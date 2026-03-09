Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le désordre, doutes sur la fin de la guerre en Iran

publié le 10/03/2026

PARIS, 10 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert mardi en ordre dispersé, les investisseurs se montrant désormais prudents avec les dernières déclarations de ?responsables américains après avoir salué la veille la perspective d'une fin imminente de la guerre en Iran selon les propos du président Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ?68,94 points, soit 0,14%, à 47.671,86 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, grignote 0,33 point, à 6.796,32 points.

Le Nasdaq Composite progresse ?de 42,33 points, soit 0,19%, à 22.738,28 points.

Alors ?que Donald Trump a déclaré lundi soir que la guerre au Moyen-Orient était "pratiquement terminée", ?l'Iran a averti de son côté qu'il était peu probable que les négociations sur son nucléaire reprennent et qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région.

Le ?secrétaire américain à la défense, ?Pete Hegseth, pour sa part, a déclaré que ce mardi serait le ?jour le plus intense des frappes contre l'Iran, tandis que le général américain Dan Caine a dit que des frappes étaient en cours contre des navires iraniens.

Parallèlement, l'armée israélienne a dit ?mardi avoir mené des ?frappes supplémentaires sur Téhéran, dans un conflit qui entre dans son onzième jour.

Malgré ?le repli des indices de la volatilité et des cours du pétrole, les investisseurs conservent ?une certaine méfiance, expliquent les analystes, notant que les producteurs d'énergie au Moyen-Orient ?n'ont pas encore repris leur production à grande échelle et que les ?coûts de transport risquent ?d'être élevés pendant un certain temps.

"Il y a toujours le risque que le conflit et/ou la ?perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole s'éternise plus ?longtemps que ne le souhaite le président Trump, car l'issue ne dépend pas entièrement des plans militaires américains", écrivent ?les analystes de MUFG dans une note.

Aux valeurs, les compagnies aériennes comme American Airlines (-2,20%) et Delta (-0,61%) et les croisiéristes comme Carnival (-1,72%) et Royal Caribbean (-1,85%) retombent dans le rouge dans des ?échanges volatils, malgré la baisse des prix de l'énergie.

Le secteur du pétrole et du gaz souffre également avec notamment ConocoPhillips (-1,79%), Exxon Mobil (-1,02%) et Occidental (-3,24%).

Dans la "tech", le marché attend après la clôture les résultats trimestriels d'Oracle (-0,50%) et scrutera particulièrement les dépenses du groupe liées à l'intelligence artificielle (IA).

Hewlett Packard Enterprise perd 1,44% après ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Claude ?Chendjou, édité par Blandine Hénault)