Mi-séance L'Europe au rebond après les PMI, Carrefour vacille

publié le 24/07/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens rebondissent trois heures après l'ouverture de la séance ce vendredi. Au Moyen-Orient, le conflit s'embrase inlassablement. L'armée américaine a lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran pour la 13e nuit d'affilée.

La séance est marquée par la publication des indices PMI et le fort repli du titre Carrefour qui enregistre la plus forte baisse du CAC 40. L'indice phare parisien gagne 0,45% à 8 336,51 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,84% à 6 262,27 points. Francfort, Londres et Amsterdam avancent respectivement de 0,92%, 0,34% et 0,30%.

Des images ont été diffusées hier par le Commandement central américain (CENTCOM). Elles montrent que l'armée américaine a bombardé des centres de commandement, des sites de stockage de drones, des réseaux de communication, des sites de surveillance côtière et des installations maritimes.Réagissant ce vendredi à ces nouveaux bombardements depuis le Kirghizistan où il assistait à une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a averti Washington.

Après les nouveaux bombardements américains, il a déclaré que tout pays "participant, coopérant ou aidant les Etats-Unis serait tenu pour responsable par Téhéran". Il a précisé que l'Iran "se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la légitime défense".De plus, Abbas Araghchi considère que "la volonté de Donald Trump d'utiliser des fonds iraniens gelés pour rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le Golfe crée un précédent incendiaire".Malgré ce climat géopolitique pesant, les cours du pétrole sont repartis à la baisse.

Le Brent chute de 4,34% à 96,65 dollars. Le WTI recule de 4,11% à 88,90 USD.Une pluie de résultats d'entreprises très contrastésOutre la géopolitique, les investisseurs digèrent une nouvelle salve de publications de résultats.Carrefour (-4,57%) est la lanterne rouge du CAC 40. Le géant de la grande distribution est sanctionné pour ses résultats du 1er semestre inférieurs aux attentes. Sur cette période, bien que le résultat opérationnel courant (ROC) ait progressé de 4,1% sur un an pour s'élever à 757 MEUR, il est inférieur de 2,8% au montant de 779 MEUR anticipé par les analystes.

La France, premier marché du groupe, a pesé sur la performance. Le ROC s'y établit à 300 MEUR, soit 3,8% de moins que les attentes des analystes. La multinationale française a maintenu ses objectifs annuels 2026. Elle vise toujours notamment une croissance du ROC et une marge opérationnelle en croissance de plus de 25 points de base par rapport à 2025.En revanche, Aubay ( 5,74%) enregistre l'une des plus fortes progressions du marché SRD. L'action de la société de services informatiques est soutenue par la hausse de ses ventes au 1er semestre ( 30% en publié à 351,8 MEUR) et le relèvement de ses objectifs pour 2026.

Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 695 et 705 MEUR, contre une précédente fourchette entre 676-690 MEUR, tout en maintenant un objectif de rentabilité dans le haut de sa fourchette (9 et 10%).En Europe, SAP s'adjuge 6,33%, signant la plus forte hausse du Dax, au lendemain de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026. Le géant informatique a certes dégagé des profits décevants en raison de dépenses en R&D, mais ceux-ci ont été éclipsés par des revenus meilleurs que prévu grâce au dynamisme du Cloud (9,878 MdsEUR, 9% contre 9,85 MdsEUR anticipés en moyenne par les analystes).En dehors des résultats, Argan grimpe de 15%, occupant la tête du SBF 120.

Le groupe spécialisé dans la location de plateformes logistiques a officialisé son projet de fusion transfrontalière par échange d'actions avec le belge WDP (spécialiste de l'immobilier logistique). Cette opération lui "permettra de bâtir une plateforme s'étendant sur huit pays, de générer une croissance relutive et de créer une valeur immédiate pour les actionnaires de chacune des sociétés".Zone euro : l'activité renoue avec la croissance en juilletCôté statistiques, la matinée a été rythmée par la parution des indices PMI du mois de juillet.L'indice PMI Flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est établi à 51,9 en juillet, en hausse par rapport à juin (50,0), signalant ainsi la première expansion de l'activité depuis quatre mois, la croissance ayant toutefois affiché un rythme modéré.

Ce chiffre marque la reprise de l'activité globale qui reflète à la fois un retour de la croissance dans le secteur des services et une accélération de la hausse de la production dans le secteur manufacturier, le taux d'expansion de ce secteur ayant même atteint son plus haut niveau depuis mars 2022."Le mois de juillet a été marqué par un rebond de l'activité économique dans la zone euro. Compte tenu du contexte géopolitique particulièrement volatile, la pérennité de cette reprise demeure toutefois incertaine", tempère Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.Par ailleurs, en France, selon des données préliminaires de S&P Global, l'indice PMI manufacturier de juillet s'est affaissé nettement plus que prévu. Attendu en baisse de 51,2 à 51 points, il s'est finalement installé à 50 points (un plus bas de deux mois), révélant une activité neutre, sachant que 50 est le seuil entre progression et contraction de l'activité.

En revanche, dans le secteur des services, une amélioration a été observée dans l'Hexagone. L'activité a continué de décroître, mais à un rythme moins élevé selon l'indicateur qui est passé de 46,8 à 49,8 points, contre des prévisions à 47,5 points. Il est sur un niveau inédit depuis sept mois.Au final, l'indice PMI Composite qui fait la synthèse entre ces deux secteurs a révélé une amélioration en passant de 47,2 à 49,6 points, signant sa meilleure performance depuis cinq mois.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.