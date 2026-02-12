Fermeture L'Europe boursière en ordre dispersé avant l'inflation US

publié le 12/02/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont clôturé sans direction claire cette avant-dernière séance de la semaine. Mention spéciale à la Bourse de Paris qui a surperformé les autres grandes places financières du Vieux Continent. Le CAC 40, qui a atteint un sommet à 8 437,35 points dans la matinée, a vu sa progression journalière brutalement chuter en fin de séance, reculant de plus de 1% à 0,33% (8 341 points).

L'Euro Stoxx 50 s'est finalement replié de 0,51% à 6 005 points. Londres et Francfort ont respectivement reculé de 0,75% et de 0,11%. Les résultats d'entreprises étaient les vedettes de cette séance du jour, Legrand, Michelin et EssilorLuxottica ayant particulièrement brillé avant de réduire la voilure en fin de séance. Le pneumaticien ( 4,88%) a fini en tête de l'indice phare de la place parisienne. Son plan de lancer un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros d'actions a agréablement surpris les analystes, qui ont également noté une amélioration de la dynamique des bénéfices.

De son côté EssilorLuxottica ( 4,19%) a enregistré une hausse de 7,5% de ses ventes en 2025, soutenue par l'engouement pour les lunettes intégrant de l'IA. Au quatrième trimestre, les ventes ont grimpé de plus de 18%, une performance inédite.Legrand ( 3,01%) a livré une publication annuelle robuste qui s'accompagne d'un relèvement des objectifs de moyen terme.En revanche, Sanofi (-4,19%) a terminé à l'avant-dernière position du CAC 40. Le laboratoire a annoncé la nomination de Belén Garijo au poste de directrice générale, après la décision de son conseil d'administration de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Paul Hudson.

En Europe, la fintech néerlandaise Adyen (-20,26%) a lourdement décroché à Amsterdam après avoir fait état d'une publication annuelle 2025 décevante.Les ventes de logements existants en chute libre aux Etats-UnisCette vague de résultats a quelque peu relégué au second plan les statistiques du jour, à la veille de la publication des données sur l'inflation outre-Atlantique.Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes : 227 000 contre 222 000 attendus et après 232 000 la semaine précédente.Les intervenants ont également pris connaissance de la chute des ventes de logements existants qui ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la National Association of Realtors, alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4%.

Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,04% et s'échange à 1,1867 USD.Côté matières premières, le cours du baril de Brent se replie de 2% tout comme son homologue américain, le WTI.