Fermeture Les Bourses européennes autour de leur point d'équilibre, vigilance accrue sur les résultats

publié le 26/01/2026

(Zonebourse.com) - A la clôture de cette première séance de la semaine, les marchés européens ont flirté avec l'équilibre. Pour cette dernière semaine du mois de janvier, la Bourse focalisera son attention sur les nombreux résultats de société sans oublier la première décision de politique monétaire de la Fed en 2026.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux inchangés. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a cédé 0,15% à 8 131,15 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,22% à 5 961 points.A Wall Street, les indices évoluent dans le vert. Le Dow Jones progresse de 0,32% vers 17h45. La première décision de politique monétaire de la Fed en 2026 sera le grand temps fort de cette semaine.

A ce sujet, Olumide Owolabi, senior portfolio manager chez Neuberger Berman estime que "le FOMC devrait maintenir le taux des Fed funds inchangé dans la fourchette 3,50-3,75%, ainsi que la taille de son bilan, tout en laissant ouverte la possibilité de nouvelles baisses de taux, en ligne avec les attentes du marché".L'analyste explique, en outre, que "le scénario central demeure celui d'une nouvelle baisse de 25 points de base lors des prochaines réunions, ramenant le taux directeur à 3,25-3,50%".

Le risque est désormais orienté vers un assouplissement plus marqué, en raison des incertitudes entourant l'indépendance de la Fed, de la perspective d'une gouvernance plus accommodante, ou d'un affaiblissement du marché du travail", ajoute t-il.Par ailleurs, un nouvel épisode sur les taxes douanières s'est déroulé ce weekend. Donald Trump a menacé samedi d'imposer des droits de douane de 100% sur les biens importés du Canada si le voisin nord-américain concluait un accord commercial avec la Chine.

En réponse au président américain, le Premier ministre canadien Mark Carney a affirmé dimanche que son pays ne négocierait pas un accord de libre-échange avec la Chine. Seul un accord commercial préliminaire avec Pékin a été trouvé le 16 janvier dernier, a expliqué Carney lors de son voyage en Chine. Celui-ci vise à "éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane".Fnac-Darty et Nexity s'envolent, Danone chuteDu côté de la cote, Fnac ( 17,02%, à 35,40 euros) a bondi, signant une des plus fortes hausses du SRD, après l'OPA lancée par EP Group, société contrôlée par Daniel Kretinsky sur le spécialiste de l'électronique et des produits culturels au prix de 36EUR par action.

Le conseil d'administration a accueilli favorablement l'offre, a indiqué Fnac Darty, dont le milliardaire tchèque est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. L'offre, qui valorise le groupe à plus de 1 milliard d'euros devrait être déposée auprès de l'AMF avant la fin du premier trimestre 2026. Danone (-2,28%, à 66 EUR) a affiché une des plus fortes baisse du CAC 40 ce lundi matin. Le titre du géant agroalimentaire a vacillé après l'annonce vendredi soir du retrait d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles sur certains marchés ciblés.Toujours à Paris, Nexity ( 18,35% à 9,77 EUR) a signé, de loin, la plus forte hausse du SBF 120. Le titre de la société immobilière a été soutenu par l'annonce d'un nouveau dispositif gouvernemental baptisé "Relance logement".

En Europe, Ryanair (-2,33%, à 28,04 EUR) a reculé après la présentation de données trimestrielles plutôt encourageantes et de perspectives mitigées. Sur le troisième trimestre clos fin décembre de son exercice 2025-2026, la compagnie aérienne à bas coûts a généré un chiffre d'affaires de 3,21 MdsEUR, en progression de 9%.Cette semaine, les investisseurs prendront connaissance des résultats des grandes sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Sont attendus demain ceux de LVMH et Boeing. ASML, Meta, Tesla publieront les leurs mercredi suivis jeudi de Sanofi, STMicroelectronics, Rémy Cointreau, Apple, ou encore Visa. Nouveau record pour l'orEn parallèle de l'actualité de sociétés, sur le marché des matières premières, l'or a inscrit un nouveau record historique, en atteignant pour la première fois le seuil des 5000 dollars l'once.

Le regain de tensions géopolitiques observé ces dernières semaines entre les Etats-Unis et l'Europe a relancé, entre autres, l'attrait pour le métal jaune après un cru 2025 qui s'était avéré exceptionnel. Le métal précieux a déjà gagné près de 18% depuis le début de l'année 2026.Traditionnelle valeur refuge en période d'incertitude, l'or (qui a vu son cours progresser de façon quasi exponentielle depuis la fin 2022) ne profite pas seulement des inquiétudes sur le front géopolitique, mais aussi de la faiblesse du dollar avec la perspective de nouvelles baisses de taux de la Fed et d'une demande toujours solide de la part des banques centrales, à laquelle s'ajoute désormais l'appétit aiguisé des investisseurs privés.