Fermeture Repli des marchés boursiers européens sur fond de poursuite de l'escalade militaire au Moyen-Orient

publié le 05/03/2026

(Zonebourse.com) - Après avoir connu un rebond hier, la Bourse de Paris est retombée dans le rouge en ce sixième jour de conflit au Moyen-Orient alors que la hausse des prix de l'énergie ravive les craintes inflationnistes. Le CAC 40 s'est replié de 1,49% à 8045,80 points et l'Euro Stoxx 50 a cédé 1,71% à 5 770 points.

De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains suivent cette même tendance baissière. Le Dow Jones fléchit de 1,58% et le Nasdaq de 0,38% vers 17h50. La campagne militaire américano-israélienne se poursuit contre l'Iran, qui a de son côté tiré des salves de missiles contre l'Etat hébreu et des bases kurdes dans le nord de l'Irak.

L'inquiétude des investisseurs ne se dissipe donc pas dans un contexte de perturbation prolongée du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz, qui risque d'alimenter les pressions inflationnistes liées aux coûts de l'énergie et du transport maritime.A la clôture des marchés européens, le Brent de la mer du Nord gagnait 2,28% à 84,31 dollars le baril et le WTI prenait 4,51% à 78,03 dollars le baril.

Le gaz naturel avançait aussi, le contrat à terme TTF néerlandais, référence européenne, prenant 2,933% à 50,195 euros le mégawattheure. "À court terme, notre scénario de base prévoit le maintien des prix du pétrole à un niveau élevé. A l'heure actuelle, ni les États-Unis, ni Israël, ni l'Iran n'ont de motivation claire pour désamorcer la situation dans les prochains jours", estime Generali Investments. La géopolitique qui relègue au second plan les indicateurs macroéconomiques Sur le front des statistiques, alors que les intervenants prendront connaissance demain du rapport mensuel sur l'emploi US en février, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont ressorties inférieures aux attentes à 213 000 contre 215 000 attendues après 213 000 (révisé) la semaine précédente.

Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué de façon inattendue en janvier sur un mois, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles ont baissé de 0,1% en janvier sur un mois, alors que les analystes prévoyaient 0,3%, après 0,2% en décembre (révisé de -0,5%).En France, la production a rebondi dans l'industrie manufacturière ( 0,6 % après -0,7 % en décembre 2025), selon les chiffres fournis par l'Insee. Elle se redresse également dans l'ensemble de l'industrie ( 0,5 % après -0,5 %).STMIcroelectronics sous les projecteurs Dans l'actualité des sociétés, STMicroelectronics ( 3,06%) a terminé en haut du palmarès de l'indice CAC 40 dans le sillage des résultats et des prévisions optimistes de son homologue américain Broadcom.

Airbus (-0,74%) a finalement terminé en baisse alors que Citi a relevé sa recommandation de neutre à achat et porté son objectif de cours de 208 à 217 EUR. Worldline (-3,44%) a fini dans le rouge, plombé par les résultats de son concurrent italien Nexi (-16,63%) qui a livré une performance annuelle sous les attentes.À Londres, Wizz Air (-11,30%) a chuté. La compagnie hongroise anticipe un impact négatif de 50 millions d'euros sur son bénéfice net pour l'exercice 2026, en raison des annulations de vols et des détours liés à la crise au Moyen-Orient, qui alourdissent les coûts d'exploitationSur le marché des changes, l'euro cède 0,49% à 1,1577 dollar. Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.