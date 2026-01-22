Fermeture Soulagement des bourses européennes après le rétropédalage de Trump

publié le 22/01/2026

(Zonebourse.com) - L'Europe boursière a clôturé dans le vert sur fond d'apaisement des tensions commerciales après le nouveau revirement opéré hier par Donald Trump qui a renoncé à infliger de nouveaux droits de douane à l'Europe concernant le dossier groenlandais.

Le CAC 40 s'est adjugé 0,99%, à 8148,89 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,33%, à 5960,92 points et le Dax de 1,28%, à 24 876,26 points. La tendance est également au vert à Wall Street avec un Nasdaq en croissance de 1,03% vers 17h45. Les Bourses européennes ont donc retrouvé des couleurs après un recul de l'imprévisible Donald Trump sur les droits de douane.

La prudence reste toutefois de mise, un nouveau revirement pouvant rapidement raviver la volatilité. La porte-parole de Mark Rutte a indiqué que le secrétaire général de l'Otan avait eu, avec Donald Trump, un entretien " très productif ". Dans un communiqué, elle a ajouté que les discussions entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis continueraient pour s'assurer que ni la Russie ni la Chine ne puissent s'y installer, sur le plan économique comme militaire.

Plusieurs statistiques clés ont rythmé cette séance de ce jeudi outre-Atlantique. L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après 2,8% en octobre. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu, après 0,3% en octobre. En version "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed qui rendra sa prochaine décision de politique monétaire, jeudi 28 janvier.

La réserve fédérale américaine devrait, sauf coup de théâtre, maintenir ses taux inchangés."Avec des dépenses de consommation qui progressent correctement et une inflation sous-jacente " core PCE " stable à 2,8%, la donne ne change pas pour les membres du FOMC, qui devraient rester en pause pour leur comité de janvier", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM. L'économie américaine a affiché une croissance un peu plus vigoureuse qu'anticipé au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs publiés jeudi par le département du Commerce.

Le PIB des États-Unis a progressé de 4,4% entre juillet et fin septembre, contre 4,3% lors de l'estimation précédente, après une hausse de 3,8% au deuxième trimestre.Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures attentes : 200 000, contre 209 000 attendues, après 199 000 la semaine précédente.Jeudi noir pour UbisoftVolkswagen ( 5,86%) a terminé en tête de l'indice Euro Stoxx 50. Le constructeur automobile allemand a annoncé, à l'occasion de ses chiffres préliminaires pour l'exercice 2025, prévoir un flux de trésorerie disponible industriel d'environ 6 milliards d'euros, contre 5 milliards l'année précédente.

A Paris, Orange ( 3,97%) s'est illustré après qu'un consortium formé d'Orange, Bouygues Telecom et Iliad, maison-mère de Free, a indiqué jeudi mener des discussions pour une reprise des activités de télécommunications d'Altice en France.Le spécialiste des études de marché Ipsos ( 6,61%) a dévoilé, en amont d'une journée investisseurs, sa nouvelle feuille de route stratégique baptisée "Horizons". Le groupe vise un chiffre d'affaires en hausse organique moyenne annuelle entre 3% et 4% en 2026-2028 avec une marge opérationnelle de 13,5% en 2028.La grosse baisse du jour revient à Ubisoft qui s'est écroulé de -39,83%. Le spécialiste des jeux vidéo a annoncé tabler désormais sur un net bookings (ventes de jeux, contenus additionnels et abonnements) d'environ 1,5 milliard d'euros pour l'exercice 2025-2026.

Auparavant, il l'attendait stable par rapport à l'exercice 2024-2025, soit autour de 1846,4 milliard d'euros, ce qui représente finalement une baisse de près de 19%. Un " méga profit warning" selon Oddo BHF.L'accalmie sur le dossier du Groenland entre les États-Unis et leurs alliés de l'Otan a pesé sur les valeurs de défense. À Paris, Thales a reculé de 3,94%.Au chapitre des matières premières, le Brent recule de 1.49% et le WTI de 1,41%.Sur le marché des changes, l'euro gagne 0.61% à la clôture et s'échange à 1,1743 dollar.