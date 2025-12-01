Pré-ouverture Wall Street vue sans grand changement, l'Europe sur de faibles variations, l'attentisme domine

publié le 02/12/2025

par Claude Chendjou

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue sur de faibles variations mardi à la veille d'indicateurs clés américains sur la conjoncture, tandis que les Bourses européennes sont également sur de timides échanges à mi-séance après les chiffres de l'inflation en zone euro. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,08% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,33% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge, sur fond de remontée des rendements obligataires et de fortes cessions dans les cryptoactifs.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 8.112,24 points vers 12h33 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,56% et à Londres, le FTSE prend 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,41% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,52%. Le Stoxx 600 avance de 0,23%, soutenu par les banques (+0,97%) et la santé (+0,38%), tandis que le compartiment de la consommation (-0,27%) pèse.

La principale statistique du jour a montré que l'inflation en zone euro avait accéléré contre toute attente en novembre sur un an, à 2,2% après 2,1% en octobre, ce qui devrait conforter les paris selon lesquels la Banque centrale européenne (BCE) ne procédera pas à de nouvelles baisses de taux dans un avenir proche.

Joachim Nagel, membre de la BCE, a souligné dans une interview publiée mardi, que l'inflation était pratiquement au niveau de l'objectif de 2% de la BCE et qu'elle fluctuerait autour de ce seuil malgré une hausse des prix induite par les droits de douane américains.

La publication des chiffres de l'inflation n'a pratiquement pas fait varier l'euro ni les rendements souverains du bloc monétaire, signe que cet indicateur n'inquiète pas malgré sa hausse surprise. L'indice de la volatilité sur l'Eurostoxx 50 recule par ailleurs de 3,34% à environ 17 points.

Outre-Atlantique, le marché attend mercredi l'indice ISM manufacturier, la production industrielle et l'enquête ADP sur l'emploi, des statistiques de conjoncture essentielles qui devraient permettre de mesurer l'impact des droits de douane avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine.

La publication vendredi de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), mesure préférée de l'inflation par la Fed, est également dans le viseur des marchés.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Warner Bros Discovery prend 2,2% en avant-Bourse après une information selon laquelle le groupe a reçu de nouvelles offres, dont une de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait être bouclée prochainement.

VALEURS EN EUROPE

FDJ United plonge de 5,31% après une dégradation à "sous-pondérer" de la valeur par JP Morgan, qui met en garde contre la fiscalité et la réglementation sur les activités du groupe au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Valeo avance de 2,29%, tiré par l'annonce par les Etats-Unis d'une réduction des droits de douane pour la Corée du Sud et les ventes meilleures que prévu du constructeur automobile chinois BYD.

LVMH prend 1% après l'annonce par le groupe de la nomination de Pietro Beccari au poste de président-directeur général de LVMH Fashion Group.

Bayer s'envole de 11,59%, l'administration américaine ayant apporté son soutien au groupe allemand qui souhaite réduire le nombre de poursuites judiciaires liées à son herbicide Roundup.

Bilfinger gagne 2,62% après avoir annoncé des objectifs "optimistes" à moyen terme.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro progressent de nouveau légèrement mardi après une déroute des obligations mondiales qui a déclenché lundi la plus grande vente en une séance de dette de la zone euro depuis septembre.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 1,4 point de base, à 2,7629%, proche de son sommet de fin septembre, après avoir pris près de 6 points de base lundi, dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor américain et des obligations d'Etat japonaises. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 4,0963%, contre 4,092% la veille, après les déclarations du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, qui a dit que les conditions étaient en train de s'aligner pour une éventuelle hausse des taux.

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace contre un panier de devises internationales, grappillant 0,07%, après avoir touché lundi un creux de plus de deux semaines.

L'euro est stable, à 1,1611 dollar (+0,01%), les chiffres du jour de l'inflation en zone euro n'étant pas susceptibles de remettre en cause les anticipations sur les taux.

La livre sterling s'échange à 1,3198 dollar (-0,08%) après avoir atteint son plus haut niveau en un mois lundi alors que la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit mardi le montant des fonds propres qu'elle estime nécessaires aux établissements de crédit afin de stimuler le crédit et l'économie. La BoE a cependant mis en garde contre les risques liés à l'IA et aux fonds de pension.

Le bitcoin rebondit mardi de 1,23%, à 87.521,56 dollars, après une chute soudaine de 5,2% lundi. La monnaie numérique est en repli de 30% par rapport à son pic d'octobre.

"L'ambiance (dans le secteur des cryptomonnaies) oscille entre la peur et la résignation", constate Jehan Chu, fondateur de la société de capital-risque blockchain Kenetic Capital, estimant que "les deux prochains mois seront cruciaux" et que "même les plus optimistes pourraient bien se préparer à hiberner".

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi. Les opérateurs évaluent, d'une part, les risques liés aux frappes de drones ukrainiens sur des sites énergétiques russes et les tensions croissantes entre les Etats-Unis et le Venezuela, et d'autre part, la portée des négociations sur le plan de paix américain pour l'Ukraine.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, doivent rencontrer ce mardi dans l'après-midi le président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

Le Brent reflue de 0,40% à 62,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,27% à 59,16 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 2 DÉCEMBRE

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)