Merci de mettre à jour vos données personnelles

Conformément à nos obligations réglementaires en vigueur, EasyBourse est tenue d’actualiser régulièrement les informations et données personnelles de ses clients et s’assurer qu’elles sont exactes et complètes tout au long de la relation d’affaires.

Si vous n’actualisez pas vos données personnelles, vous ne pourrez plus accéder à votre espace client.

Nous vous invitons à mettre à jour vos données personnelles sans plus tarder