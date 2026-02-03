Pré-ouverture Les places européennes hésitent, partagées entre des dynamiques multiples

publié le 04/02/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grande tendance mercredi matin, la volonté de rebond affichée par les investisseurs étant contrebalancée par une série de résultats décevants de plusieurs grands noms de la cote, dont ceux du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, ainsi que par le décrochage de certaines valeurs technologiques hier soir à Wall Street.

Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait démarrer la journée en hausse de plus de 0,2%, le DAX allemand est attendu sur une progression de 0,3% mais le FTSE 100 se dirige vers une ouverture plutôt stable.Si les cours de l'or et de l'argent parviennent à repartir à la hausse après leur plongeon de vendredi et lundi derniers, l'appétit pour le risque semble désormais freiné par une série de résultats d'entreprises inférieurs aux attentes.

"Les marchés sont secoués par plusieurs grandes dynamiques en même temps en ce moment, dont certaines sont souvent à l'origine de mouvements particulièrement brutaux", constatent ce matin les analystes de Danske Bank.Du côté des résultats trimestriels, la dernière fournée ne s'est guère révélée enthousiasmante, un motif de prudence étant donné les niveaux élevés de valorisation actuels sur les marchés.Novo Nordisk devrait lourdement chuter mercredi à l'ouverture de la Bourse de Copenhague à la suite d'un avertissement sur ses perspectives pour 2026, le laboratoire anticipant un recul de 5% à 13% de ses ventes et de son bénéfice d'exploitation à taux de change constants, bien en deçà des attentes du marché.

Parmi les autres sociétés ayant publié leurs résultats ce matin, des groupes de la trempe de Crédit Agricole, Equinor et Novartis ont également fait moins bien que prévu.De l'autre côté de l'Atlantique, AMD a réussi à surpasser les prévisions au dernier trimestre grâce à une croissance de 34% portée par l'IA, mais son titre était attendu en baisse de 7% ce mercredi, dans le sillage du mouvement vendeur qui a affecté Wall Street hier soir.Les valeurs des logiciels ont été tout particulièrement attaquées après qu'Anthropic a lancé un outil conçu pour automatiser le travail juridique, ce qui a accentué la perception de la menace pesant sur les entreprises de logiciels et de services, déjà au coeur des préoccupations des investisseurs ces derniers mois.

Au coup de cloche final, le Dow Jones parvenait à limiter son repli à 0,3%, mais l'indice Nasdaq 100 décrochait encore de plus de 1,5%.Les investisseurs guetteront ce soir les résultats d'Alphabet afin d'évaluer si le géant technologique est en mesure de rassurer des marchés devenus particulièrement nerveux vis-à-vis du secteur.Les intervenants de marché semblent également avoir à coeur de faire une pause à l'entame d'une séance qui sera dominée par la publication de nombreux indicateurs économiques.En Europe, la matinée sera rythmée par les indices PMI des services, mais l'attention des marchés devrait toutefois se concentrer principalement cet après-midi aux Etats-Unis sur l'enquête ISM des services, attendue à 53,5 après 54,4 le mois précédent.Au-delà du chiffre global, cet indicateur sera scruté de près après la bonne surprise constatée lundi au niveau de l'ISM manufacturier, mais aussi en raison de l'importance accrue de la composante emploi, alors que le rapport officiel sur l'emploi de janvier ne sera pas publié vendredi.

Dans ce contexte, le rapport ADP sur l'emploi privé américain, attendu à la mi-journée, revêtira également une importance inhabituelle, avec environ 45 000 créations d'emplois dans le secteur privé anticipées en janvier.L'attention se portera ce matin sur la publication de l'inflation en zone euro, qui devrait avoir ralenti de 0,2 point en janvier pour ressortir à 1,7% en glissement annuel, en raison d'effets de base liés à l'énergie, tandis que l'inflation sous-jacente devrait rester stable à 2,3% sur un an.Quoi qu'il en soit, il apparaît peu probable que ces données viennent modifier de manière significative les perspectives de politique monétaire de la BCE, qui devrait maintenir un "statu quo" sur ses taux lors de sa réunion prévue demain.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.