Pré-ouverture Davantage de prudence en Europe à la veille de l'emploi américain

publié le 10/02/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, une certaine prudence reprenant ses droits sur l'ensemble des marchés d'actions mondiaux après les plus hauts atteints la veille, à l'approche de la publication, demain, des derniers chiffres sur l'emploi américain.

A ce stade de la matinée, les contrats à terme sur indices indiquent une hausse de 0,3% pour le CAC 40 à Paris, une ouverture stable pour le DAX à Francfort et une progression de moins de 0,2% pour le FTSE 100 à Londres.La semaine avait bien démarré lundi sur les places du Vieux Continent, dans un environnement de nouveau marqué par l'appétit pour le risque, comme l'a illustré la surperformance des valeurs cycliques et des petites capitalisations face aux secteurs plus défensifs de la consommation de base ou de la santé.

"Cette configuration reflète un environnement dans lequel les préoccupations géopolitiques commencent à s'estomper et où l'attention des investisseurs se recentre de nouveau sur les fondamentaux", commentent les analystes de Danske Bank.Dans ce contexte, plusieurs grands indices boursiers, dont l'Euro STOXX 50, ont inscrit de nouveaux records historiques lundi. A Paris, le CAC est revenu à moins de 0,9% de son précédent record de 8 396,7 points.La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée notamment par des rachats à bon compte sur les valeurs de la technologie.

Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait de moins de 0,1%, tandis que le S&P 500 gagnait 0,5% et le Nasdaq s'octroyait près de 0,9%.Ce dernier a profité de la hausse marquée de grandes capitalisations du secteur des logiciels, comme Microsoft ( 3,1%), qui avaient été lourdement pénalisées au cours des dernières séances en raison des craintes entourant un profond bouleversement du secteur avec le rapide essor de l'IA.Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en léger repli à Wall Street.A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei poursuivait sa hausse mardi ( 2,2%) et atteignait de nouveaux sommets après la tenue, le week-end dernier, d'élections décisives ayant apporté un soutien indispensable à la stratégie pro-croissance de Sanae Takaichi.

Toujours en Asie, l'indice Kospi de la Bourse de Séoul affiche déjà des gains annuels de l'ordre de 26%, après avoir gagné près de 80% en 2025, alors que la Corée du Sud est devenue un fournisseur de premier plan de certains composants pour l'IA, en particulier des mémoires à haute bande passante (HBM) nécessaires aux puces de Nvidia.Plus largement, bon nombre de stratèges mettent en avant un environnement qui reste porteur pour les actions."Malgré une volatilité toujours élevée et un bruit géopolitique constant, le fond macro reste très solide", rappellent les équipes de Danske Bank."Les derniers chiffres montrent les premiers signes - encore timides mais encourageants - d'un redémarrage de l'industrie, tandis que la dynamique de croissance, l'inflation, les indicateurs de confiance et la politique monétaire vont tous dans le bon sens", ajoute la banque danoise.

L'heure devrait être moins tournée vers la prise de risque ce mardi en Europe, à un peu plus de 24 heures de la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui pourrait orienter les scénarios des investisseurs concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.Alors qu'une salve de mauvais chiffres sur l'emploi est récemment venue rappeler les fragilités de l'économie américaine, la publication d'un nombre de créations d'emplois bien plus faible que prévu viendrait renforcer la perspective de deux nouvelles baisses de taux de la part de la Fed cette année.Mais de mauvais chiffres pourraient également commencer à inquiéter les investisseurs sur la capacité de résistance de l'économie américaine, au moment où la consommation montre elle aussi quelques signes d'essoufflement.En prélude au rapport sur l'emploi, les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres des ventes au détail aux États-Unis, qui devraient avoir progressé de 0,4% d'un mois sur l'autre.

Les variations sont limitées sur le marché des changes comme sur le compartiment obligataire dans l'attente des données sur l'emploi de demain. L'euro recule de 0,1% mais se maintient au-dessus du seuil de 1,19 face au dollar. Le rendement des Treasuries à dix ans est presque stable, à 4,19%, et son équivalent allemand évolue tout aussi peu, à 2,83%.Sur le front des matières premières, les prix du pétrole ont progressé lundi, le Brent gagnant 1,45% à 69,04 dollars le baril, après que l'Administration maritime américaine a appelé les navires battant pavillon américain à rester "aussi loin que possible" du territoire iranien, une mise en garde qui a ravivé les craintes d'une escalade des tensions régionales.Sur le marché des métaux précieux, l'argent a rebondi de 7,1%, tandis que l'or a progressé de 1,8% lundi, profitant d'un mouvement de rachat après les replis récents, ce qui a permis au métal jaune de revenir au-dessus de 5 058 dollars l'once. Les cours repartaient toutefois en légère baisse mardi matin, dans un contexte de prises de bénéfices après les hausses de la veille.

