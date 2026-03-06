Ouverture Plongeon des marchés en Europe, le pétrole bondit sous la pression géopolitique

publié le 09/03/2026

(Zonebourse.com) - Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran entre dans son dixième jour. Ce lundi, l'incertitude géopolitique fragilise les Bourses européennes et dope les cours du pétrole. 90 minutes après l'ouverture des marchés, le CAC 40 recule de 2,10% à 7 825,32 points et se dirige vers une troisième séance consécutive dans le rouge.

L'Eurostoxx 50 cède 2,57% à 5 573,01 points.La quasi-fermeture du détroit d'Ormuz a propulsé les cours du brut à des niveaux records. Vers 10h30, Le Brent bondit de près de 25% pour atteindre 105,15 dollars, franchissant le cap des 100 USD pour la première fois depuis 2022. Le WTI grimpe de plus de 10% à 101,58 USD.Cette flambée, bien qu'anticipée par les analystes, fait peser une lourde menace inflationniste.

Les investisseurs s'interrogent désormais sur la pérennité de ce choc : simple pic passager ou crise économique durable ?Pour Goldman Sachs, la barre des 100 USD marque une rupture critique. Au-delà, on observe une "destruction de la demande" où la consommation chute face à des prix insupportables. Les prévisions de la banque sont sombres : une baisse de 0,4% de la croissance mondiale et une hausse de l'inflation de 0,7 point, forçant probablement les banques centrales à durcir davantage leurs politiques monétaires.

Les transporteurs aériens dans le rougeSur ce conflit, par ailleurs, dans une interview accordée au Times of Israël, ce dimanche, le président américain Donald Trump a assuré que la fin de la guerre en Iran reposera sur une décision "mutuelle" prise avec la Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.Entamée le 28 février dernier, l'intervention militaire des forces américaines et israéliennes sur le sol iranien se poursuit sans calendrier officiel. Le silence de l'administration américaine sur la durée prévue des combats accentue l'inquiétude internationale.

"Les forces armées de la République islamique d'Iran sont capables de poursuivre au moins six mois de guerre intense au rythme actuel des opérations", a déclaré le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Ali Mohammad Naini, cité par l'agence de presse Fars.Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême d'Iran, tué samedi dernier par des frappes américaines et israéliennes, a été officiellement nommé en tant que successeur.Concernant les affrontements, les pays du Golfe ont fait état hier de nouvelles attaques de missiles et drones, dont le Koweït sur les réservoirs de carburant "vitaux" de son aéroport.

Des attaques ont également été rapportées par l'Arabie saoudite et le Qatar, et ce dernier pays a dit avoir été la cible la veille de dix missiles balistiques et deux missiles de croisière.De plus, une attaque menée dimanche à l'aube contre un hôtel du centre-ville a fait quatre victimes et dix blessés. Si le ministère de la Santé libanais confirme le bilan humain, Israël revendique une opération ciblée contre des cadres des Gardiens de la Révolution.Suite à l'enlisement du conflit irano-américain, les valeurs des compagnies aériennes sont en forte baisse, Air-France KLM et Lufthansa reculent de près de 5%. Ryanair se replie d'environ 3%.

Outre les tensions géopolitiques toujours palpables, dans l'actualité des sociétés cotées, Ipsen annonce le retrait volontaire de Tazverik (tazemetostat) des marchés où il est commercialisé, et ce, dans toutes les indications, un retrait qui toutefois "ne devrait pas avoir d'incidence sur les prévisions financières de la société".De son côté, Capgemini a signé un accord en vue d'acquérir Piterion, un acteur indépendant en Product Lifecycle Management (PLM) et en Manufacturing Operations Management (MOM). Piterion est reconnu pour sa capacité à interconnecter des systèmes industriels critiques et à opérer des environnements PLM des plus complexes.

Worldline annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros qui sera souscrite par trois investisseurs stratégiques : Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas. Cette opération se traduira par l'émission de 39 287 272 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 2,75 EUR, qui seront souscrites par Bpifrance Participations pour environ 46 MEUR, Crédit Agricole pour environ 30 MEUR et BNP Paribas pour environ 32 MEUR.En Europe, Havas a annoncé lundi avoir racheté l'agence berlinoise Styleheads, spécialisée dans le marketing culturel, pour un montant non précisé, poursuivant ainsi sa politique d'acquisitions ciblées de petite taille.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.