Glissade continue pour les marchés européens face aux tensions géopolitiques, JCDecaux en haut de l'affiche

publié le 12/03/2026

(Zonebourse.com) - Après une pluie de résultats, les Bourses européennes poursuivent leur repli. Elles virent au rouge, face à un contexte géopolitique toujours tendu au 13ème jour de conflit entre les Etats-Unis et l'Iran. 90 minutes après l'ouverture des marchés, le CAC 40 perd 0,57% à 7 996,11 points, se dirigeant vers une deuxième séance d'affilée de baisse.

L'Eurostoxx 50 cède 0,81% à 5 748 points. Les affrontements persistent entre Washington et Téhéran. Allié des américains, Israël a annoncé jeudi mener de nouvelles frappes sur la capitale iranienne, massivement touchée depuis le début du bras de fer.De son côté, l'Iran a indiqué sa volonté de cibler "les centres économiques et les banques" dans le Golfe. Elle a précisé qu'elle pourrait notamment viser Amazon, Google, Microsoft, IBM Oracle ou encore Nvidia.

Téhéran a aussi a indiqué qu'il avait mené avec le mouvement islamiste libanais Hezbollah une opération de frappes "conjointe et intégrée" vers le sol israélien. La capitale iranienne a décrit l'attaque comme "un feu continu pendant une période de cinq heures" de missiles et de drones. Dans la matinée, le pays a affirmé avoir visé de nouvelles cibles, liées à l'armée et au renseignement israéliens.Dans ce contexte, le Baril de Brent est repassé au-delà de la barre des 100 dollars ce jeudi matin.

Il progresse désormais d'environ 5% à 10h30 à 98,14 USD. Le WTI gagne 4,15% à 92,58 USD. Sur le front énergétique d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé la veille s'être accordée sur la libération d'un volume record de 400 millions de barils de pétrole afin de compenser les perturbations d'approvisionnement provoquées par le conflit au Moyen-Orient. Cette mesure vise à limiter les tensions sur les marchés pétroliers alors que les flux de brut restent fragilisés dans la région.

En outre, d'après des informations communiquées par le New York Times hier, les Etats-Unis auraient perdu plus de 11,3 MdsUSD en raison de ce conflit et rien qu'en une semaine de guerre. Ce montant exclurait de nombreux coûts liés à la préparation des frappes (déploiement de troupes, mise à disposition de matériel militaire). Le quotidien new-yorkais a publié ses propos en s'appuyant sur un briefing des membres du Congrès par le Pentagone.Rubis et ID Logistics vacillent, Zalando en tête du DaxDu cote de la cote, JCDecaux ( 11,32%) signe la plus forte hausse du marché SRD, en dépit d'un ralentissement de son activité sur l'année 2025.

Le géant français de l'affichage publicitaire a enregistré un bénéfice net de 262,6 MEUR en hausse de 1,4%, contre un bond de 24% en 2024. Son chiffre d'affaires a augmenté que de 1,1% à 3,7 MdsEUR l'année passée, contre une progression de 10,2% en 2024. "L'environnement économique très incertain, incluant des droits de douane en hausse et des incertitudes géopolitiques croissantes" ainsi que "l'absence d'événements sportifs" majeurs sur la période sont les facteurs qui expliquent ce ralentissement souligne Jean-François Decaux, co-directeur général de JCDecaux.Maurel & Prom ( 3,17%) progresse aussi au sein du SRD à la faveur d'une forte progression de ses profits.

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel a dégagé en 2025 un résultat net part du groupe 410 MUSD, en hausse de 72% par rapport à 2024. Côté perspectives, le groupe anticipe une progression de sa production, attendue autour de 42 700 barils équivalent pétrole par jour, grâce à la montée en puissance de ses opérations au Venezuela et en Colombie, ainsi qu'au développement de ses projets en Afrique.En revanche, Rubis (-3,65%) recule alors que l'exploitant des centrales photovoltaïques a publié de solides performances en 2025. Son résultat net part du groupe est en hausse de 19% à 309 MEUR au titre de 2025. L'EBITDA s'élève à 741 MEUR se situant dans la partie haute de la fourchette de guidance de 710 à 760 MEUR ( 3% en publié).

Côté prévisions, pour 2026, la société vise un Ebitda groupe compris entre 740 et 790 MEUR.ID Logistics (-5,50%) signe le plus fort repli du SBF 120. Le groupe de logistique et de transport a fait état d'un flux de trésorerie disponible pour 2025 qualifié de "décevant" par TP ICAP Midcap. Ilest ressorti négatif à hauteur de 36 MEUR après paiement des loyers. Toutefois, son bénéfice net a grimpé de 19,9 % à 63,3 MEUR et ses revenus ont progressé de 14,2% à 3,73 MdEUR.En Europe, Zalando ( 7,76%) domine le Dax après l'annonce de perspectives optimistes pour 2026. Le spécialiste de la vente de chaussures et de vêtements en ligne anticipe un Ebit ajusté entre 660 et 740 MEUR pour l'année en cours, contre 591 MEUR en 2025. Il prévoit aussi une croissance du volume d'affaires (GMV) de 12 à 17% en 2026.

