Fermeture Les Bourses européennes dans le rouge, les inquiétudes demeurent

publié le 12/03/2026

(Zonebourse.com) - Les grandes places boursières européennes ont enchaîné un deuxième repli consécutif, toujours pénalisées par le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences économiques, notamment sur la hausse des cours de l'or noir qui font craindre une progression de l'inflation.

A Paris, le CAC 40 a passé l'intégralité de la séance sous son point d'équilibre et affichait à la clôture un repli de 0,71%, à 7 984,44 points. Même chose pour le FTSE 100 à Londres qui a perdu 0,59%, à 10 292,46 points. Le DAX 40 a également terminé la journée dans le rouge, mais il avait réussi, autour de la mi-séance, a faire une brève incursion en territoire positif.

Au final, l'indice de la Bourse de Francfort n'a cédé que 0,29%, à 23 572,44 points.Les yeux des investisseurs sont toujours braqués sur le Moyen-Orient et ceux qui ont cru Donald Trump, lorsqu'il mentionnait il y'a quelques jours que le conflit serait de courte durée, s'en mordent les doigts encore aujourd'hui. De son côté, Israël Katz, le ministre de la Défense de l'Etat hébreu, a indiqué récemment que l'offensive contre Téhéran se déroulera "aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que nous atteignions tous les objectifs et décidions de l'issue de la campagne".

La tactique de l'Iran semble être de vouloir installer une guerre d'usure pour faire dépenser à ses adversaires beaucoup d'argent, la République islamique veut également profiter de son avantage géographique en bloquant le détroit d'Ormuz par lequel transite entre 20 et 25% du pétrole mondial, ainsi que de nombreuses autres denrées. Dans un message publié ce jeudi, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a appelé à poursuivre le blocage de cet étroit passage.La nuit précédente, deux pétroliers irakiens qui naviguaient dans les eaux internationales ont été attaqués.

En conséquence, les cours du pétrole sont repartis à la hausse. L'annonce du déblocage de 400 millions de barils des réserves stratégiques des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie n'a pas vraiment servi à calmer les tensions. Au moment de la clôture en Europe, le WTI à New York gagnait 2,66%, à 94,91 dollars, et le brent de la mer du Nord progressait de 6,28%, à 99,47 dollars. Pour se dédouaner de ces inquiétudes sur les prix de l'or noir, Donald Trump a déclaré sur X : "les Etats-Unis sont de loin le plus grand producteur de pétrole au monde, donc lorsque les prix du pétrole montent, nous gagnons beaucoup d'argent.

MAIS ce qui m'intéresse et m'importe bien davantage, en tant que président, c'est d'empêcher un empire maléfique, l'Iran, d'obtenir des armes nucléaires et de détruire le Moyen-Orient et, en réalité, le monde". L'actualité des entreprises...Abivax a été particulièrement entouré en début de séance et été jusqu'à bondir de 18%, pour finalement finir en hausse de 6,75%. Selon La Lettre, la société de biotechnologie française a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à ses données jusqu'au 23 mars. Jusqu'à cette date, le groupe pharmaceutique suédo-britannique a la possibilité de formuler une offre publique d'achat (OPA). Toutefois, un porte-parole du groupe a démenti ces rumeurs auprès de Bloomberg.

JC Decaux a bondi de 14,77%, signant la meilleure performance de l'indice SBF 120 dans le sillage de sa solide publication annuelle et de ses perspectives favorables. Le groupe a notamment dévoilé un bénéfice net de 262,6 millions d'euros, en hausse de 22,8%, hors plus-value exceptionnelle enregistrée en 2024 sur la cession d'actions du groupe suisse APG SGA.En Allemagne, Zalando s'est distingué avec un bond de 9,80%. Le groupe a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes des analystes pour le quatrième trimestre et dévoilé des prévisions encourageantes pour son exercice 2026.De son côté, BMW a terminé en hausse de 0,93%, malgré des objectifs 2026 sans surprise, mais qui devraient être difficiles à atteindre selon Oddo BHF.

A Milan, l'action Leonardo a bondi de 5,69%. Le groupe italien de défense et d'aéronautique a présenté une mise à jour de son plan industriel 2026-2030. Leonardo anticipe une forte progression de ses principaux indicateurs financiers à horizon 2030, portée par la croissance des technologies de sécurité et des capacités multi-domaines. Il vise notamment un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros en 2030, contre 19,5 milliards d'euros attendus en 2025, soit une progression d'environ 54% sur la période.Toujours en Italie, le titre Salvatore Ferragamo s'est adjugé 10,93%. La maison de luxe italienne a publié un chiffre d'affaires 2025 en baisse et des résultats annuels en pertes, mais le fait que ces performances se révèlent moins mauvaises que prévu a été considéré par les investisseurs comme le premier signe d'une éventuelle reprise.

Les données macro-économiques et les devises...Au niveau des statistiques, l'actualité a essentiellement été américaine. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties quasiment conformes aux prévisions avec 213 000 nouvelles inscriptions, contre 214 000 attendues. Les données de la semaine précédente ont été légèrement révisés à la hausse de 213 000 à 214 000 unités. Toujours au pays de l'Oncle Sam, le déficit commercial a été moins important que prévu en s'installant à 54,50 milliards de dollars en janvier, contre 66,60 milliards de dollars estimé.Sur le marché des devises, l'euro cède du terrain face au billet vert (-0,15%) et se négocie à 1,1525 dollar.