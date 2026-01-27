Ouverture En attendant la Fed, Paris s'enfonce, plombé par le luxe

publié le 28/01/2026

(Zonebourse.com) - L'ambiance est maussade ce matin sur les principales places boursières européennes : Londres et Francfort reculent de près de 0,2%, tandis que Paris est plus en difficulté et lâche plus de 1%, pénalisé par le fort repli du luxe.Le réveil est difficile pour les investisseurs du luxe ce matin : LVMH, Kering et Hermès sont les trois lanternes rouges du CAC 40 et cèdent respectivement 7,2%, 4,6% et 2,3%.

Le marché sanctionne la publication de LVMH, qui a pourtant présenté des résultats légèrement supérieurs aux attentes (le résultat net part du groupe a reculé de 13% par rapport à 2024), mais dont les perspectives prudentes ont échaudé les investisseurs."La direction a réaffirmé que la visibilité à court terme restait limitée en raison des incertitudes géopolitiques, tout en maintenant une vision claire à long terme", soulignait hier soir Jie Zhang, en charge du dossier chez AlphaValue.

"Notre conviction demeure qu'au-delà d'un court terme en demi-teinte, LVMH dispose des atouts nécessaires pour retrouver une croissance des résultats significative", indique pour sa part Oddo BHF.Les valeurs en mouvement Dans le reste de l'actualité en France, Oddo BHF a confirmé sa recommandation "surperformance" sur Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 63 à 78 euros ("pour intégrer notamment le passage à un OC à fin 2026 et une baisse du coût du capital appliquée au titre").

STMicro s'arroge 3% à Paris, tiré par une note sur la croissance du marché automobile européen qui souligne la croissance "inévitable" des véhicules électriques, avec une part de marché qui pourrait atteindre 70% pour ces véhicules au cours des dix prochaines années et par les comptes d'ASML.Justement, en Europe, ASML a publié des résultats impressionnants ce matin. Le géant néerlandais des semi-conducteurs a fait part d'une croissance de son BPA de plus de 28%, à 24,73 EUR, avec une marge brute en amélioration de 1,5 point, à 52,8%, pour des revenus en croissance de plus de 15%, à près de 32,7 MdsEUR.

ASML fait part d'un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à 12 milliards d'euros, dont la mise en oeuvre s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2028.Le groupe suisse Logitech dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 21%, à 1,93 USD, au titre de son 3e trimestre 2025-26, ainsi qu'un profit d'exploitation ajusté en augmentation de 17%, à 312 millions de dollars, dépassant de près de 10% le consensus.Les marchés attendent maintenant les résultats des géants de la cote tels que Microsoft, Meta, Tesla, IBM, GE Vernova ou encore Starbucks, qui seront publiés dans les prochaines heures.La décision de la Fed attendue ce soir Dans cette atmosphère, les investisseurs n'oublieront pas de garder un oeil sur la Fed, qui doit annoncer à 20h sa décision de politique monétaire.

Sauf surprise majeure, le statu quo devrait l'emporter, au grand dam de Donald Trump qui plaide depuis des mois pour un assouplissement monétaire.Les marchés anticipent en revanche deux baisses de taux pour cette année, en juin et septembre. Autrement dit, "il ne devrait plus y avoir de baisse de taux sous Jerome Powell", expliquait hier Andrzej Szczepaniak, Senior European Economist chez Nomura.Des stats et des chiffresSur le front des statistiques, l'actualité est peu chargée aujourd'hui puisque sont seulement attendus à 16h30 les stocks de pétrole aux Etats-Unis. À ce titre, le WTI est globalement stable ce matin autour des 62,40 USD le baril.Le dollar continue de s'effriter face à la monnaie unique : il faut désormais 1,197 USD pour obtenir un euro. Enfin, l'or poursuit son ascension et s'approche des 5300 USD l'once.

