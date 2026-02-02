Pré-ouverture Le retour au calme se confirme en Europe après le choc sur l'or et l'argent

publié le 03/02/2026

(Zonebourse.com) - Après les secousses provoquées par la chute des cours de l'or et l'argent, les marchés d'actions européens espèrent pouvoir continuer à reprendre leurs esprits ce mardi et au cours des prochaines séances, notamment avec le retour au premier plan d'une saison des résultats qui pourrait se révéler plus prometteuse que son début ne l'avait laissé présager.

D'après les contrats à terme, le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,7%, tout comme le DAX allemand, tandis que le FTSE 100 devrait débuter la journée sur une progression plus minime.En dépit des mouvements erratiques et volatils qui ont encore caractérisé les prix des métaux précieux hier après leur correction de vendredi dernier, les marchés d'actions européens sont tous parvenus à retrouver le chemin de la hausse hier, après une ouverture hésitante, pour terminer la séance sur des gains proches de 1%.

Le CAC 40 a progressé de 0,7% à 8 181 points, tandis que l'Euro STOXX 50 grimpait de 1% à 6 009 points, une réaction favorable qui laisse penser aux observateurs que les places boursières pourraient signer un rebond rapide."La physionomie de la séance d'hier suggère que la débâcle observée sur les cours de l'or et de l'argent reste cantonnée au segment des métaux précieux, loin d'annoncer quelque chose de plus inquiétant ou de nature systémique", commente ce matin Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.

"Peut-être que la meilleure chose à l'heure actuelle serait que l'or et l'argent retrouvent un peu de leur caractère ennuyeux et qu'ils poursuivent leur phase de consolidation en évoluant à l'horizontale pendant encore un certain temps", ajoute le professionnel."Cela permettrait de montrer qu'une grande partie de la frénésie spéculative s'est dissipée", conclut Michael Brown.Après avoir dévissé de 21% en deux jours, le contrat à terme sur l'or rebondissait de 5% mardi matin, tandis que celui sur l'argent reprenait plus de 9% après avoir décroché de presque 40% depuis vendredi.

Pour les observateurs, la bonne tenue des Bourses mondiales lors de cette première séance du mois de février a offert un signal encourageant, marquée par un véritable retour de l'appétit pour le risque."Une fois encore, et comme cela avait été le cas avec l'épisode sur le Groenland, on voit que les acheteurs reviennent en force dès que la cacophonie s'atténue sur les marchés", poursuit Michael Brown."Mon scénario central reste donc inchangé: les phases de correction continuent d'offrir des opportunités d'achat sur les marchés", conclut l'analyste de Pepperstone.Parmi les motifs d'optimisme évoqués figurent la perspective d'une croissance économique solide, bien illustrée hier par la publication d'un indice ISM manufacturier aux Etats-Unis ressorti à son meilleur niveau en près de quatre ans, une bonne nouvelle qui a permis à Wall Street de démarrer la semaine dans le vert.

Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait plus de 1%, le S&P 500 progressait de 0,5% et le Nasdaq 100 gagnait 0,7%.Un porte-parole du Bureau of Labor Statistics a cependant indiqué hier soir sur CNBC que les chiffres officiels de l'emploi pour le mois de janvier ne seraient pas publiés comme prévu vendredi en raison du "shutdown" partiel du gouvernement fédéral, ce qui privera les investisseurs d'un indicateur clé pour jauger l'état du marché du travail.Les investisseurs vont désormais se projeter vers une semaine chargée sur le front des résultats, avec les publications attendues de plusieurs poids lourds de la tech, AMD, Alphabet et Amazon, qui permettront de renseigner les investisseurs sur l'état de santé de l'écosystème de l'IA à différents stades de son développement, des puces jusqu'aux centres de données.Si l'amélioration attendue des comptes des entreprises est confirmée, les actions devraient en profiter puisque cela justifierait une hausse des cours à ratios de valorisation inchangés.

"Mais ce sont les prévisions qui comptent le plus, car elles annoncent ce qui se passera au cours des 12 prochains mois", rappellent les équipes de Saxo Bank."Et il s'agit de suivre l'évolution des marges et des flux de trésorerie, pas la croissance du chiffre d'affaires, car l'IA est de nature à peser, ou à doper, ces deux indicateurs de rentabilité", rappelle la banque danoise.Hier soir, le spécialiste de l'IA prédictive Palantir a annoncé avoir dépassé les prévisions de résultats sur son trimestre écoulé, notamment grâce à la demande gouvernementale, ce qui lui valait de s'envoler de plus de 11% en cotations avant-Bourse.Au-delà des fondamentaux toujours solides du moment, des projets particulièrement prometteurs - comme l'annonce de la fusion entre SpaceX et xAI en vue d'une potentielle entrée en Bourse à 1 250 milliards de dollars - pourraient continuer d'orienter positivement la perception du risque chez les investisseurs.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.