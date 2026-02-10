Pré-ouverture Wall Street vue stable avant des données économiques, l'Europe en ordre dispersé

publié le 10/02/2026

10 février (Reuters) - Wall Street est attendue stable mardi et les Bourses européennes avancent en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs attendant des données clés sur l'économie américaine pour se faire une idée de la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable de Wall Street ?avec une hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,02% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,31% à 8.349,25 points vers 12h09 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,07% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,06% et le Stoxx 600 en hausse ?de 0,09%.

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi aux États-Unis mercredi, retardé après le "shutdown" temporaire de l'administration fédérale, et l'indice des prix à la consommation, qui sera publié vendredi.

Avec les ventes au détail américaines pour le mois de décembre publiées mardi à 13h30 GMT, les opérateurs devraient ainsi disposer de nouveaux indices sur l'évolution possible des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

Les ?marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'en juin, date à laquelle Kevin Warsh, proposé par le président américain Donald Trump pour remplacer Jerome Powell à ?la tête de la Fed, pourrait prendre les rênes de la banque centrale s'il est confirmé par le Sénat.

Concernant les indices, le Dow Jones a enregistré lundi son deuxième record de clôture consécutif, tandis que le S&P 500 a terminé à quelques points de son sommet de janvier.

Malgré le repli subi la semaine dernière après ?la vente massive d'actions technologiques, le Nasdaq se situe à environ 3% de ?son record historique, la diversification hors actions technologiques onéreuses aidant les segments sous-évalués du marché, notamment les petites et moyennes capitalisations.

En Europe, les ?Bourses avancent en ordre dispersé à mi-séance, le repli de BP après la suspension de ses rachats d'actions ayant contrebalancé les gains des valeurs de luxe à la suite de la publication de résultats meilleurs que prévu par Kering (+10,61%).

L'indice paneuropéen de l'énergie recule de 0,7%. BP a annoncé vouloir allouer ses excédents de trésorerie à des investissements dans le pétrole et le gaz.

"Alors que l'industrie connaît un repli généralisé ?des investissements verts, cela augure mal de la capacité de BP à tirer parti de son expertise dans l'économie de l'énergie verte", a déclaré Joshua Sherrard-Bewhay, analyste ESG chez Hargreaves Lansdown.

À l'inverse, les valeurs du luxe progressent de 1,6% et figurent parmi les meilleures performances sectorielles, tirées notamment par Kering qui a fait état d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Les groupes d'assurance européens ?reculent de 1,3%, dans le sillage de leurs homologues américains, sur fond de craintes face à l'impact potentiel des nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) sur le secteur.

LES VALEURS À SUIVRE À ?WALL STREET [L8N3Z51R8]

Coca-Cola et Hasbro, Spotify >SPOT.N>, CVS Health et Harley-Davidson publient leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street.

LES VALEURS EN EUROPE

Parmi les autres valeurs ?européennes, la banque britannique Standard Chartered perd 4,53% ?après avoir annoncé le départ de son directeur financier, Diego De Giorgi.

Le voyagiste européen TUI cède 9,04% en raison d'inquiétudes concernant la faiblesse de ses réservations futures, malgré un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes ?au titre du premier trimestre.

L'action du suédois Thule bondit de 12,52% après que le fabricant d'équipements de loisirs a ?dépassé les prévisions pour son chiffre d'affaires trimestriel, grâce notamment à des acquisitions.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro avancent sans grand changement, les investisseurs évaluant l'impact potentiel des élections japonaises et de l'avenir du Premier ministre britannique Keir Starmer, sur les marchés de la dette européens.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,1 point de base à 2,8285%. Le deux ans avance de 0,2 point de base à 2,0590%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,4 point de base à 4,1842% et le deux ans de 0,4 point de base à 3,4788%.

CHANGES

Le dollar a accentué sa baisse face au yen ?après la victoire électorale du parti de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, tandis qu'il est resté quasiment inchangé face aux devises européennes avant la publication de données économiques clés.

Le dollar perd 0,15% face au yen, il gagne 0,09% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,09% à 1,1902 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse, les opérateurs évaluant le potentiel de perturbations sur l'approvisionnement après les directives américaines concernant la sécurité des navires transitant par le détroit d'Ormuz, sur fond de tensions entre Washington et Téhéran.

Le Brent gagne 0,45% à 69,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,3% à 64,55 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Ventes au détail décembre

- sur un mois 0,4% 0,6%

- sur un an - 3,33%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Twesha ?Dikshit, avec Johann M Cherian à Bangalore, Version française Kate Entringer)