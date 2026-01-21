Ouverture L'Europe au rebond : l'accord Trump-OTAN sur le Groenland écarte le spectre d'une guerre commerciale

publié le 22/01/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes rebondissent ce jeudi depuis l'ouverture après la volte-face de Donald Trump sur les taxes douanières vis-à-vis de l'Europe. Hier, au terme de discussions à Davos en Suisse, le président américain a confirmé qu'il n'appliquerait pas de droits de douane de 10% sur les produits européens, suite à un futur accord-cadre défini avec le président de l'Otan, Mark Rutte, sans donner de détails.

Vers 10h30, le CAC 40 gagne 1,23%, à 8168,56 points, et se dirige vers une deuxième séance de suite dans le vert. L'Eurostoxx 50 avance de 1,34%, à 5961,56 points. Questionné par Fox News sur le maintien de la souveraineté danoise sur le Groenland, Mark Rutte a indiqué que ce point n'avait pas été évoqué avec le président américain. Selon lui, la priorité actuelle est la protection de l'Arctique face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie dans cette zone en pleine mutation.

"Sur le fond, le flou reste pourtant total : aucun détail précis n'a été donné sur ce fameux cadre d'accord et le Danemark a de nouveau exclu toute négociation portant sur la souveraineté de l'île", a commenté à ce sujet John Plassard, associé et responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion. Selon lui, "le coeur du deal, tel qu'il ressort des informations qui filtrent, repose sur l'idée suivante : le Danemark accepterait de concéder aux États-Unis une souveraineté fonctionnelle sur de petites zones très limitées du territoire groenlandais, exclusivement destinées à l'implantation ou à l'extension de bases militaires américaines".

En outre, le ministre français de l'Economie Roland Lescure a salué la décision de Donald Trump au micro de RTL ce matin : "C'est un premier bon signe qui va dans la bonne direction. C'est au fond ce qu'on cherchait. Il y a le mot magique des 48 dernières heures, c'était la désescalade, là on désescalade". Il a toutefois nuancé ses propos en rappelant l'imprévisibilité de l'administration américaine.Interparfums et Ipsos grimpent, Ubisoft dévisseDu coté de la cote, Interparfums affiche la plus forte hausse du SBF 120 bondissant de près de 5% à la faveur d'un chiffre d'affaires dépassant ses attentes sur l'exercice 2025. Il est en hausse organique de 4,3%, à 918 millions d'euros, contre 890 MEUR anticipés.

Au sein de ce même indice, Ipsos gagne plus de 4,5%. La société spécialisée dans les études de marché a présenté ce matin son nouveau plan stratégique "dont l'objectif est de retrouver un rythme de croissance soutenu". Il investira sur les 5 prochaines années plus d'un milliard d'euros dans des opérations de transformation, majoritairement à travers des acquisitions et des investissements stratégiques. Son plan sera financé principalement par le free cash-flow.Orange ( 3,17%) enregistre une des plus fortes progressions du CAC 40. Le consortium qu'il forme avec Bouygues Telecom et Iliad, maison-mère de Free, a confirmé des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms SFR.

A l'inverse, Ubisoft (-32%) chute lourdement au lendemain de son avertissement et l'annonce d'une refonte d'ampleur de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille. Pour 2025-26, l'éditeur de jeu vidéo vise désormais des net bookings d'environ 1,5 MdEUR, ce qui implique une baisse d'environ 330 MEUR de la marge brute par rapport aux objectifs précédents.En Europe, tout roule pour Volkswagen ( 5,55%) qui occupe la place de leader du Dax. Le constructeur automobile allemand a annoncé, dans son appel de pré-clôture avec les analystes, que son objectif de génération de trésorerie sera dépassé en 2025.Côté statistiques, aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h, suivies à 16h de l'indice des prix PCE en novembre.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

