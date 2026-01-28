Ouverture L'Europe boursière sous une pluie de résultats, Rémy Cointreau à la fête

publié le 29/01/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes évoluent en hausse, hormis le Dax (-0,75%), au lendemain de la décision de la Fed, la première de l'année 2026. Comme attendu, la banque centrale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, mettant un terme à la série de baisses engagée en septembre dernier.

Dans le même temps, le rythme des publications d'entreprises s'intensifie en cette fin de semaine. Vers 10h30, le CAC 40 progresse d'environ 0,7% à 8 120,20 points, tandis que l'Eurostoxx 50 avance de 0,54% à 5 965,27 points..La décision de la Fed suivi du discours de son patron Jerome Powell ont été les temps forts hier soir aux Etats-Unis.

Les taux directeurs sont toujours compris dans la fourchette entre 3,50 et 3,75%, après trois baisses d'affilée en autant de réunions durant l'année 2025.Dans le viseur de Donald Trump, le président de la Fed a justifié sa décision en expliquant que "le niveau actuel des taux est approprié pour équilibrer la croissance et l'inflation des Etats-Unis.

En conférence de presse, il a une nouvelle fois assuré qu'il ne se laissera pas intimider par le président américain avec qui les relations se sont fortement tendus. Powell a a fermement défendu l'indépendance de l'institution et répète que les décisions monétaires ne devaient pas être dictées par des motivations politiques ou des cycles électoraux.Après cette décision, la réaction des analystes n'a pas tardé.

"L'inflation reste persistante, tandis que les déficits budgétaires demeurent élevés et que la richesse nette continue d'atteindre de nouveaux records. Dans ce contexte, ni la Fed ni les marchés ne sont pressés de voir des taux directeurs plus bas avant, au minimum, l'été. Il faut s'attendre à un aplatissement de la courbe des taux, les obligations de long terme devant surperformer", a déclaré Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine Global (filiale de Franklin Templeton.

Pour John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, Jerome Powell a été explicite lors de la conférence de presse : "Il ne s'agit pas d'un tournant, mais d'une pause assumée, indiquant que toute évolution future dépendra exclusivement des données économiques. Les marchés ont rapidement intégré ce message : ce scénario correspond à un arrêt prolongé, et non au prélude d'un nouveau cycle de baisses".Remy Cointreau leader du SBF 120, Eurofins Scientific lanterne rouge du CAC 40Ce matin, à Paris, de nombreuses valeurs se distinguent après la présentation de leur performance annuelle.

Remy Cointreau s'offre la première place du SBF 120. Le titre bondit de près de 6% à la faveur de ventes légèrement supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre de son exercice décale 2025-2026. Le spécialiste du cognac a maintenu dans la foulée ses objectifs. Il vise toujours notamment un chiffre d'affaires en croissance organique "comprise entre 0-3%. Son concurrent Pernod Ricard en profite et affiche une des plus fortes progressions du CAC 40 grâce à un gain proche des 4%. Sanofi recule légèrement malgré une hausse de ses bénéfices et de ses ventes au quatrième trimestre 2025. Pour 2026, le laboratoire pharmaceutique anticipe une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants à un rythme élevé à un chiffre.

Le bénéfice net ajusté par action devrait progresser "légèrement plus rapidement que les ventes".Eurofins Scientific (-3,8%) signe la plus forte baisse du CAC 40 en dépit de bons résultats sur l'exercice 2025. Le laboratoire d'analyses spécialisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie a confirmé son objectif d'une croissance organique annuelle moyenne à long terme de 6,5%. En Europe, la compagnie aérienne britannique Easyjet a enregistré une perte nette ajustée avant impôts de 93 millions de livres sterling au premier trimestre de son exercice 2026 (clos le 31 décembre 2025), contre une perte de 61 MGBP an plus tôt, soit une dégradation de 52%. Le titre progresse à la faveur de prévisions maintenuesAu milieu de cet avalanche de résultats, les investisseurs prendront aussi connaissance de l'indice de la confiance des consommateurs en janvier en zone euro et celui du climat des affaires sur cette même période à 11h00.

