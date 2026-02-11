Fermeture Wall Street finit en légère baisse après des données sur l'emploi

publié le 11/02/2026

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

11 février (Reuters) - La Bourse de ?New York a fini en baisse mercredi après la publication d'un rapport meilleur qu'attendu sur le ?marché du travail américain, qui a rassuré les investisseurs sur la santé de l'économie tout en alimentant la crainte que la Réserve fédérale (Fed) ralentisse l'assouplissement de sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones a ?cédé 0,13%, ou 66,74 points, à 50.121,40 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,34 point à 6.941,47 points.

Le Nasdaq Composite ?a reculé de son côté de 36,01 points (0,16%) ?à 23.066,47 points.

En nette hausse en début de séance, avec des pics de plus d'une ?semaine pour le S&P-500 et le Nasdaq à la suite du rapport montrant que le nombre de créations d'emploi aux Etats-Unis a été bien plus ?élevé qu'attendu en janvier, les trois ?principaux indices de Wall Street ont marqué un repli à mesure ?que les traders revoyaient leurs perspectives de baisses des taux.

Si une baisse des taux de 25 points de base est toujours anticipée en juin, la probabilité que la Fed décide alors de ?laisser sa politique monétaire ?inchangée a été revue à la hausse, à 41% contre 24,8%, d'après ?FedWatch de CME.

Les investisseurs ont "plutôt bien" accueilli ces nouvelles perspectives en matière de taux d'intérêt, ?a commenté Julia Hermann, stratégiste chez New York Life Investments, car, a-t-elle dit, ils ?ont considéré le rapport sur l'emploi comme une nouvelle positive pour ?l'économie.

"C'est une information constructive, que ?l'économie ne montre pas un besoin criant d'une baisse des taux, avec le nouveau souffle ?qu'affiche le marché du travail", a-t-elle déclaré.

Les investisseurs ?attendent désormais la publication, vendredi, du rapport sur les prix mensuels à la consommation.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, huit ?ont fini en hausse mercredi, au premier rang desquels l'énergie. A l'inverse, les services financiers et les services de communication ont tous deux cédé plus de 1%.

Côté valeurs, Microsoft ?a perdu 2,2% et lourdement pesé sur le S&P-500, de même qu'Alphabet, en repli de 2,4%.

(Rédigé par Jean Terzian)