Ouverture Rebond général en Europe

publié le 10/03/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes sont au rebond, dans le sillage des places américaines hier soir avec l'espoir que le conflit au Moyen-Orient approche de son terme.Le CAC 40 qui restait sur trois replis consécutifs, pour une perte cumulée de 3,09%, reprend autour de midi 1,94%, à 8 068,79 points.

La tendance est la même sur l'ensemble des autres places européennes. Le DAX 40 à Francfort s'adjuge 2,42%, Londres gagne 1,63% et Amsterdam progresse de 1,86%.Aux Etats-Unis, la veille, les indices, qui étaient en baisse ou prudents, se sont rattrapés après une intervention de Donald Trump. Le Dow Jones a par exemple réussi à mettre fin à une petite série de deux fortes baisses consécutives et a repris 0,50%.

Espoir d'une fin de conflit "rapide"Hier soir, lors d'un entretien téléphonique accordé à CBS News, Donald Trump a indiqué que "la guerre est pratiquement terminée", tout en indiquant que les Etats-Unis étaient "très en avance" par rapport à l'estimation initiale de la durée du conflit qui était d'environ cinq semaines. En outre, le président américain a également mentionné qu'il pourrait prendre le contrôle du détroit d'Ormuz.

Cette annonce a provoqué une décrue des cours de l'or noir, dont la hausse depuis le début des hostilités avait affecté les marchés. Actuellement, le brent de la mer du Nord reprend son ascension après une accalmie et gagne 2,42%, à 91,45 dollars, tandis que le WTI à New York grappille 0,10%, à 88,70 dollars. Par conséquent, les valeurs pétrolières, qui avait largement profité de la hausse du pétrole, sont dans le rouge. TotalEnergies cède par exemple 1,60%, tandis qu'Equinor recule de 4,15%, malgré l'annonce de découvertes de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Dans le reste de l'actualité des valeurs, Renault grimpe de 2,03%, après la présentation de son nouveau plan stratégique axé sur l'innovation, la compétitivité et le développement à l'international. STMicroelectronics s'apprécie de 4,35%, soutenu par l'avis favorable de la Deutsche Bank qui a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 28 à 32 euros.En Allemagne, Hugo Boss grimpe de 2,91%, l'Ebit annuel du spécialiste de la mode s'est amélioré l'année dernière en passant de 361 à 391 millions d'euros. Volkswagen Group est en hausse de 3,06%, malgré des résultats annuels en baisse.

Toutefois, pour Jefferies, il ne s'agit pas d'une surprise.Au Royaume-Uni, Rolls-Royce bondit de 5,27%, après avoir annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), principal groupe de défense polonais, pour renforcer leur coopération dans les technologies de propulsion destinées aux véhicules militaires.Macro-économie et devisesEn ce qui concerne les statistiques, le commerce chinois se porte bien. L'excédent de sa balance commerciale a atteint 214 milliards de dollars sur la période de janvier/février, contre des attentes à "seulement" 180 milliards de dollars. En France, le déficit commercial du mois de janvier a s'est amélioré alors qu'une dégradation était redoutée.

Il s'est installé à -1,8 milliard d'euros, contre une prévision à -5,2 milliards d'euros et un précédent à -4,3 milliards d'euros.Cet après-midi, aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 15h des ventes de logements existants. Une très légère baisse est attendue de 3,91 à 3,89 millions d'unités.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,15%), et se négocie contre 1,1633 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.