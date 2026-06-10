Ouverture Paris et Londres se réveillent du bon pied malgré une nuit agitée au Moyen-Orient

publié le 11/06/2026

(Zonebourse.com) - Une heure après l'ouverture des marchés européens, les principaux indices européens sont en hausse sur fond de nouveaux échanges de tirs au cours de la nuit entre l'Iran et les Etats-Unis. Paris et Londres progressent de 0,4% et devancent Francfort (stable).

Difficile d'y voir clair. Après avoir évoqué en début de semaine une fin du conflit imminente, Donald Trump a lancé de nouveaux raids sur l'Iran au cours de la nuit. Le commandement central des Etats-Unis (CENTCOM) évoque "des frappes d'autodéfense supplémentaires contre plusieurs cibles en Iran".

Téhéran n'a pas tardé à répondre, en visant un centre de commandement US en Jordanie ainsi que des bases au Koweït et assure aussi avoir ciblé la Cinquième flotte américaine à Bahreïn "à l'aide de drones destructeurs de différents types".Malgré cela, les cours du pétrole sont nettement orientés à la baisse ce matin, avec -2,6% pour le Brent, à 92,2 USD le baril, et -3,6% pour le WTI à 89,2 USD.

Cette détente est contre-intuitive mais pourrait être liée à un message de Donald Trump affirmant que ses forces armées ont conduit une mission secrète pour soutenir les pétroliers et autres navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.Évoquant "un succès retentissant", le Républicain assure que cette opération a permis à plus de 100 millions de barils de pétrole de transiter par le détroit et d'être acheminés vers le marché.

Selon lui, 200 navires auraient ainsi été guidés à travers le passage. "Les Etats-Unis d'Amérique contrôlent le détroit d'Ormuz, et non l'Iran", a-t-il soutenu sans trembler. Evidemment, les spécialistes sont sceptiques : "200 navires contre un trafic mensuel normal de 3 000 représentent moins de 7% des flux habituels. Le détroit est loin d'être ouvert", maintient Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue. "Un accord rapide paraît de plus en plus improbable, la volatilité va persister et un Brent au-dessus de 100 USD reste notre scénario principal", ajoute-t-il.

Les doutes quant à une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz s'accentuent donc nettement : sur Polymarket, la probabilité d'un retour à la normale du trafic d'ici fin juillet est tombée à 26% hier en fin de séance.Une hausse des taux de la BCE déjà quasi-acquiseOutre la géopolitique, les marchés vont maintenir leur attention sur la réunion de la BCE qui dévoilera à 14h15 la trajectoire de sa politique monétaire. Une hausse des taux de 25 pb est très largement anticipée par les marchés."En revanche, la trajectoire de la politique monétaire au-delà de cette réunion reste beaucoup plus incertaine.

Les nouvelles projections macroéconomiques de la BCE, qui seront publiées à cette occasion, constitueront un indicateur clé pour évaluer l'orientation future de l'institution", indiquait hier Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro. A ce titre, la traditionnelle conférence de presse de Christine Lagarde, prévue à 14h45, sera particulièrement suivie, d'autant que le contexte macroéconomique européen apparaît bien plus dégradé que celui des Etats-Unis.Ce matin, les analystes de Commerzbank rappelaient d'ailleurs que le climat des affaires était au plus bas dans l'Hexagone depuis cinq ans.

"De toute évidence, les craintes liées au chômage, la crise politique persistante et une politique fiscale imprévisible paralysent l'économie française", indiquent-ils, évoquant aussi une situation budgétaire tendue qui empêche le gouvernement d'amortir les chocs. "Enfin, une importante consolidation des finances publiques, avec ses conséquences négatives sur l'économie, se profile toujours à l'horizon", assurent-ils.Les valeurs en mouvementSur les marchés, l'indice parisien est tiré par STMicro ( 3,9%), LVMH ( 1,7%) et Société Générale ( 1,5%).En revanche, il est freiné par Capgemini (-3,5%) et Dassault Systèmes notamment (-3%).

Dans le reste de l'actualité, Thales ( 1%) s'est vu attribuer un contrat pour fournir 60 radars de champ de bataille à courte portée (GefFRadar-kRw) à destination de l'armée allemande, incluant du matériel supplémentaire, des pièces détachées et une formation des utilisateurs.Air Liquide (-0,8%) et ArianeGroup ont signé deux nouveaux contrats majeurs pour la phase opérationnelle d'Ariane 6. Ces accords couvrent la fourniture d'équipements cryogéniques critiques pour la fabrication de la fusée, ainsi que la fourniture des gaz nécessaires à sa propulsion.Ailleurs en Europe, Hugo Boss progresse de 6% après que Frasers Group a proposé 38 EUR par action pour avaler le solde du capital, une prime modeste mais suffisante pour rallumer la spéculation.

ASM International gagne 5%, soutenu par une note de BofA qui reste à l'achat sur le titre après des échanges jugés très confiants avec la direction, qui voit jusqu'en 2028 et évoque des discussions sérieuses avec Terrafab.Wizz Air progresse de 5% après la publication de ses résultats trimestriels. Le Suisse Swisscom cède 2% après un changement de recommandation de Morgan Stanley. Les analystes passent de "surpondérer" à "sous-pondérer" et réduisent l'objectif de cours de 720 CHF à 600 CHF.Enfin, outre-Atlantique, les résultats publiés hier soir par Oracle ont déçu avec des dépenses d'investissement supérieures aux estimations, alimentant les doutes quant à la rentabilité des infrastructures d'IA telles que les centres de données. Le titre recule de plus de 10% en post-clôture.

Des stats et des chiffres Sur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance dans l'après-midi des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ainsi que du niveau des prix à la production.En attendant, l'euro reste stable face au billet vert, autour de 1,154 USD.Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans est stabilisé autour de 3,72% tandis que celui du Bund de même échéance est à 3,07%, soit un spread de 65 pb.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.