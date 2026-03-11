Mi-séance L'optimisme des marchés européens retombe au 12ème jour du conflit en Iran

publié le 11/03/2026

(Zonebourse.com) - Clôturant hier sur un rebond, suite aux propos optimistes de Donald Trump quant à une issue rapide du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, les Bourses européennes replongent ce mercredi dans le rouge, dans un contexte géopolitique très pesant.

Au douzième jour du bras de fer entre les États-Unis et l'Iran, l'incertitude géopolitique et la volatilité des cours du pétrole restent au coeur des préoccupations des investisseurs. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,24% à 8 037,77 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,49% à 5 808,74 points.

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal (WSJ) d'hier, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'apprêterait à orchestrer un déblocage massif de ses stocks stratégiques de pétrole. Cette opération, destinée à freiner la flambée des cours du brut, surpasserait le record historique de 2022, où 182 millions de barils avaient été injectés sur le marché à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine.

Les pays membres de l'AIE, au nombre d'une trentaine, importateurs de pétrole pour la plupart, ont été convoqués mardi en réunion extraordinaire. Ils doivent se prononcer ce mercredi sur la proposition faite par l'agence, explique le WSJ.La journée de ce mercredi sera d'ailleurs marquée par une visioconférence des dirigeants des grandes puissances du G7 sur les conséquences économiques de la guerre, qui a fait monter les cours du baril de pétrole à plus de 100 dollars brièvement en début de semaine.

Concernant les affrontements, Donald Trump a annoncé hier sur sa plateforme Truth Social que les Etats-Unis ont détruit dix navires poseurs de mines navales. Le président américain menace d'importantes "conséquences militaires" si l'Iran mine le détroit d'Ormuz. "Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires seront sans précédent", a t-il ajouté. De son côté, l'armée israélienne a affirmé hier soir avoir lancé une "vague de frappes" sur la capitale iranienne, visant "des cibles du régime terroriste iranien".

Dans le camp iranien, le régime de Téhéran "ne recherche pas un cessez-le-feu", assure le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message diffusé sur X. " Nous pensons que l'agresseur doit être puni et recevoir une leçon qui le dissuadera d'attaquer l'Iran à nouveau."Elis et Inditex brillent, Eurazeo et Canal chutentParallèlement au conflit en Iran, l'actualité est également marquée par la publication des résultats annuels de plusieurs sociétés.A Paris, Elis ( 3,35%) affiche une des plus fortes hausses du SBF 120 à la faveur d'un bon exercice 2025. L'Ebitda progresse de 5,6 % sur un an pour atteindre 1,7 milliard d'euros, conformément au consensus (1,697 MdEUR).

Le résultat net est en hausse de 8,6%, à 366,6 MEUR. Les revenus ont augmente de 5,5% à 4,79 MdsEUR.Eurazeo (-6,27%) est lanterne rouge du SBF 120, pénalisé par une une perte nette part du groupe de 403 MEUR en 2025 en dépit d'une collecte record de 5,5 MdsEUR ( 28%).Forvia recule (-0,10%) malgré le relèvement de Citigroup. La banque américaine est passée de Vendre à Neutre sur le titre, en rehaussant son objectif de cours de 10,50 à 12 euros. Pour justifier cette décision, les analystes avancent l'amélioration de l'exécution et un profil risque-rendement plus équilibré après la récente vague de ventes.En Europe, avec des gains de 2,21%, Inditex signe l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 mercredi matin après avoir dévoilé des résultats annuels record et meilleurs que prévu, une performance que le géant espagnol du prêt-à-porter attribue à sa capacité d'innovation, à sa diversification et à la flexibilité de son modèle d'entreprise "intégré".

Sur son exercice 2025/2026 clos à la fin du mois de janvier, le propriétaire de la chaîne Zara a affiché des ventes en hausse de 3,2% à 39,9 MdsEUR, avec une croissance qui ressort à 7% à taux de change constants.A Londres, Canal (-17%) chute malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice 2025 en hausse, ainsi que de nouveaux plans de croissance suite à l'acquisition de MultiChoice Group.Au sein du Dax, Rheinmetall (-2,21%) se replie. Le groupe allemand de défense a publié des résultats 2025 globalement inférieurs aux attentes du marché, notamment au niveau du résultat opérationnel et du flux de trésorerie. Malgré ces chiffres jugés mitigés par les analystes, la dynamique commerciale reste très solide, avec un carnet de commandes record et des perspectives de forte croissance en 2026 portées par le réarmement européen.Côté statistiques, les regards seront tournés vers les Etats-Unis avec la publication à 13h30 de l'indice des prix à la consommation du mois de février.

Elle sera suivie par celle des stocks hebdomadaires de pétrole à 15h30.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.