Ouverture Nervosité sur les marchés européens, Stellantis en grande souffrance

publié le 06/02/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont enclenché la dernière séance de la semaine en nette baisse, à l'exception du Dax ( 0,11%). À Paris, le CAC 40 recule de 0,30% à 8 214 points, pénalisé par l'effondrement de Stellantis (-23%). De son côté, l'EuroStoxx 50 cède 1,09% à 5 905 points.

Stellantis décroche lourdement après avoir annoncé un virage stratégique destiné à mieux répondre aux attentes du marché. Le constructeur automobile prévoit de comptabiliser plus de 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles dans ses comptes 2025, qui devraient ressortir en forte perte. Le groupe a également indiqué qu'aucun dividende ne serait versé.

Selon un communiqué du groupe franco-italo-américain, il s'agit du coût d'un "reset" profond mais nécessaire pour remettre les clients au centre et pour soutenir une croissance rentable ".Dans le reste de la cote, Société Générale (-2,6%) vit une séance difficile après des résultats jugés mitigés au quatrième trimestre. Idem pour Danone qui cède 3%, l'élargissement du rappel de lots de lait infantile continuant de peser sur le titre.

À rebours du marché, Vinci ( 6%) caracole en tête du marché parisien de plus de 6% à la faveur d'un exercice 2025 solide.A Amsterdam, Aperam bondit de 7%,le producteur d'acier inoxydable anticipant une hausse trimestrielle de son Ebitda.Repli de la production industrielle allemandeSur le front des statistiques, la France a vu son déficit commercial se creuser à 4,84 milliards d'euros (MdsEUR) en décembre 2025, contre 4,04 MdsEUR le mois précédent.

Les investisseurs ont également pris acte d'un net repli de la production industrielle allemande. Après une hausse de 0,2% en novembre (révisée d'une progression de 0,8% initialement annoncée), elle s'est contractée de 1,9% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, selon Destatis.Toujours outre-Rhin, l'excédent de la balance commerciale allemande s'établit à 17,1 milliards d'euros en décembre, alors que le consensus tablait sur 14,1 MdEUR. Il ressortait à 13,6 MdEUR le mois précédent.

En l'absence du rapport mensuel sur l'emploi américain, initialement attendu ce vendredi mais repoussé au 11 février en raison du shutdown partiel, les investisseurs se contenteront dans l'après-midi de l'indice de confiance de l'Université du Michigan.Vers 10h30, l'euro progresse de 0,14% et s'échange à 1,1791 dollar. Le baril de Brent avance de 1,40%.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.