Ouverture Wall Street sur une note prudente face au plongeon des métaux précieux

publié le 02/02/2026

2 février (Reuters) - Après un tout début de séance dans le rouge, la Bourse de New York évolue en légère hausse ?lundi, dans un climat de prudence alimenté par le fort mouvement de vente sur les métaux précieux qui a déstabilisé les investisseurs en ce début de ?semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques importantes.

Après 20 minutes d'échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,53% à 49.151,68 points et le ?Standard & Poor's 500, plus large, s'adjuge 0,25% à 6.957,50 points.

Le Nasdaq Composite ?prend 0,22% à 23.509,55 points.

Les cours de l'or et de l'argent ont commencé à chuter vendredi après l'annonce de la nomination ?de Kevin Warsh comme ?futur président de la Réserve fédérale (Fed).

Le mouvement de vente ?sur les deux métaux précieux se poursuit lundi, nourri par l'annonce de l'opérateur CME d'un relèvement des exigences de marge sur ses contrats à terme sur ?métaux. Cela contribue à mettre sous pression l'ensemble des marchés financiers, les investisseurs opérant avec des effets de levier étant obligé de vendre d'autres actifs pour ?couvrir les appels de marge sur l'argent et l'or.

"Les marchés ?font preuve de prudence alors que les investisseurs naviguent dans ?un calendrier macroéconomique chargé ?et recalibrent leurs attentes concernant le rythme de l'assouplissement monétaire mondial", relève ?Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez ?Capital.com.

Par ailleurs, les investisseurs font face à une nouvelle semaine chargée en résultats financiers dans le secteur technologique, avec 128 entreprises du S&P 500 qui devraient publier leurs résultats, notamment Alphabet, Amazon et AMD.

Aux valeurs, Oracle avance d'environ 2%. ?Le groupe prévoit de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de renforcer les capacités de son infrastructure cloud, a annoncé dimanche l'éditeur de logiciels.

Walt Disney est par ailleurs dans le rouge et abandonne 6,32% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, ?édité par Blandine Hénault)