Mi-séance Rebond des Bourses européennes malgré le bras de fer USA-Iran

publié le 04/03/2026

(Zonebourse.com) - Face à un climat de tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran, les marchés européens rebondissent alors que le contexte géopolitique global demeure très instable. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1,10% à 8 193,29 points, interrompant une série de trois baisses.

L'Eurostoxx 50 progresse de 1,57% à 5 862,21 points. Le Dax avance de 1,48%. Dans ce contexte d'affrontement entre Washington et Téhéran, Donald Trump envisage de déployer des escortes navales et de mettre en place des garanties d'assurance pour sécuriser le trafic marchand dans le détroit d'Ormuz.

Précisément, le président américain a indiqué avoir chargé la United States Development Finance Corporation de fournir des assurances contre le risque politique et des garanties financières pour le commerce maritime, et évoqué un possible escortage des tankers par la marine américaine. L'objectif est de sécuriser le transport des hydrocarbures face aux menaces iraniennes.

Dans ce conflit, l'armée israélienne affirme avoir frappé un site de missiles balistiques iraniens à Ispahan, au centre de l'Iran.En outre, dans ce contexte, le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, a annoncé la tenue probable d'une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7 au début de la semaine prochaine. Cette démarche rassure les marchés, signe de la volonté des grandes puissances de coordonner leurs politiques monétaires et budgétaires pour contrer la crise énergétique.

Selon Allianz Trade, "les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran auront des implications pour les marchés énergétiques, les coûts de transport, les risques d'inflation et les conditions financières, mais tout dépendra de la durée du conflit". "Si une guerre prolongée pourrait entraîner un choc inflationniste similaire à celui de 2022, nous continuons de tabler sur une escalade relativement brève, avec des prix du pétrole attendus à 70 USD/baril (soit une hausse de plus de 15% par rapport à l'estimation précédente ; pic attendu à 85 USD/baril) et des répercussions limitées sur le PIB mondial et l'inflation.

Cela ne changerait pas la trajectoire de la BCE et de la Fed, car en Europe et aux États-Unis, une hausse de 10 % du prix du pétrole entraîne une augmentation de l'inflation d'environ 0,1 à 0,2 point de pourcentage à court terme", estime le groupe spécialisé dans l'assurance-crédit entreprise. Dassault Aviation, ASM International s'enchantent, Adidas déchanteDu côté de la cote, plusieurs sociétés ont dévoilé leurs résultats annuels.A Paris, Dassault Aviation ( 3,56%) progresse à la faveur d'un solide exercice 2025. Le chiffre d'affaires ajusté consolidé s'établit à 7,42 milliards d'euros, soit une hausse de 19,1%, dépassant le consensus de 7,10 MdsEUR).

Le groupe aéronautique affiche sur cette période un carnet de commandes historique à 46,6 MdsEUR, et anticipe un chiffre d'affaires en hausse en 2026.Scor ( 5,31%) bondit grâce à un bond spectaculaire de son résultat net en 2025 : 851 MEUR d'euros, contre 4 MEUR l'année précédente. Le ratio de solvabilité du groupe de 215 % au 31 décembre 2025 se situe dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %En Europe, ASM International ( 6,36%) vire en tête de l'AEX 25. Cette performance boursière fait suite à la publication de résultats robustes pour l'exercice 2025 et, surtout, à un relèvement significatif de ses perspectives pour 2026. "Nous prévoyons pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse à 830 MEUR (avec une marge de /- 4 %) et anticipons que les revenus du deuxième trimestre seront supérieurs à ceux du premier.

En revanche, Adidas (-7,4%) est lanterne rouge du Dax après avoir dévoilé ce matin des prévisions annuelles inférieures aux attentes du marché. Son bénéfice d'exploitation est attendu autour de 2,3 MdsEUR cette année, en hausse par rapport aux 2,06 MdsEUR dégagés en 2025, mais très en dessous de l'estimation moyenne des analystes, qui visaient 2,7 MdsEUR.Côtés statistiques, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE en janvier 2026, par rapport à décembre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.En zone euro, le PMI pour les services est passé de 51,8 à 51,9 en février. Il était attendu à 51,8. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturiers et des services, est ressorti à 51,9 en février en ligne avec les attentes, a indiqué S&P Global, après 51,9 en janvier.

En France, le PMI pour les services s'établit à 49,6 en février comme attendu après 49,6 en janvier. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturiers et des services, est ressorti à 49,9 en février en ligne avec les attentes, a indiqué S&P Global, après 49,1 en janvier.Vers 12h, l'euro gagne 0,19% à 1,1635 dollar.