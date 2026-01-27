Ouverture Wall Street ouvre dans le désordre après une avalanche de résultats

publié le 27/01/2026

PARIS, 27 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi après une pluie de résultats d'entreprises dans de nombreux secteurs allant de l'assurance, à l'automobile, ?en passant par l'aéronautique, à la veille du coup d'envoi de la publication des géants technologiques américains.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 305,67 points, soit 0,62%, à 49.106,73 points, plombé par les valeurs de l'assurance ?santé.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 15,02 points, soit 0,22%, à 6.965,25 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 120,02 points, soit 0,51%, à 23.721,38 points.

En attendant les résultats trimestriels de Meta, Microsoft et ?Tesla, prévus mercredi, le marché digère les comptes financiers contrastés d'entreprises de premier plan et l'actualité ?autour des assureurs santé.

L'administration du président américain Donald Trump a proposé lundi une augmentation moyenne de 0,09% des paiements versés aux assureurs privés l'année prochaine pour les programmes Medicare Advantage ?qu'ils gèrent, ce qui est nettement inférieur ?aux attentes de Wall Street.

Cela a provoqué un choc dans le secteur de ?la santé qui recule de 1,26%, certains experts, à l'image de Kevin Gade, directeur chez Bahl and Gaynor, qui détient des actions UnitedHealth, estimant que les marges et les bénéfices attendus des assureurs pour 2027 pourraient en ?pâtir.

UnitedHealth chute de près de 20%, malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de bénéfice ajusté légèrement supérieur aux attentes pour 2026. Humana plonge de 21,77% et CVS Health de 11,26%.

Dans le secteur de l'aéronautique, Boeing (-1,19%) est ?délaissé malgré le bénéfice dégagé au quatrième trimestre par l'avionneur, tout comme American Airlines (-3,05%).

A l'inverse, ?Northrop Grumman (+0,50%) est dans le vert à la faveur de la publication par l'équipementier ?d'un bénéfice et d'un chiffre ?d'affaires en hausse au quatrième trimestre. RTX monte de 1,30%, le géant de l'aérospatiale et de la défense ?affichant lui aussi des résultats trimestriels en hausse grâce ?notamment à une forte vente de ses moteurs.

General Motors bondit de 5,52% porté par un résultat opérationnel en hausse au quatrième trimestre sur fond de forte demande de SUV et de pick-ups.

United Parcel Service avance de 2,15% après avoir annoncé son intention de supprimer 30.000 emplois supplémentaires pour accélérer son redressement.

Côté politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) entame ?ce mardi une réunion de deux jours qui devrait déboucher mercredi par un statu quo sur ses taux directeurs.

Les investisseurs se concentrent surtout sur les questions relatives à l'indépendance de la Fed qui ont refait surface au début du mois après que le département de la Justice a ouvert une enquête sur Jerome Powell, le président de la banque, sur fond de tensions avec Donald Trump.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par ?Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)