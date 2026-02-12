Fermeture Rebond technique sur les places européennes

publié le 04/03/2026

(Zonebourse.com) - Après deux séances de fortes baisses, les indices européens se sont offerts un peu d'air. Le CAC 40, qui avait notamment chuté de 6% en trois séances, dont un repli de 5,56% en deux jours avec le début de la guerre en Iran, a repris 0,79%, à 8167,73 points.

Le principal indice français a toutefois perdu l'essentiel des gains enregistrés depuis le début de l'année, et s'est éloigné de son record historique de clôture touché jeudi dernier à 8 620,93 points. Ailleurs en Europe, la même tendance a été observée, le DAX 40 à Francfort a repris 1,79%, le FTSE 100 à Londres s'est apprécié de 0,65%, et l'indice européen Euro Stoxx 50 a progressé de 1,74%.

Outre un rebond technique, selon le New York Times, l'Iran aurait tenté une approche secrète (pas tant que ça finalement) afin de discuter des conditions d'une fin de conflit. Ces informations sont toutefois à prendre avec des pincettes, d'autant que pour l'instant l'Oncle Sam ne semble pas ouvert à la discussion et souhaiterait probablement pousser son avantage un peu plus loin.Aux Etats-Unis, autour de 17h30, la tendance est globalement haussière avec un S&P 500 en hausse de 0,64% et un Nasdaq Composite qui gagne 1,12%, alors que le Dow Jones cède 0,35%.

Chasses aux bonnes affaires et prises de bénéfices Au niveau des valeurs, celles qui avaient été le plus délaissées depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont logiquement été recherchées sous l'effet d'une chasse aux bonnes affaires. Les cycliques, notamment les constructeurs automobiles, qui avaient subi de lourds revers en raison de craintes autour de la chaîne d'approvisionnement à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, ont été pour la plupart entourées. Stellantis a par exemple gagné 4,91%. Le secteur du tourisme avait également subi des dégagements importants et a repris un peu de hauteur.

Accor s'est par exemple illustré avec un gain de 4,31%, soutenu par l'avis positif de Citigroup qui est resté à l'achat en relevant sa cible de cours de 52 à 58 euros. Air France-KLM a également été entouré et a repris 1,61%, après une chute de 16,59% en deux séances.A l'inverse, les titres qui avaient réussi à tirer leur épingle du jeu, et ils étaient peu nombreux, ont été victimes de logiques prises de bénéfices. TotalEnergies a par exemple perdu 1,82%. Quelques résultats d'entreprises à digérerDe son côté, Dassault Aviation s'est illustré et a bondi de 4,83%. Le groupe aéronautique a dévoilé de bons résultats annuels et des perspectives 2026 saluées.

Sur les autres places du Vieux Continent, les publications d'entreprises ont également été sur le devant de la scène. A Amsterdam, ASM International, un fabricant d'équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a dévoilé des comptes annuels robustes, son titre a fini en hausse de 5,04%, entraînant dans son sillage celui de l'Allemand Infineon ( 5,36%). En revanche, la séance a été plus compliquée pour Adidas (-3,60%). L'équipementier sportif a dévoilé des perspectives décevantes qui ont été sanctionnées par le marché, le titre retrouvant ses plus bas niveaux en trois ans. Toujours en Allemagne, Bayer a trébuché de 2,08% après la publication de ses résultats, marqués comme prévu par une lourde perte nette au quatrième trimestre en raison de charges liées à des litiges.

Le reste de l'actualité tout aussi denseEn dehors du conflit armée entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, Washington n'oublie pas de gérer les affaires courantes. La question des taxes douanières est revenue avec une déclaration de Scott Bessent. Sur CNBC, le Secrétaire au Trésor américain a indiqué qu'un taux de droits de douane mondial de 15% devrait probablement entrer en vigueur cette semaine. Au niveau de la macro-économie, l'agenda était particulièrement chargé. Outre-Atlantique, il faut retenir que selon l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, l'économie américaine a créé 63 000 postes en février, contre 50 000 attendus et 11 000 en janvier, chiffre révisé à la baisse de 22 000. Le niveau de 63 000 créations d'emploi est le plus important enregistré depuis le mois de juillet 2025, où 104 000 unités avaient été recensées.

Toujours aux Etats-Unis, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM a progressé au mois de février, alors qu'une dégradation était redoutée. Il est ainsi passé de 53,8 à 56,1 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 53,5 points. A 56,1 points, il revient à un niveau inédit depuis juillet 2022. Dans le détail, il s'agit du 20ème mois consécutif de cet indicateur dans sa zone d'expansion. En Europe, et plus particulièrement en France, l'activité dans le secteur des services est restée inchangée en février à 49,6 points, comme prévu. A ce niveau (sous les 50 points), cet indicateur révèle une contraction. En ce qui concerne l'indice PMI Composite de l'ensemble de l'activité dans le secteur privé, il est resté, comme attendu, en phase de contraction à 49,9 points, mais s'est légèrement amélioré par rapport à janvier (49,1). Pour Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank : "le secteur privé français a de nouveau manqué de dynamisme en février.

Bien que l'indice composite ait légèrement progressé, son niveau reste faible, et une comparaison avec l'Allemagne, où les premiers signes d'un redressement économique sont déjà évidents (comme indiqué par l'indice PMI flash du pays publié précédemment), ne fait que renforcer ce constat". En Allemagne, l'activité dans le secteur des services a fait mieux que prévu en février. L'indice PMI de S&P Global la mesurant est passé de 53,4 à 53,5 points, révélant une légère accélération, là où les analystes s'attendaient à une certaine stabilité. L'indice PMI Composite de S&P Global, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, a suivi la même trajectoire. Il s'est installé à 53,2 points, alors qu'il était prévu inchangé à 53,1 points. Dans les deux cas, ces statistiques sont à leur plus haut niveau depuis 4 mois. Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,22%) et se négocie contre 1,1636 dollar.Les cours du pétrole sont en repli après leur récente envolée.

Le Brent de la mer du Nord cède 0,76%, à 81,31 dollars le baril.