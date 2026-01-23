Fermeture Wall Street termine en ordre dispersé, la géopolitique freine le risque

publié le 23/01/2026

23 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes géopolitiques freinant l'appétit pour le risque, tandis que le fabricant de semi-conducteurs Intel ?est pénalisé par ses perspectives moroses.

L'indice Dow Jones a cédé 0,58%, ou 285,30 points, à 49.098,71 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 2,26 points, soit 0,03% à 6.915,61 points. Le Nasdaq Composite a avancé de ?son côté de 65,23 points, soit 0,28% à 23.501,244 points.

Malgré un rebond lors des deux dernières séances, la Bourse de New York reste méfiante face aux turbulences provoquées par le président américain Donald ?Trump, qui a menacé d'imposer des droits de douane aux Européens hostiles à ses projets au Groenland ?avant de faire marche arrière, invoquant un accord-cadre sur l'île arctique avec l'Otan.

Les investisseurs semblent cependant confiants malgré l'incertitude sur le plan géopolitique, l'état général de l'économie américaine ?restant robuste.

"Quand on pense à ce que ?cela signifie d'un point de vue d'un investisseur, nous sommes plutôt satisfaits de ?notre situation actuelle", estime Jason Blackwell, directeur des stratégies d'investissement chez Focus Partners Wealth.

La volatilité sur les marchés était à prévoir en 2026 avec la tenue des élections des midterms aux Etats-Unis, ajoute-t-il, mais les gains ?des entreprises devraient continuer de grimper.

"Nous sommes plutôt optimistes, mais nous sommes conscients que le reste de l'année pourrait réserver des rebondissements importants."

Outre la géopolitique, les investisseurs ont le regard tourné vers la saison des résultats ?d'entreprises et pénalisent le fabricant de puces Intel, qui recule de plus de 17% après ?avoir publié jeudi soir des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels ?inférieurs aux estimations.

NVIDIA progresse de ?1,5% après que les autorités chinoises ont informé Alibaba, Tencent et ByteDance qu'ils pouvaient préparer leurs commandes de ?puces d'IA H200 de Nvidia, ce qui suggère que ?Pékin est sur le point d'approuver officiellement l'importation de composants essentiels au fonctionnement de l'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Meta et Amazon progresse respectivement de 1,7% et 3,3%.

La semaine prochaine sera par ailleurs celle de la première réunion de la Réserve fédérale (Fed) en 2026 et, si un statu quo est largement attendu, ?les opérateurs chercheront à s'assurer de l'indépendance de la banque centrale, alors que Donald Trump pourrait prendre dans les prochains jours une décision au sujet du successeur de Jerome Powel à la tête de l'institution.

