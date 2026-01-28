Mi-séance L'Europe progresse sauf Francfort, les résultats en vedette

publié le 29/01/2026

(Zonebourse.com) - Les principaux indices européens évoluent en territoire positif, à l'exception du Dax (-1,16%), pénalisé par SAP. Les investisseurs demeurent attentifs à la publication de nombreux résultats d'entreprises. Vers 12h, le CAC 40 progresse de 0,61% à 8 116 points, tandis que l'EuroStoxx 50 avance de 0,28% à 5 950 points.

Les marchés digèrent une série de résultats d'entreprises, sous l'effet conjugué des tensions géopolitiques et de la décision rendue hier soir par la Fed.Comme attendu, la banque centrale américaine a maintenu hier soir ses taux directeurs inchangés, adoptant une position attentiste conforme aux attentes des marchés. "Malgré des votes dissidents en faveur d'une baisse de 25 points de base, la banque centrale reste prudente, soutenue par la résilience de l'économie américaine", résume Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

La pluie de résultats concentre l'attention des investisseurs. En Europe, SAP (-15,72%) ferme la marche du Dax. L'éditeur de logiciels professionnels est nettement sanctionné à Francfort après une publication trimestrielle qui, "comme d'habitude, présente des plus et des moins", selon Jefferies, les perspectives apparaissant mitigées aux yeux des investisseurs.A Paris, Rémy Cointreau bondit de plus de 5% après avoir annoncé jeudi un retour à la croissance organique au titre du troisième trimestre de son exercice décalé.STMicroelectronics ( 2,34%) est bien orienté à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

En revanche, la séance est plus compliquée pour Eurofins Scientific (-3,68%) qui est lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne après avoir livré ses résultats préliminaires pour l'exercice clos le 31 décembre dernier .De son côté, Sanofi (-0,36%) a annoncé une amélioration de sa rentabilité au quatrième trimestre.Sur le front des statistiques, l'indice mesurant la confiance des consommateurs en zone euro est ressorti à -12,4 en janvier, conformément aux prévisions et après -13,1 en décembre.Plusieurs données seront à surveiller dans l'après-midi outre-Atlantique, entre les inscriptions hebdomadaires au chômage, les commandes à l'industrie, la balance commerciale et les stocks de grossistes.

