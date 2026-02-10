Pré-ouverture L'attentisme domine en Europe avant des chiffres de l'emploi américain très attendus

publié le 11/02/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mercredi matin, confirmant leur pause observée la veille avant quelques rendez-vous importants, en particulier le rapport mensuel sur l'emploi américain qui tombera en début d'après-midi avant les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, attendus vendredi.

A en croire les dernières indications disponibles, le CAC 40 devrait ouvrir sur un repli limité de 0,1% tandis que le DAX se dirige vers une ouverture virtuellement inchangée, tout comme le FTSE 100.Les marchés d'actions européens avaient déjà fini à peu stables hier à l'issue d'une séance longtemps indécise, l'attentisme l'ayant finalement emporté à la veille de la publication des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, qui devaient initialement paraître vendredi dernier mais qui ont été reportés en raison du bref "shutdown" ayant touché la semaine passée les administrations de Washington.

Les variations devraient rester limitées aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la publication à 14h30 des statistiques relatives à la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier, qui s'avéreront peut-être déterminants pour l'évolution à court terme des marchés.Ces données revêtent une importance particulière alors que plusieurs signes de fragilisation du marché du travail ont récemment émergé, de l'enquête JOLTS mesurant sur les postes à pourvoir aux créations de postes dans le secteur privé (ADP)."Le narratif à la mode pour parler du marché du travail américain, résumé par l'anaphore "low hiring, low firing" (faibles embauches, faibles licenciements) reste pour l'instant valable, les demandes d'allocation chômage demeurant très basses", rappelle Enguerrand Artaz, stratégiste chez La Financière de l'Échiquier (LFDE).

"Mais la succession de mauvais chiffres et d'annonces de plans de licenciements ici et là l'écorne petit à petit", prévient le spécialiste.Après plusieurs années la politique monétaire guidait principalement le marché, ce qui impliquait que des déceptions sur l'emploi étaient plutôt bien accueillies, on commence à assister à davantage de différentiation avec des investisseurs qui semblent de plus en plus s'inquiéter de la santé économique des Etats-Unis depuis quelque temps.Le consensus vise autour de 70 000 créations de postes en janvier, contre 55 000 en décembre, accompagnées d'un taux de chômage toujours stable à 4,4%.Comme c'est l'usage une fois par an, le Département du Travail va également revoir son modèle de création et destruction d'entreprises et recaler ses estimation initiales sur une base exhaustive de l'emploi, ce qui devrait se traduire par une révision à la baisse du rythme des créations d'emploi.

Les chiffres de l'emploi ne manqueront pas, en tout cas, de nourrir les spéculations sur l'évolution de la politique de la Réserve fédérale.Les "traders" sur les futures situent à présent la probabilité d'une baisse de taux en mars à 21%, contre 27% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group. Celle d'un assouplissement en avril, qui marquera la dernière réunion de Jerome Powell en tant que président de l'institution, passe à 47%.L'attente du rapport mensuel sur l'emploi a déjà incité à la prudence en Asie. Si la Bourse de Tokyo était fermée pour cause de jour férié, l'indice Hang Seng avançait de moins de 0,3% tandis qu'en Chine continentale, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations perdait 0,3%.Mardi, Jeudi, Wall Street a fini sur une note irrégulière freinée par le repli des sociétés de courtage à leur tour affectées par des craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle, avec des replis de 0,3% et 0,6% pour le S&P 500 et le Nasdaq, mais le Dow Jones a inscrit une nouvelle clôture record en parvenant à grignoter 0,1%.

