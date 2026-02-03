Fermeture Wall Street termine en baisse alors que les craintes sur l'IA persistent

publié le 03/02/2026

3 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant de voir l'intelligence artificielle (IA) créer davantage de compétition pour les éditeurs ?de logiciels.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34%, ou 166,67 points, à 49.240,99 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 58,63 points, soit 0,84% à 6.917,81 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son ?côté de 336,92 points, soit 1,43% à 23.255,185 points.

Les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour le retour sur investissement des ambitieux plans de dépenses des entreprises du secteur de l'intelligence ?artificielle IA.

L'attention du marché s'est portée mardi sur les entreprises du secteur de la ?technologie capables de faire face à une compétition accrue et à une baisse de leurs marges en raison de l'IA.

L''un des catalyseurs de ces inquiétudes a été ?le lancement d'un outil juridique ?pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, ?la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

"De nombreux logiciels sont considérés comme des entreprises susceptibles d'être perturbées lorsque nous commencerons à voir les progrès de l'intelligence artificielle. Nous ?constatons que de nombreux éditeurs de logiciels sont touchés", a déclaré Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

Nvidia et Microsoft ont tous deux reculé. Alphabet a chuté avant la publication mercredi ?de ses résultats. Amazon.com, qui doit publier ses résultats jeudi, a également terminé en ?baisse.

Salesforce, Adobe, Synopsys, Datadog, Atlassian et Intuit ont tous fortement chuté.

Les ?valeurs du secteur de la ?santé ont été sous pression après que le laboratoire danois Novo Nordisk, fabricant du traitement contre ?l'obésité Wegovy, a averti d'une baisse de ses ?ventes en 2026.

Aux valeurs, Walt Disney a plongé après avoir annoncé la nomination de Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème, au poste de directeur général.

PayPal a reculé après avoir publié mardi une prévision de bénéfice médiocre pour 2026 et annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

PepsiCo a quant à lui ?progressé après avoir annoncé qu'il prévoyait de baisser le prix de ses marques phares aux Etats-Unis.

(; version française Camille Raynaud)