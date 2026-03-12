Ouverture L'Europe boursière engluée dans le conflit moyen-oriental

publié le 13/03/2026

(Zonebourse.com) - En recul lors des deux précédentes séances, les principaux indices européens évoluent de nouveau en territoire négatif ce vendredi matin, au quatorzième jour du conflit au Moyen-Orient. Les marchés actions restent pénalisés par la poursuite des affrontements et par les tensions sur les prix du pétrole.

Le CAC 40, plombé par le secteur du luxe, cède 0,76% à 7 923 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 recule de 0,78% et le Dax de 0,91%.Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit la mort d'un sous-officier français lors d'une attaque dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Il s'agit du premier militaire français tué dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.

Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien, a déclaré hier que le détroit d'Ormuz devait rester fermé afin d'accentuer la pression sur les États-Unis et Israël. Selon Reuters, ce matin, Trump a affirmé lors d'un appel au G7 que l'Iran est "sur le point de se rendre".Sur le marché pétrolier, le Brent reculait de 0,51% vers 10h, tout en restant au-dessus de la barre des 100 dollars, à 101,20 USD.

Le WTI cédait pour sa part 0,19% à 96,35 USD. Une hausse durable des prix de l'énergie pourrait raviver les tensions inflationnistes et contraindre les banques centrales à revoir leurs plans concernant les taux d'intérêt. Dans la zone euro, les marchés anticipent désormais une hausse des taux de la BCE d'ici juillet, avec une probabilité estimée à 70% d'un second relèvement d'ici décembre.Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des données sur l'inflation en France.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en février 2026, après une hausse de 0,3% en janvier, selon l'Insee. L'institut a également révisé en baisse de 0,1 point son estimation pour janvier par rapport à l'évaluation provisoire publiée fin février. Cette accélération de l'inflation s'explique en grande partie par une baisse moins marquée des prix de l'énergie (-2,9% après -7,6%), notamment en raison d'un effet de base lié aux prix de l'électricité, qui avaient fortement reculé en février 2025.

Aux États-Unis, les investisseurs surveilleront à 13h30 la publication de l'indice PCE, la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, alors que la prochaine décision de politique monétaire de la Fed est attendue la semaine prochaine (17-18 mars).Le luxe dans le rougeDans ce contexte de crise pétrolière, TotalEnergies ( 1,36%) s'affiche en haut du palmarès de l'indice CAC 40. Les valeurs du luxe sont, elles, lourdement pénalisées. Kering (-2,70%), L'Oréal (-2,04%) et LVMH (-2,05%) ferment la marche de l'indice phare de la place parisien, le secteur restant l'une des premières victimes des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Selon les estimations de Bernstein, LVMH, Richemont et Kering sont en première ligne avec 8% de leurs ventes réalisées dans la région, tandis que des maisons comme Hermès (-1,08%) y affichent une empreinte locale plus limitée.Worldline ( 18%) flambe en tête de l'indice SBF 120 après le lancement d'une augmentation de capital de 392 MEUR.Dans l'actualité des sociétés, Euronext a annoncé hier une recomposition de l'indice SBF 120, marquée par l'entrée de la société biopharmaceutique DBV Technologies et la sortie du spécialiste des arômes naturels Robertet.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,59% à 1,1454 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

com - All rights reserved.