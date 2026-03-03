Mi-séance L'Europe boursière plongée dans le rouge sur fond de guerre régionale au Moyen-Orient

publié le 03/03/2026

(Zonebourse.com) - Début de semaine particulièrement nerveux pour les marchés boursiers européens en ce quatrième de jour de guerre en Iran et au Moyen-Orient. Le CAC 40, qui a clôturé hier en net repli (-2,17%), chute cette fois de 3,16%, au diapason des autres principaux indices.

L'Euro Stoxx 50 fléchit de 3,57%, le Dax de 3,69% et le Footsie de 2,90%. La nervosité est palpable sur les marchés européens sur fond de guerre régionale au Moyen-Orient quatre jours après le lancement des hostilités par la coalition américano-israélienne contre l'Iran.Un tel contexte géopolitique favorise la flambée des cours de l'or noir.

Après s'être appréciés de plus de 6% hier, les cours du pétrole continuent sur leur lancée : 6,74% pour le Brent à 83,30 dollars et 7,87% pour le WTI, à 76,38 dollars."L'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran pourrait s'avérer être l'escalade militaire la plus importante au Moyen-Orient depuis plus de deux décennies. Les informations faisant état de l'assassinat du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ont plongé la République islamique dans la crise la plus grave qu'elle ait connue depuis la révolution de 1979.

Etant probablement plus proche du début de ce conflit que de sa fin, sa durée et son ampleur détermineront le nombre de classes d'actifs qui seront finalement touchées et l'importance de l'impact sur les prix", souligne Nitesh Shah, directeur de la recherche sur les matières premières et la macroéconomie pour l'Europe chez WisdomTree."Du côté obligataire, un choc énergétique prolongé pourrait affaiblir la croissance tout en soutenant l'inflation, créant un environnement plus complexe pour les banques centrales", estime Chris Iggo, Chair of the Investment Institute et CIO d'AXA IM Core chez BNP Paribas Asset Management.

Sur le front des valeurs, à l'exception notable de Capgemini ( 0,63%), toutes les autres valeurs du CAC 40 étaient plongées dans le rouge, vers 12h00. Thales (-2,50%) n'a pas la faveur des investisseurs malgré une bonne copie annuelle en 2025 assortie de perspectives jugées prudentes.Worldline (-6,64%) a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4, pour une valeur d'entreprise d'environ 70 MEUR.Ailleurs en Europe, Beiersdorf (-17,06%), fabricant de la crème Nivea, a livré des prévisions prudentes pour 2026, évoquant une croissance du chiffre d'affaires modérée voire nulle et un repli de la marge opérationnelle.

Côté statistiques, l'inflation annuelle dans la zone euro devrait atteindre 1,9% en février 2026, contre 1,7% en janvier, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les services demeurent le principal moteur de la hausse des prix, avec une progression attendue de 3,4% sur un an, après 3,2% en janvier.Vers 12h00, l'euro recule de 0,85% à 1,1595 dollar.