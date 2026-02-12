Ouverture Les marchés se cherchent une direction, désorientés par les bombes au Moyen-Orient

publié le 04/03/2026

(Zonebourse.com) - Après leur repli de la veille, les Bourses européennes peinent à rebondir, perturbées par l'escalade militaire au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, et les conséquences géopolitiques et économiques que le conflit pourrait générer.

Francfort grappille péniblement 0,2% tandis que Londres et Paris reculent de 0,1%.La nuit a été agitée au Moyen-Orient, où Tsahal indique avoir entamé "une vaste campagne de frappes contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran". Hier, Donald Trump a indiqué qu'il prévoyait des opérations pendant "quatre à cinq semaines".

L'élimination de l'ayatollah Khamenei constitue un coup de tonnerre géopolitique dans la mesure où il s'agit de la première fois que l'État hébreu élimine un chef d'État. Et cela pourrait ne pas être la dernière, Israël ayant clairement fait savoir que le futur leader de la République islamique était "destiné à être assassiné".Les observateurs s'interrogent désormais sur la capacité de résilience des chaînes de commandement iraniennes et sur la capacité de la population, éprouvée par les derniers mois de lutte et les exécutions, à prendre son destin en main.

Attentive, l'Europe place ses pions Dans une brève allocution, Emmanuel Macron a hier souligné que la République islamique d'Iran portait la responsabilité première de cette situation, notamment par le développement d'un programme nucléaire dangereux, de capacités balistiques inédites et par des menaces existentielles pour la sécurité du monde, en premier lieu d'Israël.La France a indiqué déployer des forces strictement défensives afin de protéger et de restaurer la paix le plus vite possible.De son côté, le Royaume-Uni annonce le déploiement du destroyer HMS Dragon et d'hélicoptères Wildcat en Méditerranée orientale afin de renforcer ses capacités défensives.

Cette décision intervient après l'interception de plusieurs drones dans la région au cours des dernières 24 heures, dont des appareils abattus par des chasseurs F-35B et Typhoon de la Royal Air Force.Des marchés nerveuxÀ noter le fort repli des Bourses asiatiques cette nuit, avec notamment -12% à Séoul. Les prises de bénéfices sont nombreuses après les récentes performances de l'indice. Les investisseurs veulent limiter les risques, d'autant que l'Asie est très dépendante du pétrole actuellement bloqué dans le détroit d'Ormuz.Signe de la nervosité des marchés, l'indice VIX (ou "indice de la peur") évolue bien au-delà de son seuil de stress (>20), autour de 25.

Les valeurs en mouvementCe matin en Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance des résultats de Dassault Aviation. L'avionneur a publié un chiffre d'affaires annuel de 7,4 milliards d'euros, supérieur aux attentes (7,1 MdsEUR). Le titre progresse de 1,3%.Danone signe la plus forte progression du CAC ce matin ( 2,2%), bénéficiant d'une analyse positive de BNP Paribas, qui passe de "performance de marché" à "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours de 83 EUR.Accor s'adjuge aussi 1,8%, profitant d'un relèvement de cible de Citi, de 52 à 58 EUR, assorti d'une recommandation "achat" inchangée.Ailleurs en Europe, Bayer (-3,7%) a publié un chiffre d'affaires du groupe en hausse de 1,1% pour atteindre 45,575 milliards d'euros en 2025, en ligne avec le consensus.

L'effet de change négatif s'est élevé à 1,742 milliard d'euros.Enfin, Adidas (-7,3%) vise une progression de son chiffre d'affaires, hors effets de change, d'environ 5% à 9% en 2026, soit près de 2 MdsEUR supplémentaires. En 2025, Adidas a réalisé un chiffre d'affaires de 24,8 MdsEUR pour un bénéfice d'exploitation de 2,06 MdsEUR.Des stats et des chiffresSur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance des créations d'emplois aux USA (14h15), de l'indice ISM des services aux USA (16h) ou encore des stocks de pétrole, toujours outre-Atlantique, à 16h30.En attendant, en France, le PMI pour les services s'établit à 49,6 en février comme attendu après 49,6 en janvier. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,9 en février en ligne avec les attentes, a indiqué S&P Global, après 49,1 en janvier.

En zone euro, le PMI pour les services est passé de 51,8 à 51,9 en février. Il était attendu à 51,8. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,9 en février en ligne avec les attentes, a indiqué S&P Global, après 51,9 en janvier.À Londres, le Brent s'adjuge 3%, autour de 84,5 USD le baril. L'euro est globalement stable face au billet vert, autour de 1,16 USD. L'or évolue autour de 5 180 USD l'once.