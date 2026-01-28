Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, Meta s'envole et Microsoft souffre

publié le 29/01/2026

29 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert jeudi en ordre dispersé, les investisseurs analysant les résultats des géants de la "tech", qui ont fait ?état d'une nouvelle hausse des dépenses liées à l'IA, et les perspectives en matière de politique monétaire américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 71,11 points, soit 0,15%, à 49.086,71 points ?et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,19% à 6.991,28 points.

Le Nasdaq Composite cède en revanche 0,13%, soit 29,79 points, à 23.827,66 points.

Les marchés examinent les résultats ?d'une première série du groupe des "Sept Magnifiques" de la technologie américaine, Tesla, Meta et Microsoft, ?publiés mercredi après la clôture de Wall Street, dans un contexte de doutes sur les dépenses colossales consacrées à l'IA.

Meta s'envole de 8% après avoir revu ?à la hausse de 73% ?ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", la ?maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram visant à proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle (IA) hautement personnalisée.

L'accueil réservé à Microsoft est en revanche bien moins chaleureux. L'action du groupe américain recule de ?10%, le chiffre d'affaires lié à l'activité "cloud" ayant déçu, ce qui ravive les craintes que les dépenses considérables liées à son alliance avec OpenAI ne se traduisent pas assez rapidement en bénéfices.

Tesla, ?qui va investir 2 milliards de dollars dans xAI, firme d'IA également détenue par ?son patron Elon Musk, cède pour sa part 1,1%.

Dans le domaine ?de la politique monétaire, le ?statu quo opéré mercredi par la Réserve fédérale (Fed) sur ses taux d'intérêt est par ailleurs perçu ?par les investisseurs comme le début d'une pause ?prolongée dans le cycle d'assouplissement monétaire, qui devrait durer jusqu'à la fin du mandat du président Jerome Powell en mai.

La banque centrale a, comme prévu, laissé mercredi inchangé l'objectif de taux des "fed funds", citant une inflation toujours élevée et une croissance économique solide, tandis que le marché de l'emploi montre ?certains signes de stabilisation.

Les inscriptions au chômage ont reculé aux Etats-Unis lors de la semaine au 24 janvier, à 209.000 contre 210.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail, ce qui reste cohérent avec un niveau relativement faible de licenciements, même si la morosité du marché de l'emploi attise l'inquiétude des ménages.

(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Kate Entringer)