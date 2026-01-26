Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, avant la "tech" et la Fed

PARIS, 26 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, en amont d'une semaine ?marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve ?fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,38% à 49.289,70 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse ?de 0,36% à 6.940,90 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,24% à ?23.555 points.

Le bal des publications de résultats va s'accélérer dans les prochains jours alors que 102 entreprises ?du S&P 500 dévoileront ?leurs comptes trimestriels. Quatre membres des "Sept magnifiques" - Apple, ?Microsoft, Meta et Tesla - sont notamment attendus dans ce qui constituera un test crucial pour le marché et les valorisations stratosphériques ?de ces géants.

Jusqu'à présent, sur les 64 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié, 79,7% d'entre elles ont dépassé les estimations des ?analystes, selon des données LSEG.

Les investisseurs seront attentifs aussi ?à la décision, mercredi, de politique monétaire de ?la Fed. Si ?un statu quo sur les taux est largement attendu, l'attention pourrait ?se porter principalement sur les ?menaces à l'indépendance de l'institution.

Aux valeurs, USA Rare Earth grimpe de 20% alors que le groupe minier a dévoilé une proposition d'investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de l'administration Trump ?en échange d'une prise de participation. Le groupe a aussi annoncé avoir levé 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un placement privé de type "Pipe".

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Pranav Kashyap et Twesha Dikshit à Bangalore, ?édité par Sophie Louet)