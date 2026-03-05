Mi-séance L'Europe boursière sous le signe de la nervosité

publié le 06/03/2026

(Zonebourse.com) - Au septième jour du conflit au Moyen-Orient, les principales places européennes évoluent en ordre dispersé après avoir un temps tenté un rebond en début de séance. A la mi-journée, le CAC 40 cède 0,13% à 8035,07 points. L'Euro Stoxx 50 recule pour sa part de 0,19%.

En revanche, le Footsie ( 0,03%) et le Dax , stable, s'en sortent un peu mieux. Après un léger repli, les prix du pétrole sont repartis à la hausse. Vers 12h00, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 3,49% à 87,16 USD, après avoir progressé de 4,93% la veille.

De son côté, le baril de WTI nord-américain avançait de 5,99% à 84,11 USD, après un bond de 8,51% la veille. "Dans un scénario défavorable (25%), un conflit prolongé, accompagné de dommages aux infrastructures énergétiques régionales, pourrait avoir un impact nettement négatif sur la croissance, l'inflation et les marchés à risque", souligne J.

Safra Sarasin.Alors que Téhéran intensifie les attaques de drones et les tirs de missiles balistiques contre ses adversaires régionaux, le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a insisté vendredi sur la nécessité pour l'Europe d'accroître sa production de systèmes de défense. "L'Europe doit clairement augmenter sa production de missiles de défense aérienne et antimissiles balistiques", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Sans grande surprise, le secteur européen de la défense est bien orienté en Bourse. A Paris, Dassault Aviation ( 4,06%) et Thales ( 1,44%) s'illustrent tout comme Rheinmetall en Allemagne ( 2,52%).Dans le reste de l'actualité des sociétés, Atos (-1,10%) connaît une séance volatile après avoir bondi de plus de 8% en début de séance. Le groupe de logiciels en difficulté a publié des résultats annuels supérieurs à ses objectifs et présenté ses perspectives de croissance pour 2026, 2027 et 2028.

L'action Spie décroche de près de 5% vendredi à la Bourse de Paris alors que la société d'ingénierie a publié des résultats jugés "plutôt décevants" au titre de son exercice 2025.A Francfort, Lufthansa ( 0,59%) progresse après la publication de ses résultats annuels et de ses perspectives pour 2026. Le groupe aérien allemand anticipe une nouvelle progression de ses résultats en 2026, tout en restant prudent face aux incertitudes liées au contexte géopolitique international. A la Bourse de Copenhague, Zealand Pharma chute de près d'un tiers (-30,85% à 255,35 couronnes danoises) après des résultats décevants d'une étude de phase 2 sur le pétrelintide, un traitement contre le surpoids et l'obésité.

Dans son sillage, son partenaire suisse Roche recule également (-2,86% à 341,45 francs suisses). Les deux groupes collaborent au développement et à la commercialisation de ce traitement.Le rapport sur l'emploi US en ligne de mireSur le front des statistiques, les intervenants, bien que préoccupés par l'actualité géopolitique de ces derniers jours, ne manqueront pas de suivre la publication du rapport sur l'emploi américain en février.Dans la matinée, ils ont pris connaissance du PIB en zone euro, qui a crû de 0,2% au quatrième trimestre contre 0,3% au troisième trimestre.Sur le marché des changes, l'euro fléchit de 0,24% à 1,1578 USD.