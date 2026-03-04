Ouverture L'Europe hésite après le rebond technique de la veille

publié le 05/03/2026

(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une embellie sur les marchés européens, qui faisait suite à deux très fortes baisses, les indices sont désormais dans le vert, après avoir débuté la journée en baisse. Autour de 10h30, le CAC 40, qui n'affichait plus hier soir qu'un gain de 0,22% depuis le début de l'année, avance de 0,29%, à 8 191,40 euros.

Les autres places européennes lui emboîtent le pas à l'image du DAX 40 à Francfort qui gagne 0,45%, à ou encore le FTSE 100 à Londres qui s'apprécie de 0,54%.Dans le conflit au Moyen-Orient, les frappes se poursuivent entre les belligérants, indiquant que l'heure n'est pas à la négociation. De son côté, la Chine a demandé à ses principaux raffineurs de pétrole de suspendre leurs exportations afin de privilégier l'approvisionnement du pays.

Par conséquent, les cours de l'or noir repartent à la hausse. A Londres, le Brent de la mer du Nord qui était dans le vert ce matin, s'affiche désormais en recul de 0,25%, à 82,28 USD le baril, restant sur des plus hauts depuis juillet 2024.L'actualité des valeursA Paris, STMicroelectronics se distingue en tête du CAC 40 avec un gain de 6,13%. Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs va commercialiser un nouveau microcontrôleur d'entrée de gamme, mais le titre est surtout soutenu par les bons résultats trimestriels dévoilés hier soir par l'Américain Broadcom.

A l'inverse, en France, dans le bas du palmarès, les titres qui se sont illustrés la veille sont délaissés comme Stellantis (-0,66%). Le repli des bancaires et du luxe pèse également sur la tendance à l'image de Crédit Agricole qui cède 0,82% ou LVMH qui s'affiche en retrait de 0,28%.En Allemagne, DHL trébuche de 3,22%. Le géant de la logistique a vu ses revenus reculer de 1,6% l'an passé. Au Royaume-Uni, Rentokil Initial s'envole de 11,68% après avoir annoncé une hausse de 4% de son bénéfice annuel avant impôts. Le groupe spécialisé dans les services généraux pour les entreprises a également dévoilé le départ à la retraite du président du conseil d'administration, après la nomination de son successeur.

En Italie, le titre Davide Campari-Milano est particulièrement entouré ( 8,51%). Si le groupe n'a pas surpris avec son chiffre d'affaires 2025, les investisseurs saluent la rentabilité qui a été supérieure aux attentes.En Suisse, Galderma bondit de 8,25% après la publication de bons résultats annuels et de perspectives particulièrement encourageantes pour 2026.Quelques indicateurs au programmeLes investisseurs ont pris connaissance de la hausse supérieure aux prévisions de la production industrielle française. Au mois de janvier, elle a connu une croissance de 0,5%, là où les analystes tablaient sur une hausse de 0,4%.Les intervenants surveilleront à 11h les ventes au détail dans la zone euro de janvier avant de se concentrer sur la publication des minutes de la Banque centrale européenne.

Aux Etats-Unis, la principale statistique sera les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage à 14h30. Plus tard (16h) il y aura les commandes à l'industrie.Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,08%) et se négocie contre 1,1625 dollar.