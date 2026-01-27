Fermeture L'Europe boursière termine sur une note globalement positive sous une pluie de résultats

publié le 27/01/2026

(Zonebourse.com) - Les principaux indices européens, à l'exception du Dax (-0,10%), ont clôturé dans le vert, dans un contexte marqué par une forte densité de publications de résultats d'entreprises et dans l'attente du verdict de la Réserve fédérale américaine, demain soir.

Dans ce contexte, le CAC 40 s'est adjugé 0,27% à 8 152,82 points et l'EuroStoxx 50 s'est amélioré de 0,72% à 6 000,91 points. Outre-Atlantique, où la saison des résultats bat son plein, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones se replie de 0,75% vers 17h45, pénalisé par une actualité défavorable au secteur de la santé.

Une proposition de hausse limitée à 0,09% des paiements Medicare Advantage a provoqué un net repli du compartiment, les investisseurs redoutant une pression sur les marges des assureurs à partir de 2027. UnitedHealth chute ainsi de près de 20%.Boeing ( 1,61%) a pour sa part annoncé mardi être repassé dans le vert au quatrième trimestre, après une perte au trimestre précédent, porté par la cession de son activité de logiciels de navigation, une hausse des cadences de production et des livraisons d'avions plus soutenues.

GM et UPS ont également publié des performances solides.Les résultats trimestriels de Meta, Microsoft et Tesla sont attendus mercredi, tandis qu'à Paris les comptes de LVMH seront minitueusement scrutés ce soir à la clôture du marché.En Europe, Puma ( 9,20%) a été particulièrement recherché. L'équipementier sportif chinois Anta Sports va devenir le premier actionnaire du groupe allemand, avec une participation de 29,06%, dans le cadre d'une opération de 1,8 milliard de dollars. La transaction, réalisée intégralement en numéraire, porte sur 43,01 millions d'actions cédées par la famille Pinault, actionnaire de référence via la holding Artémis.

Cette vague de publications relègue momentanément au second plan les inquiétudes liées aux tensions commerciales et géopolitiques.La Fed en ligne de mireLa Fed, dont un statu quo est largement attendu pour sa première décision de politique monétaire de 2026 mercredi soir, concentre également l'attention des investisseurs. "Le marché de l'emploi américain se stabilise, ce qui justifie une pause de la Fed, d'autant que la politisation croissante de ses décisions exerce une pression haussière sur les taux longs", estime Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Il souligne par ailleurs qu'"après 75 points de base de baisse depuis septembre 2025, la banque centrale américaine semble entrer dans une nouvelle phase d'attentisme, rappelant la séquence observée en 2024".

Sur le front des statistiques, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée en janvier, selon l'enquête mensuelle du Conference Board. L'indice s'est établi à 84,5, contre 94,2 en décembre (révisé de 89,1), alors que le consensus tablait sur 90,9.Côté devises, la livre sterling s'inscrit en nette hausse face au dollar ( 0,63%) et s'échange autour de 1,3761 dollar, après avoir atteint un pic en séance à 1,3792 dollar, un niveau inédit depuis octobre 2021.Le cours du baril de Brent ( 1,40%) s'établit en nette hausse à l'instar de son homologue américain, le WTI ( 1,47%).