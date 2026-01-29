Ouverture L'Europe boursière sur une note positive, Alten en vedette

publié le 30/01/2026

(Zonebourse.com) - Les principaux indices européens s'inscrivent en hausse, les investisseurs digérant favorablement résultats d'entreprises et statistiques macroéconomiques. Le CAC 40 s'adjuge 0,37% à 8 101 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,42% à 5 916 points.

Alors que le Fed a opté pour le statu quo monétaire mercredi soir dans le cadre de sa première décision de politique monétaire de l'année 2026, l'ancien gouverneur Kevin Warsh, partisan de la politique de baisse des taux d'intérêt prônée par Donald Trump, pourrait être désigné ce vendredi comme le successeur de Jerome Powell.

Sur le front des valeurs, Electrolux ( 15,93%) s'envole en Bourse après la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes.L'action adidas ( 5,76%) a également le vent en poupe, après l'annonce de ventes record en 2025 et d'un plan de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdEUR.A Paris, Alten ( 12,16%) brille en tête de l'indice SBF 120 après un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Carrefour (-0,90%) est lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne, le géant de la grande distribution étant pénalisé par une dégradation de Jefferies qui est passé d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14,50 à 14 EUR.Plusieurs statistiques ont déjà rythmé la matinée boursière.La croissance du PIB français a ralenti au quatrième trimestre 2025 à 0,2%, après 0,5% au trimestre précèdent, tandis que l'économie a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année, selon l'Insee.

L'inflation allemande en ligne de mirePar ailleurs, le taux de chômage dans la zone euro a reculé à 6,2% en décembre, contre 6,3% attendu et après 6,3% en novembre, selon les données publiées vendredi par Eurostat.D'autres données clés sont attendues dans l'après-midi comme l'inflation allemande en janvier (14h30), les prix à la production US (14h30) et l'indice PMI de Chicago (15h45)Sur le marché des changes, l'euro se replie de 0,40% et s'échange à 1,1919 USD.Au chapitre des matières premières, les cours du pétrole se repliaient de 1,96% pour le Brent et de 1,93% pour le WTI, vers 11h30.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.