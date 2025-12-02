Pré-ouverture Wall Street vue en légère hausse, l'Europe monte aussi avec la "tech" et la défense

publié le 03/12/2025

par Claude Chendjou

PARIS, 3 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes, portées par les valeurs de la technologie et de l'industrie, sont également sur de timides variations à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,15% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 grignote 0,05% à 8.078,61 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,29%, tandis qu'à Londres, le FTSE fléchit de 0,13%, pénalisé par le secteur financier et Sainsbury.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,24% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,38%. Le Stoxx 600 avance de 0,20%, s'acheminant vers une quatrième séance de gains, tiré notamment par le compartiment technologique (+1,08%) dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille.

Le compartiment de l'industrie (+0,57%), celui de la défense (1,52%) et celui de la distribution (+3,0%) sont également bien orientés, réagissant à l'actualité des entreprises de ces secteurs.

Les gains sur les marchés actions en Europe sont toutefois faibles et le repli (-2%) de l'indice de la volatilité sur l'Eurostoxx 50 reste modéré sur fond d'attentisme. Les investisseurs attendent vendredi la publication aux Etats-Unis de l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed). Avant cela, ils prendront connaissance outre-Atlantique, à partir de 13h15 GMT, de l'enquête ADP sur l'emploi privé, des chiffres mensuels sur la production industrielle et de l'indice ISM manufacturier pour le mois de novembre.

Ces statistiques pourraient apporter un éclairage nouveau sur la santé de l'économie américaine après le plus long "shutdown" de l'histoire du pays.

En zone euro, l'activité des entreprises a progressé en novembre au rythme plus rapide depuis deux ans et demi avec un indice PMI composite à 52,8 en novembre après 52,5 en octobre. En Grande-Bretagne, la croissance des services a en revanche ralenti et l'emploi s'est fortement contracté en novembre, avec un indice du secteur à 51,3, contre 52,3 en octobre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Marvell Technology bondit de 9% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe du rachat de Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars. Le fabricant de puces a par ailleurs fourni des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal.

Microchip Technology prend 2,2% en avant-Bourse à la faveur du relèvement de ses prévisions pour le troisième trimestre.

Macy's gagne 1% en avant-Bourse après avoir relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la deuxième fois depuis le début de l'année, alors que l'opérateur de grands magasins commence à récolter les fruits de ses efforts de redressement.

VALEURS EN EUROPE

Airbus prend 3,26% grâce au maintien de sa prévision de flux de trésorerie malgré l'annonce de l'abaissement de son objectif de livraison d'avions commerciaux pour cette année.

Renault grappille désormais 0,77% après avoir cédé jusqu'à 3,5% en matinée à la suite d'un abaissement de la recommandation d'UBS sur le constructeur automobile de "neutre" à "vendre", l'intermédiaire se montrant prudent sur les perspectives.

Eutelsat chute de 6,95% après la cession par Softbank Group Capital de 36 millions de droits dans l'opérateur européen de satellites, selon un teneur de livre impliqué dans le processus mardi.

Inditex grimpe de 8,25%, le propriétaire de Zara ayant dépassé les attentes avec une hausse de 10,6% de ses ventes à taux constant au début de son quatrième trimestre.

Hugo Boss plonge de 10,80% avec sa refonte stratégique qui prévoit une baisse de ses ventes l'an prochain avant un retour à la croissance à compter de 2027.

Sainsbury's abandonne 3,74% après que le fonds souverain du Qatar a annoncé son intention de réduire sa participation dans le groupe de supermarchés britannique.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro sont stables, avec un taux du Bund allemand à dix ans qui s'affiche à 2,74%. Celui-ci a touché mardi un pic de deux mois et demi, dans un contexte de tensions dans l'obligataire liées à un éventuel resserrement de la politique monétaire au Japon. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 1,7 point de base, à 4,07%, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine.

Par ailleurs, selon des informations de presse, Donald Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait son choix pour le poste de président de la Fed début 2026. Kevin Hassett, son principal conseiller économique, fait figure de favori pour remplacer Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine.

CHANGES

Le dollar, en repli de 0,38%, s'achemine mercredi vers sa neuvième séance de baisse consécutive, les investisseurs misant de plus en plus sur une réduction des taux de la Fed au regard des dernières données économiques américaines. Le billet vert est en baisse de près de 9% depuis le début de l'année face à un panier de dévises de référence.

L'euro avance de 0,37%, à 1,1666 dollar, les investisseurs suivant de près les avancées des pourparlers de paix en Ukraine.

La livre sterling s'échange à 1,3297 dollar, en hausse de 0,65%, après avoir touché en séance un sommet de cinq semaines. Les analystes expliquent que l'absence de resserrement budgétaire en Grande-Bretagne n'incite guère la Banque d'Angleterre (BoE) à baisser ses taux dans les années à venir.

Le bitcoin progresse de 1,38%, à 92.887,81 dollars, après avoir atteint en séance un sommet de deux semaines à 93.633,70 dollars. La monnaie numérique a chuté début décembre après un mois de novembre catastrophique où il a perdu plus de 18.000 dollars à la suite d'une sortie record de capitaux.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mercredi, la Russie ayant déclaré que les discussions avec les responsables américains à Moscou n'avaient pas permis de parvenir à un compromis sur un éventuel accord de paix en Ukraine, ce qui aurait permis peut-être d'alléger les sanctions contre le secteur pétrolier russe.

Le Brent gagne 1,04% à 63,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,23% à 59,36 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 DÉCEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) novembre 10.000 42.000

USA 14h15 Production industrielle septembre +0,0% +0,1%

- sur un an n.d. +0,87%

USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 52,1 52,4

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)