSAULT SYSTÈMES (FR0014003TT8)
Top 15 des actions les plus vendues en novembre 2025
La liste des valeurs les plus cédées reflète à la fois des prises de bénéfices et des allègements sur des dossiers plus volatils.
BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
ENGIE (FR0010208488)
SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
ALSTOM REGROUPT (FR0010220475)
STELLANTIS (NL00150001Q9)
VIRIDIEN (FR001400PVN6)
LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
2CRSI (FR0013341781)
ORANGE (FR0000133308)
RENAULT (FR0000131906)
NANOBIOTIX (FR0011341205)
RUBIS (FR0013269123)
ABIVAX (FR0012333284)
SANOFI (FR0000120578)
SOITEC REGROUPEM. (FR0013227113)
Ce qu’il faut retenir
Le mois de novembre révèle des mouvements très contrastés, entre valeurs défensives recherchées et arbitrages actifs dans la tech et la finance.
Plusieurs titres apparaissent à la fois dans les tops achats et ventes, témoignant d’une forte rotation et d’un attrait spéculatif.
La présence simultanée d’acteurs industriels majeurs et de petites capitalisations montre une diversification des stratégies des investisseurs particuliers, entre recherche de stabilité et prises de position tactiques.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 03 Décembre 2025